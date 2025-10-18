Igor Bogdanovicsék nem kímélték a Kisvárda játékosait az újoncrangadó előtt (videó)

A Nyíregyháza Spartacus FC-hez hasonlóan a Kisvárda Master Good FC is idegenben lép pályára az NB I. 10. fordulójában. A válogatott szünetben is volt miért beszélni a rétközi klubról, hiszen kiderült, hogy Révész Attila marad a vezetőedzői pozícióban, a csapat egyik fontos játékosát, Soltész Istvánt pedig a napokban megműtötték, rá a naptári évben már nem számíthat a szakmai stáb. A várdaiak vasárnap a szintén újonc Kazincbarcika ellen lépnek pályára a borsodiak ideiglenes otthonában, a mezőkövesdi Városi Stadionban.

Egy győzelemmel megragadhat az élmezőnyben a Kisvárda Master Good FC

Fotó: kisvardafc.hu.

A Fizz Liga első körének utolsó előtti bevetéséig kellett tehát várni a két újonc gárda összecsapására. Ugyan mind a másod-, mind pedig a harmadosztályban találkoztak már egymással a felek, veretes múltról a közös történelmet illetően nem beszélhetünk. Tavaly az NB II.-ben mindkétszer 1–1-es döntetlen lett a vége. A Kazincbarcika elleni felkészülésről Igor Bogdanovics nyilatkozott.

– Az edzőváltást követően győzelmet szereztünk a Diósgyőr elleni mérkőzésen, amely megteremtette a nyugalmat a válogatott szünet miatti két hétre. Átbeszéltük, mi az, amiben fejlődnie kell akár a szakmai stábnak, akár a csapatnak a következő időszakban. A két hétből az első szó szerint a munkáról szólt, a fiúk megkapták azt a terhelést, amit ilyenkor meg kell kapniuk, ezen a héten pedig már kimondottan a Kazincbarcika elleni mérkőzésre készültünk. Mindkét időszakban át tudtuk adni azt a csapatnak, amire most van szüksége.

Maximálisan felkészült a Kisvárda Master Good FC

Az idény előtt sokan biztos kiesőként könyvelték el a Kazincbarcikát, ám az elmúlt hetekben bizonyították a borsodiak, hogy nem szabad őket leírni. A legutóbbi öt fordulóban szerezte mind a hét pontját a gárda, amivel elmozdult a sereghajtó pozícióból.

– A Kazincbarcika nem kezdte túl jól a bajnokságot, de ezt sok minden okozhatta, a sorsolása, az újonc mivolta, vagy az, hogy nem játszhatott hazai pályán. Az is látszik viszont, hogy ellenfelünk kezdi összeszedni magát, meccsről meccsre fejlődik, győzelmeket is szerzett már, mindkettőt otthoni környezetben. Úgy tűnik, hogy a játékosai is megértették, hogy Kuttor Attila vezetőedző mit is kér tőlük, az edző pedig látja azt, hogy a futballistái mire képesek. Hogy hol állnak, mi történt eddig velük, az nem foglalkoztat minket, a saját dolgainkkal törődtünk, és azzal, hogy ebben a két hétben maximálisan felkészüljünk a mérkőzésre, és ez sikerült is, de persze a választ majd vasárnap kapjuk meg rá

– fogalmazott Igor Bogdanovics.