Labdarúgás

1 órája

Megműtötték a Kisvárda középpályását, hosszú időre elvesztette őt a csapat

Címkék#Kisvárda Master Good FC#Kisvárda Master Good#Soltész István#rehabilitáció#Diósgyőri VTK#sérülés

Az ősszel már nem láthatjuk pályán Soltész Istvánt. A labdarúgó a Kisvárda Master Good FC–Diósgyőri VTK mérkőzésen sérült meg.

Kerecsen József

Nem úszta meg műtét nélkül Soltész István, aki másfél héttel ezelőtt a Diósgyőri VTK elleni NB I.-es bajnoki mérkőzésen szenvedett sérülést. Már a tizennegyedik percben le kellett cserélni a Kisvárda Master Good FC 24 esztendős középpályását talpsérülés miatt és mint később a vizsgálatok megállapították, a játékos a jobb lábában talpközépcsont-törést szenvedett, ami operációt igényelt. Mint arról a klub honlapja beszámolt, a beavatkozást kedd este végezték el, szerda reggel pedig Soltész István el is hagyhatta a kórházat. Két hét kötelező pihenő vár rá, majd a kontroll után megkezdheti a rehabilitációt, felépülése azonban legalább tíz hetet vesz igénybe, így a naptári évben már szinte biztosan nem láthatjuk őt a pályán, december végén vagy január elején kezdheti meg a teljes értékű munkát. 

Soltész István talpközépcsont-törést szenvedett, 2025-ben már nem lép pályára a Kisvárda Master Good FC-ben.
Soltész István súlyos sérülést szenvedett, a naptári évben már nem számíthat rá a Kisvárda Master Good FC stábja.
Fotó: Czinege Melinda

 

