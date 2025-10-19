A Kisvárda nyerte az újoncok csatáját (videóval)

Két szép jubileumot már ünnepelt ebben a szezonban a Kisvárda Master Good együttese, augusztusban Novothny Soma 150. NB I-es mérkőzésén megszerezte 50-ik gólját, amely győzelmet jelentett csapata számára az Újpest ellen. Október elején a 100. élvonalbeli mérkőzését góllal tette emlékezetessé Jasmin Mesanovic, a bosnyák légiós találata három pontot ért a DVTK ellen. Vasárnap újabb mérföldkő előtt álltak a rétköziek, az eddig lejátszott 206 NB I-es meccsükön 249 gólt szereztek, vagyis a következő találatunk lesz a 250., amit az élvonalban elérhetnek. Erre a Fizz Liga 10. fordulójában esedékes Kazincbarcika elleni találkozón nyílt először lehetősége Révész Attila csapatának.

Jasmin Mesanovic (középen) szerezte a Kisvárda Master Good jubileumi gólját Fotó: Czinege Melinda

A mérkőzés előtt a nemrég elhunyt Mezey Györgyre emlékeztek a csapatok és a nézők. A két gárda először találkozott egymással az NB I-ben, az előző szezonban még a másodosztályban találkoztak egymással, mindkét mérkőzés 1–1-re végződött. Kuttor Attila nem változtatott az MTK elleni győztes kezdőjén, míg kisvárdai oldalon a sérült Soltész István helyett Soltész István került a kezdőbe, Matanovics helyett pedig Nagy Krisztián kezdett.

Agilisabban kezdte a találkozót a Kisvárda, Novothny kétszer is közel állt ahhoz, hogy ő legyen a jubileumi gól szerzője. Előbb azonban tizenegy méterről leadott lövése a blokkon halt el, majd Gyollai volt résen.

Megvan a 250.

Nem sokat kellett azonban várni a 250. élvonalbeli Kisvárda találatra. A 18 percben jobb oldali szöglet után Chlumecky fejelte vissza a labdát Mesanovicnak, aki összejátszott Bíróval, majd 9 méterről kapura lőtt. A labdát beletette a fejét Kártik, így az a bal alsó sarokban kötött ki (0–1). Ezzel a Kisvárda 200. NB I-es gólja után ez is a bosnyák légiós szerezte.

A találat után továbbra is Kisvárda akarata érvényesült. Pár perc elteltével Soltész Dominik lövését védte a Barcika hálóőre. Majd az ő beadásából került helyzetbe Bíró, de tíz méterről a kapu fölé lőtt. Az első hazai helyzetre a 38. percig kellett várni, akkor Slogar kapott indítást a védelemből, remekül megtartotta a labdát Soltész mellett, majd 7 méterről a kapu mellé lőtt. Egyenlítési lehetőséget szalasztott el Kuttor Attila együttese. A másik oldalon megduplázhatta volna előnyét a Kisvárda, Soltész élesen kapu elé ívelt szabadrúgásáról azonban éppen hogy csak lemaradt a jó ütemben érkező Chlumecky az ötös sarkánál. Ez volt a félidő utolsó helyzete, így a szünetre egygólos Kisvárda vezetéssel vonultak a felek szünetre. A labdát ugyan valamennyivel többet birtokolta a Kazincbarcika, több helyzetet azonban a vendégek dolgoztak ki, így nem érdemtelenül szerezték meg a vezetést.