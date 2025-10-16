1 órája
Ki kerül fel a Kisvárda dicsőségfalára?
Újabb szép nagy kerek szám közeleg vészesen. 250. góljára készül a Kisvárda Master Good FC az NB I.-ben.
Az eddig lejátszott 206 NB I.-es meccsen 249 gólt szereztek a Kisvárda Master Good FC játékosai, vagyis a következő találat lesz az együttes 250. találata, amit az élvonalban érhet el. A Várkerti Stadion nemrégiben elkészült belső dekorációjának része az a fal, amely az első, és a jubileuminak mondható gólok (1., 25., 50. és így tovább) szerzőit örökíti meg. A 250. találat helye egyelőre üres, a rétköziek ugyanakkor bíznak benne, hogy már a vasárnapi Kazincbarcika elleni mérkőzést követően betölthetik az annak kihagyott helyet.
Ahogy az a fotón mellékelt dicsőségfalon is látható, az első és a jelenlegi utolsó jubileumi, a 225. gólunkat is Lucas szerezte. A Kisvárda Master Good FC csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic érte el a 200. találatot, mint ahogy övé volt az eddigi utolsó, 249. gól, amit október 5-én a Diósgyőr ellen szerzett, és végül győzelmet ért.
A Kisvárda Master Good FC 249. élvonalbeli gólja:
