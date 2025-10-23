A mesterdiplomás közgazdásznak most a kézilabda az első

Nyáron igazolták, de máris bizonyította, hogy jó vásárt csinált a Kisvárda Master Good SE Poczetnyik Lucával, a fiatal balátlövő 32 találatával vezeti a házi góllövőlistát, a bajnokságban pedig az 5. legeredményesebb játékos. Érkezését június elején jelentették be és bizony már akkor lehetett sejteni, hogy ő lehet a csapat egyik gólfelelőse, hiszen az előző szezonban 97 gólt dobott az MTK színeiben.

Poczetnyik Luca vezeti a Kisvárda Master Good SE házi góllövőlistáját fotó: Sipeki Péter

Luca középiskolás korától Debrecenbe járt be edzésekre Hajdúböszörményből, ahol négy évet a DVSC utánpótlásában pallérozódott, egyetemi évei alatt pedig hármat az együttes felnőtt keretében töltött. Ezt követően egy szezont kölcsönben Dunaújvárosban játszott. Majd következett két év az MTK-ban, az elsőt a dunaújvárosihoz hasonlóan Debrecen játékosként kölcsönben, a mögöttünk hagyott idényt pedig már a kék-fehérek igazolt játékosaként. Mint mondta a beilleszkedéssel ezúttal sem volt problémája, kedves fogadták. Nyitott, elfogadó személyiség, így mind a magánéletben, mind a pályán hamar megtalálta a helyét.

Bíznak benne

– A két csapat játékában vannak hasonló elemek, de van bőven különbség is. Természetesen meg kellett tanulnom az itteni játékrendszert, emellett próbálom a saját erősségeimet is beépíteni a csapat játékába. Örülök neki, hogy sikerült beilleszkedem a csapat támadójátékába és a védekezési rendszerébe – mondta Poczetnyik Luca.

Hogy bízik benne a szakvezetés az szemmel látható és a pályán töltött percek is ezt bizonyítják. A Vác elleni tíz perc után Fradi ellen közel félórát, a Győr ellen több mint negyven, Fehérváron pedig több mint harminc percet játszott.

Többek között ezért is igazoltam ide, örülök neki, hogy bíznak bennem, hogy nagyobb szerepet kapok. Igyekszem ezzel élni, azon dolgozok a hétköznapokon, hogy a mérkőzéseken megmutassam, hogy meg tudom oldani a rám bízott feladatokat mind elöl, mind pedig hátul.

A bizalom megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka, hogy ő a csapat első számú ítélet végrehajtója, a rétközieknek megítélt 27 hétméteresből 16-ot ő végzett el és 15-öt gólra is váltott.

– Az előző idényben egyetlen hetest sem bíztak rám, összes gólomat akcióból dobtam, ezért meglepődtem, de örültem ennek a lehetőségnek, amely kihívás is egyben. Felelősséggel jár, hiszen könnyű gólokkal tudok hozzájárulni a csapat eredményességéhez. Az, hogy ilyen jó százalékkal értékesítem is őket, talán annak köszönhető, hogy a kapusok még nem készültek belőlem. Próbálok ezért minél színesebben lőni, hogy megmaradjon ez a jó arány.