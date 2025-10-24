A Kisvárda Master Good SE a Vasast fogadja a kézilabda K&H női Liga 6. fordulójában. A Vasas eddig öt pontot gyűjtve a 7. helyről várja a szombati mérkőzést. Konkoly Csaba gárdánál elég nagy volt a nyári-jövés-menés. Érzékeny veszteség Farkas Johanna távozása, helyére viszont érkezett Tóth Nikoletta, aki eddig szerzett húsz góljával már bizonyította, hogy többre hivatott. de nagy erősítés Anna Kekezovity is, aki az élvonaltól búcsúzó MTK-tól igazolt hozzájuk.

A Kisvárda a Kozármisleny után a Vasas ellen is két pontot szerezne fotó: Sipeki Péter

A Vasas eddig öt pontot gyűjtve a 7. helyről várja a szombati mérkőzést. A nyitófordulóban legyőzték a Dunaújvárost és a NEKA ellen is két pontot szereztek, a papírformának megfelelően kikaptak a Debrecentől és a Mosonmagyaróvártól, némi meglepetésre viszont egy pontot elhoztak Szombathelyről.

Kisvárda: élni kell az eséllyel

– Idegenben volt két fájó egygólos vereségünk, amelyeken akár pontot, vagy pontokat szerezhettünk volna. Hazai pályán viszont a Kozármisleny ellen hoztuk a kötelezőt és úgy vélem, a Vasas ellen is mi vagyunk az esélyesek – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.. – Ezzel az eséllyel viszont élnünk kell. Nem lesz azonban egyszerű dolgunk, mert a Vasas annak ellenére, hogy távozott Farkas Johanna, erősödött. Támadásban komplexebbek lettek és a két új kapusuk is megbízható, egyenletes teljesítményt nyújt és hátul is acélosabbak lettek. Tiszteljük ellenfelünket, tisztában vagyunk erősségeikkel, de a gyengeségeiket is ismerjük. A mérkőzésen végig koncentrálva, higgadt, pontos játékkal azonban képesek vagyunk itthon tartani a nagyon fontos két pontot – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda Master Good SE–Vasas mérkőzést az MKSZ youtube csatornája élőben közvetíti