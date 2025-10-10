18 perce
Külföldi kézben a Kisvárda sorsa
Szombaton az 5. fordulót rendezik a K&H női Ligában. A Fehérvár-Kisvárda mérkőzésen argentin játékvezetők fújnak.
A K&H női Liga 5. fordulójában szombaton a Fehérvár vendége lesz a Kisvárda Master Good SE. Bizony nem lesz könnyű dolga a válogatottszünet előtti utolsó találkozóján a rétközieknek, hiszen a alaposan bekezdett a Fejér vármegyei alakulat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Szuzana Lazovics csapata ugyan kikapott a nyitányon a Debrecentől azóta viszont mindhárom mérkőzését megnyerte és nem is akárkik ellen. A NEKA elleni sikerük borítékolható volt, majd hazai pályán legyűrték a Szombathelyt, aztán nagy meglepetésre Mosonmagyaróvárról is elhozták a két pontot. Így önbizalommal telve várhatják a Kisvárda elleni találkozót. Góljaik zömét Szabó Kitti, Takó Viktória és Katarina Pavlovics termeli, de remek igazolásnak bizonyult Emilija Lazics, a szerb légiós 19 találatával házi góllövőlistájuk második helyén áll.
Argentin kézben a Kisvárda sorsa
Ami a Kisvárdát illeti, Józsa Krisztián együttese három vereséget követően az előző fordulóban megszerezte idénybeli győzelmét a Kozármisleny ellen.
– Egy remek formában lévő csapathoz utazunk szombaton, akik nagyon meggyőző teljesítményt nyújtottak a előz három mérkőzésen. Ettől függetlenül nekünk nem lehet más célunk, mint pontot, vagy pontokat szerezni – szögezte le Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, extra teljesítményre lesz szükségünk, hogy célunkat elérjük. Sokat videóztunk, tudjuk, hogy melyek a Fehérvár gyenge pontjai, nekünk megvannak az erősségeink ahhoz, hogy irányítsuk a mérkőzést. Nagyon jó formában vannak a kapusaik, fontos lesz tehát, hogy a lehetőségeinket hatékonyan fejezzük be, mert nem szabad hagyni, hogy védéseikkel elbizonytalanítsanak bennünket. Kapusaik mellett stabilak a belső poszton játszó játékosaik és a védelmük is jól teljesít, nekünk arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk a réseket – zárta Józsa Krisztián.
A szombaton 16.30-kor kezdődő mérkőzést a Mariana García és María Inés Paolantoni argentin játékvezetői páros vezeti. A páros tagjai korábban már vezettek meccset Magyarországon, most pedig egy olyan IHF-program kapcsán dirigálhattak a NEKA–Esztergom mérkőzésen, amelynek célja, hogy korábban már nemzetközi tornán meccset vezető játékvezetők Európában, az itteni ritmusnak megfelelő találkozókkal készülhessenek a következő eseményekre.
Bombameglepetés Kisvárdán! Ő lett a csapat vezetőedzője