Kézilabda

41 perce

Csak egy kicsi hiányzott Székesfehérváron

A K&H női Liga 5. fordulójának összes mérkőzését szombaton játszották. A Kisvárda Master Good SE az Alba Fehérvár KC vendége volt.

Alig ért véget a K&H női Liga 5. fordulójának rangadója Győrben, amikor felhangzott a kezdő sípszó az Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE mérkőzésen. A találkozót a Mariana García és María Inés Paolantoni argentin játékvezetői páros vezeti. A páros tagjai korábban már vezettek meccset Magyarországon, legutóbb a NEKA–Esztergom mérkőzésen fújtak. Ami a csapatokat illeti. Nem túlzás állítani, hogy a hazaiak villámrajtot vettek, hiszen Szuzanna Lazovics együttese hat pontot szerzett az elmúlt négy fordulóban, az előző körben nagy feltűnést keltett mosonmagyaróvári sikerük. Míg a Kisvárda két ponttal várta az összecsapást. 

Kisvárda Master Good SE
A Kisvárda Master Good SE egy góllal kapott ki Székesfehérváron fotó. Nagy Norbert/feol.hu

Az előzmények ismeretében a vendégek mestere Józsa Krisztián azt mondta a mérkőzés felvezetőjében, hogy csak akkor van esélyük a győzelemre, ha extrát nyújt a csapata. Nos a kezdés közel volt a tökéleteshez, védekezésben labdákat szereztek, Mérai Maja duplájával és Poczetnyik Luca találatával az ötödik perc elején 30-ra vezetett a Kisvárda, jobb kezdésről álmodni sem lehetett volna. Az első hazai gólt Szabó Kitti szerezte a hatodik percben. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a hazaiak utolérték Gyimesi Kittiéket, a vezetést azonban nem tudták átvenni, pedig labdájuk is volt rá, de a hetes a kapufán csattant. Egyébként a vendégek védelme jól kordában tartotta a Fehérvár nagy lövőit, Katarina Pavlovic például mindössze egyszer talált be az első félidőben. Pásztor Betti is elkapta a fonalat, elöl pedig jól találták meg beállójukat, Szabó Lili pedig vagy bedobta, vagy hetest harcolt ki, amelyeket Poczetnyik Luca gólra váltott. A félidő utolsó öt percére fordulva Győri Viktória találatával ismét három volt közte, a dudaszó pillanatában Karé Kamilla szépen átemelte a kapust, labdája azonban a kapufán landolt. A Kisvárda így három gólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

A hajrában fordított a házigazda

Fordulás után Larissa Markovic és Szabó Lili jóvoltából tovább hízott a különbség, ekkor a Fehérvár elővette a szokásos fegyverét, a hét a hat elleni játékot, amelyre a Mosonmagyaróvár edzője, Dragan Adzsics azt mondta, hogy nem tudtak mit kezdeni vele. Bizony a Kisvárdának is meggyűlt ezzel a baja, vészesen fogyott az előnyük. Egy darabig még nem tudta átvenni a vezetést a Fehérvár, mert ugyan döcögött a Kisvárda támadójátéka, de mindig volt aki lendített egyet a csapaton. Az utolsó öt percre fordulva aztán Katarina Pavlovic góljával a mérkőzésen először vezetett a hazai gárda. Válaszul a Kisvárda is bevetette a hét a hat elleni támadójátékot, hiába kerültek azonban helyzetbe, mert Hadfi Gréta védett. Fél perccel a vége előtt volt még lehetőségük az egyenlítésre, de a hazaiak kapusa ismét a helyén volt. Így megmaradt a minimális különbség, a Kisvárda egygólos vereséget szenvedett Székesfehérváron.

Kézilabda: K&H női Liga, 5. forduló

Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE 23–22 (10–13)

Székesfehérvár, 610 néző, v.: García, Paolantoni (argentinok).

  • Fehérvár: Hadfi – Szabó-Májer, Pavlovic 4/1, Szabó K. 7/1, Moreno 1, Lazic, Takó 3. Csere: Hajdú, 2, Sulyok, Zentai 6, Szmbatian.
  • Kisvárda: Pásztor – Gém, Szabó L. 3, E. Novak 1, Gyimesi, Poczetnyik L. 6/2, Mérai 3. Csere: Christe (kapus), Markovic 3, Csáki 2, Roszoha, Karé 2, Karnik 1, Győri 1. Edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 2/2.

Mestermérleg

Szuzana Lazovics: – Boldog vagyok, hogy újabb két pontot szereztünk, azzal viszont nem vagyok elégedett, ahogy mindkét félidőt kezdtük. Nem adtuk azonban fel, és a találkozó utolsó tizenöt percében sikerült kiharcolunk a győzelmet. Külön öröm számomra, hogy zsinórban negyedszer nyertünk!

Józsa Krisztián: – Ez a mérkőzés a kezünkben volt, már sokkal hamarabb eldönthettük volna, hiszen végig vezettünk, viszont az a csapat nyer, amely a végén kevesebbet hibázik. A végjátékban ugyan megvoltak a lehetőségeink arra, hogy megnyerjük a találkozót, de volt az ellenfélnél egy olyan kapus, aki extra teljesítményt nyújtott, és a különbséget szolgáltatta. Amire készültünk az nagyjából működött, azonban hogyha fegyelmezetlenek vagyunk, akkor ilyen egygólos mérkőzéseket nem fogunk tudni megnyerni.

Íme a mérkőzés


 

 

