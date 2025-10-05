október 5., vasárnap

Helyi sport

26 perce

Gólparádé Kisvárdán, a házigazdák kiütötték ellenfelüket (fotókkal)

Címkék#Kozármisleny#kézilabda#Kisvárda Master Good SE

A H&H női Liga 4. fordulójában három mérkőzést rendeztek szombaton. A Kisvárda Master Good SE a Kozármislenyt fogadta.

Szon.hu

A K&H női Liga 4. fordulójában szombaton az addig pont nélküli csapatok találkoztak Kisvárdán. De míg a Kisvárda Master Good SE a Vác, FTC, Győr trió ellen nem szerzett pontot, addig a vendég Kozármisleny sorrendben a NEKÁ-val, a Szombathellyel és a Mosonmagyaróvárral nem bírt. Az eddigi eredmények ellenére a találkozó toronymagas esélyesének a házigazdák számítottak.

Kisvárda
A Kisvárda nem adott esélyt ellenfelének fotó: Sipeki Péter

Bekezdett a Kisvárda

Ennek megfelelően parádésan kezdte a mérkőzést a Kisvárda, minden támadásukat góllal fejezték be a megilletődött vendégek ellen. Az sem okozott problémát, mikor emberhátrányba kerültek, Szabó Lili és Gém Léna akkor is betalált. Az első vendégtalálatra hat percet kellett várni, akkor Scheffer értékesítette a megítélt hetest. A házigazdák lendületesen, nagy sebességgel szőtték támadásaikat, hátul pedig feszesen védekeztek, a Kozármisleny csak ritkán tudott helyzetbe kerülni. A 22. perben mindössze három akciógólnál jártak, a többit hetesből szerezték. A játékrész hajrájában az volt a kérdés, hogy mikor lesz meg a közte tíz, erre a 27. percben kaptuk meg a választ, amikor Karé Kamilla parádés mozdulattal emelte át Wichmann Vivient. Nem sokkal később Karnik Szabina is betalált, ezzel az addig pályára lépő összes Kisvárda játékos eredményes volt. Szünetre tizenegy gólos hazai vezetéssel vonultak a felek.

Csak a különbség volt kérdéses

A nagy különbség ellenére nem adták fel a vendégek, élesen, nagy kedvvel jöttek ki a folytatásra, közelebb azonban nem tudtak férkőzni, mert minden találatukra volt kisvárdai válasz. Kezdeti lendületük aztán alább hagyott, Pásztor Bettina, majd az őt Christe Dalma is elkezdett védeni, így fokozatosan nyílt az olló. A Kisvárda Harmincadik gólját Mérai Maja szállította, a vendégek eközben tizenhatnál jártak. Így nem sok izgalom maradt a végére, a végeredményt Szabó Lili alakította ki időntúli hétméteresből. A Kisvárda Magabiztosan érvényesítette a papírformát és nagy különbségű győzelmet aratva szerezte meg idénybeli első pontjait.

Kézilabda: K&H női liga, 4. forduló

Kisvárda Master Good SE–Kozármisleny 36–21 (22–11)

Kisvárda, 400 néző, v..Kiu G., Kiu T.

  • Kisvárda: Pásztor – Gém 2, E. Novak 4, Markovic 5/3, Szabó L. 4/1, Poczetnyik L. 7/5, Mérai 2. Csere: Christe (kapus), Gyimesi 1, Roszoha, Győri 1, Csáki L. 3, Karé 3, Karnik Sz. 3, Milojkovics, Szadovnyica 1. Edző: Józsa Krisztián.
  • Kozármisleny: Wichmann – Kecskés 1/1, Bréda 1, Lengyel, Kelemen 1, Bernhardt 5/3, Csökmei. Csere: Mohari (kapus), Scheffer 5/3, Fodor 2/1, Rácz 1, Brettner, Jávorka-Hornyák 3/2, Szatmári 1, Bursac, Ostrosics 1. Edző: Kovács Tamás.

Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 11/9, illetve 10/10.

Kisvárda - Kozármisleny, női kézilabda

Fotók: Sipeki Péter

Mestermérleg
Józsa Krisztián: – Jól kezdtük a mérkőzést, támadásban és védekezésben maximálisan megvalósítottuk amire készültünk. Remek volt a helyzetkihasználásunk, félidőre megnyugtató előnyt alakítottunk ki. Ezt jól menedzseltük a második félidőben és a fiataloknak is jelentős játékperc jutott, amellyel éltek is.
Kovács Tamás: – Az első félidőben ellenfelünk támadásbeli sebességét védekezésben nem tudtuk felvenni és a kapusteljesítményünk sem volt megfelelő, így a mérkőzés gyakorlatilag eldőlt. A második félidőben volt tartása a csapatnak, nem adta fel egy percre sem, a kapuból is több segítséget kaptunk, ezért lényegesen nem nyílt tovább az olló.

Íme a mérkőzés

 

