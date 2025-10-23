1 órája
A mesterdiplomás közgazdásznak most a kézilabda az első
Poczetnyik Luca szórja a gólokat. A nyáron érkezett balátlövő a Kisvárda legeredményesebb játékosa.
Nyáron igazolták, de máris bizonyította, hogy jó vásárt csinált a Kisvárda Master Good SE Poczetnyik Lucával, a fiatal balátlövő 32 találatával vezeti a házi góllövőlistát, a bajnokságban pedig az 5. legeredményesebb játékos. Érkezését június elején jelentették be és bizony már akkor lehetett sejteni, hogy ő lehet a csapat egyik gólfelelőse, hiszen az előző szezonban 97 gólt dobott az MTK színeiben.
Luca középiskolás korától Debrecenbe járt be edzésekre Hajdúböszörményből, ahol négy évet a DVSC utánpótlásában pallérozódott, egyetemi évei alatt pedig hármat az együttes felnőtt keretében töltött. Ezt követően egy szezont kölcsönben Dunaújvárosban játszott. Majd következett két év az MTK-ban, az elsőt a dunaújvárosihoz hasonlóan Debrecen játékosként kölcsönben, a mögöttünk hagyott idényt pedig már a kék-fehérek igazolt játékosaként. Mint mondta a beilleszkedéssel ezúttal sem volt problémája, kedves fogadták. Nyitott, elfogadó személyiség, így mind a magánéletben, mind a pályán hamar megtalálta a helyét.
Bíznak benne
– A két csapat játékában vannak hasonló elemek, de van bőven különbség is. Természetesen meg kellett tanulnom az itteni játékrendszert, emellett próbálom a saját erősségeimet is beépíteni a csapat játékába. Örülök neki, hogy sikerült beilleszkedem a csapat támadójátékába és a védekezési rendszerébe – mondta Poczetnyik Luca.
Hogy bízik benne a szakvezetés az szemmel látható és a pályán töltött percek is ezt bizonyítják. A Vác elleni tíz perc után Fradi ellen közel félórát, a Győr ellen több mint negyven, Fehérváron pedig több mint harminc percet játszott.
Többek között ezért is igazoltam ide, örülök neki, hogy bíznak bennem, hogy nagyobb szerepet kapok. Igyekszem ezzel élni, azon dolgozok a hétköznapokon, hogy a mérkőzéseken megmutassam, hogy meg tudom oldani a rám bízott feladatokat mind elöl, mind pedig hátul.
A bizalom megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka, hogy ő a csapat első számú ítélet végrehajtója, a rétközieknek megítélt 27 hétméteresből 16-ot ő végzett el és 15-öt gólra is váltott.
– Az előző idényben egyetlen hetest sem bíztak rám, összes gólomat akcióból dobtam, ezért meglepődtem, de örültem ennek a lehetőségnek, amely kihívás is egyben. Felelősséggel jár, hiszen könnyű gólokkal tudok hozzájárulni a csapat eredményességéhez. Az, hogy ilyen jó százalékkal értékesítem is őket, talán annak köszönhető, hogy a kapusok még nem készültek belőlem. Próbálok ezért minél színesebben lőni, hogy megmaradjon ez a jó arány.
Családja értő szemmel követi pályafutását
Luca édesanyja kézilabdázott, édesapja testnevelő tanár és labdarúgó edző, húga szintén kézilabdázik, így családja értő szemmel figyeli pályafutását. A látottakat pedig rendszeresen meg is beszélik.
– Az egész család követi a mérkőzéseimet, utána természetesen megbeszéljük, levonjuk a következtetéseket, tanácsokat adnak. Mindenki kicsi másképp látja, a húgom játékosként, anya volt játékosként és edzőként nézi a meccseimet. Meglátásaikban nem nagyok a különbségek, de az ilyen apróságok is pluszt adnak, ebből pedig tudok építkezni. Kritikusak, nem csak a jó dolgokat mondják el, hanem a hibáimra is rávilágítanak, mindig motiválóak az észrevételeik.
Voltak már hazai meccsünkön, jól esik a jelenlétük, sokat jelent kezdés előtt és a lefújás után a mosolyuk a lelátóról, de amint elkezdődik a mérkőzés, kizárok minden külső körülményt és csak a játékra koncentrálok.
Fókuszban a kézilabda
Az eddigi teljesítményéről saját magának is határozott véleménye van.
– Maximalista vagyok, mindig találok javítani valót. Ha kikapunk, hiába nyújtok jó teljesítményt, nem tudok örülni neki, mert fókuszban mindig a csapat eredményessége áll, ezek után következhet csak az én játékom – mondta a fiatal átlövő, aki nyáron arról is beszélt, hogy mivel megszerezte a mesterdiplomáját, ez lesz az első olyan szezonja, amikor csak a kézilabdára kell koncentrálnia.
– Eddigi pályafutásomat ez a kettősség jellemezte eddig, így ehhez hozzászoktam, ezért külön tudtam választani a két dolgot. Nehéz volt persze, mert tudat alatt ott volt azért, hogy most milyen beadandót kell elkészítenem, vagy hogyan tudom teljesíteni egy-egy tárgy követelményeit az egyetemen. Most viszont a két edzés között csak a pihenésre, regenerációra fókuszálhatok, ez pedig biztos, hogy segít abban, hogy minél jobban teljesítsek a pályán.
Ami a Kisvárda eddigi szereplését illeti, Luca elmondta, hogy a sorsolás tudatában tisztában voltak, hogy számukra nehezebben indul a szezon, de úgy véli, hogy benne van a csapatban a jó teljesítmény. Biztos benne, hogy ez minél hamarabb ki fog jönni.
Szombaton a Vasas érkezik Kisvárdára, ez pedig arra ad lehetőséget, hogy megmutassák, igenis számolni kell velük.
Poczetnyik Luca eddigi góljai a Kisvárda színeiben
- Vác: 4
- FTC: 9
- Győr: 6
- Kozármisleny: 7
- Alba Fehérvár: 6
