A Kisvárda nyerte az újoncok csatáját (videóval)
Mesanovic szerezte a Kisvárda 250. NB I-es gólját. A Kisvárda Master Good legyőzte a Kazincbarcikát.
Két szép jubileumot már ünnepelt ebben a szezonban a Kisvárda Master Good együttese, augusztusban Novothny Soma 150. NB I-es mérkőzésén megszerezte 50-ik gólját, amely győzelmet jelentett csapata számára az Újpest ellen. Október elején a 100. élvonalbeli mérkőzését góllal tette emlékezetessé Jasmin Mesanovic, a bosnyák légiós találata három pontot ért a DVTK ellen. Vasárnap újabb mérföldkő előtt álltak a rétköziek, az eddig lejátszott 206 NB I-es meccsükön 249 gólt szereztek, vagyis a következő találatunk lesz a 250., amit az élvonalban elérhetnek. Erre a Fizz Liga 10. fordulójában esedékes Kazincbarcika elleni találkozón nyílt először lehetősége Révész Attila csapatának.
A mérkőzés előtt a nemrég elhunyt Mezey Györgyre emlékeztek a csapatok és a nézők. A két gárda először találkozott egymással az NB I-ben, az előző szezonban még a másodosztályban találkoztak egymással, mindkét mérkőzés 1–1-re végződött. Kuttor Attila nem változtatott az MTK elleni győztes kezdőjén, míg kisvárdai oldalon a sérült Soltész István helyett Soltész István került a kezdőbe, Matanovics helyett pedig Nagy Krisztián kezdett.
Agilisabban kezdte a találkozót a Kisvárda, Novothny kétszer is közel állt ahhoz, hogy ő legyen a jubileumi gól szerzője. Előbb azonban tizenegy méterről leadott lövése a blokkon halt el, majd Gyollai volt résen.
Megvan a 250.
Nem sokat kellett azonban várni a 250. élvonalbeli Kisvárda találatra. A 18 percben jobb oldali szöglet után Chlumecky fejelte vissza a labdát Mesanovicnak, aki összejátszott Bíróval, majd 9 méterről kapura lőtt. A labdát beletette a fejét Kártik, így az a bal alsó sarokban kötött ki (0–1). Ezzel a Kisvárda 200. NB I-es gólja után ez is a bosnyák légiós szerezte.
A találat után továbbra is Kisvárda akarata érvényesült. Pár perc elteltével Soltész Dominik lövését védte a Barcika hálóőre. Majd az ő beadásából került helyzetbe Bíró, de tíz méterről a kapu fölé lőtt. Az első hazai helyzetre a 38. percig kellett várni, akkor Slogar kapott indítást a védelemből, remekül megtartotta a labdát Soltész mellett, majd 7 méterről a kapu mellé lőtt. Egyenlítési lehetőséget szalasztott el Kuttor Attila együttese. A másik oldalon megduplázhatta volna előnyét a Kisvárda, Soltész élesen kapu elé ívelt szabadrúgásáról azonban éppen hogy csak lemaradt a jó ütemben érkező Chlumecky az ötös sarkánál. Ez volt a félidő utolsó helyzete, így a szünetre egygólos Kisvárda vezetéssel vonultak a felek szünetre. A labdát ugyan valamennyivel többet birtokolta a Kazincbarcika, több helyzetet azonban a vendégek dolgoztak ki, így nem érdemtelenül szerezték meg a vezetést.
Megőrizték előnyüket
A folytatásra változatlan összeállításban futott ki mindkét gárda. Próbálkozott a Barcika, érezni lehetett, hogy minél hamarabb szeretnének egyenlíteni, de támadásaik veszélytelennek bizonyultak. Negyedóra elteltével kettőt cserélt Kuttor Attila, remélve, hogy Könyves és Balázs lendít az addigi ötlettelen támadójátékukon. A vendégek sem erőltették az előre játékot, úgy tűnt, tökéletesen elégedettek az eredménnyel. Sokat állt a játék, mert rengeteg volt a tisztátalan szerelés. Még mielőtt unalomba fulladt volna a mérkőzés, Poopola életerős 18 méterről leadott lövése okozott némi izgalmat, középre tartó bombáját Gyollai a kapu fölé tolta. És ha már a tudósítás elején jubileumokról írtunk, a 75. percben Soltész Dominikot Medgyes Szinan váltotta, akinek ez volt a 100. NB I-es mérkőzése. Csendben peregtek a percek, a Kazincbarcika játékában nem volt benne a gól, a Kisvárda pedig megelégedett azzal, hogy ráült az eredményre. Erre azonban majdnem ráfaragtak a vendégek, a 89. percben Berecz életerős lövését bravúrral védte Popovics, majd Rasheed 10 méterről fejelt mellé. Az eredmény már nem változott, így a Kisvárda nyerte az újoncok csatáját.
Labdarúgás: Fizz Liga, 10. forduló
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good SE 0–1 (0–1)
Mezőkövesd, 2000 néző, v.: Berke (Tóth II., Szécsényi).
- Kazincbarcika: Gyollai (Juhász, 86.) – Baranyai, Rasheed, Polgár, Sós – Slogar, Meszhi, Kártik, Kun (Balázsi, 63.) – Meshack (Berecz, 78.), Eleke (Könyves, 63.). Edző: Kuttor Attila.
- Kisvárda: Popovics – Cipetic, Matic, Chlumecky, Soltész D. (Medgyes, 75.) – Poopola, Melnik (Körmendi, 89.), – Nagy (Lippai, 74.), Bíró, Mesanovic (Matanovics, 89.) – Novothny (Szabó, 82.). Edző: Révész Attila.
Gól: Mesanovic (18.)
