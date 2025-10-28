október 28., kedd

Kisvárda Master Good

1 órája

Révész Attila újra megszólalt a kisvárdai edzőkérdésben

Már a második helyen áll a rétközi gárda. Révész Attila irányításával háromból hármat nyert a Kisvárda Master Good FC. De hogyan tovább?

Kerecsen József

Néhány éve a Kecskeméttől láthattunk utoljára olyan újoncteljesítményt az NB I.-ben, amilyet a 2025/2026-os idényben a Kisvárda Master Good FC mutat feljutóként. A szabolcsiak lendületben vannak, Gerliczki Máté leváltása óta háromból három a csapat mérlege a bajnokságban, legutóbb az ETO FC ellen sikerült fantasztikus fordítás után otthon tartani a pontokat. A várdaiak egy ponttal lemaradva a második helyen állnak a Paks mögött, ám vesztett pontot tekintetében mindenkinél jobban állnak. A szakmai munkát az edzőváltás óta újra Révész Attila irányítja, miután a sportigazgató egyik jelölttel sem tudott megegyezni. 

Révész Attila maradhat a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője.
Révész Attila jól áll üzleti ügyeivel, így egész idényben ő maradhat a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője.
Fotó: Czinege Melinda

A szabolcsiak a legutóbbi fordulóban a Győr ellen két gólos hátrányból felállva tudták megnyerni a mérkőzést. Révész most a ripost.hu-nak nyilatkozott, ahol elsőként arról kérdezték, mi a titka az együttes jó szereplésének.
– A csapat kiemelkedően jó erőnlétével magyarázom a remeklést, elvégre az ETO FC-t megverni nem kis dolog. Jó viszonyban vagyok a futballistáimmal, akik bíznak bennem.

A Kisvárda Master Good FC sportigazgatója korábban azt mondta, üzleti és klubbéli elfoglaltságai miatt csak a naptári évben kívánja ellátni a vezetőedzői pozíciót. 

– Ez módosulhat, mivel több üzleti természetű tárgyalásomat letudtam, továbbiakat átütemezhetek, így marad idő a csapattal való foglalkozásra. A játékosok és a városvezetés is arra kér, hogy maradjak tovább a kispadon. A bizalom jól esik, ezért ötven százalékos bizonyossággal 2026-ban tovább dolgozom edzőként

 – fogalmazott a szakember, a klubnál tehát már egyáltalán nem elsődleges feladat, hogy mihamarabb új vezetőedzőt keressenek.

Vármegyei rangadó vár a Kisvárda Master Good FC-re

A Kisvárda egyetlen elmaradt mérkőzése éppen a Ferencváros ellen volt, ezt december harmadikán pótolják majd a felek. Látva a zöld-fehérek jelenlegi NB I-es formáját, felvetődik a kérdés, hogy Révész Attila együttese is képes lehet-e borsot törni a rekordbajnok orra alá azok után, hogy azt a Zalaegerszeg sereghajtóként már megtette.

– Hát, ez azért egy fogas feladvány... Decemberig van még idő, de ismerve a fővárosiak erősebb játékosállományát, effélét megtippelni túlzásnak tűnik – hangzott Révész Attila válasza.

A Kisvárda Master Good FC ezekben a napokban az idény - és az NB I. történetének - második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadójának készül, péntek este fogadják a rétköziek a Nyíregyháza Spartacus FC-t.

Hosszabb összefoglaló a Kisvárda ETO FC elleni mérkőzéséről:

 

