Megműtötték a Kisvárda középpályását, hosszú időre elvesztette őt a csapat

Nem úszta meg műtét nélkül Soltész István, aki másfél héttel ezelőtt a Diósgyőri VTK elleni NB I.-es bajnoki mérkőzésen szenvedett sérülést. Már a tizennegyedik percben le kellett cserélni a Kisvárda Master Good FC 24 esztendős középpályását talpsérülés miatt és mint később a vizsgálatok megállapították, a játékos a jobb lábában talpközépcsont-törést szenvedett, ami operációt igényelt. Mint arról a klub honlapja beszámolt, a beavatkozást kedd este végezték el, szerda reggel pedig Soltész István el is hagyhatta a kórházat. Két hét kötelező pihenő vár rá, majd a kontroll után megkezdheti a rehabilitációt, felépülése azonban legalább tíz hetet vesz igénybe, így a naptári évben már szinte biztosan nem láthatjuk őt a pályán, december végén vagy január elején kezdheti meg a teljes értékű munkát.

Fotó: Czinege Melinda