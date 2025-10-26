26 perce
Micsoda fordítás volt! Így győzte le a Kisvárda a Vasast
Az első félidőben többször is hét gólos hátrányban voltak. A második félidőben nagyot fordított és megnyerte a mérkőzést a Kisvárda Master Good SE.
Hétközi mérkőzésekkel kezdődött a K&H női Liga 6. fordulója, a Bajnokok Ligájában érdekelt csapataink szerdán magabiztosan érvényesítették a papírformát. Szombaton négy találkozóval folytatódott, illetve záródott a hónap utolsó fordulója. A Kisvárda Master Good SE a Vasast fogadta, a két gárdának ez volt a 10. egymás elleni találkozója.
Nem tekint túl nagy múltra vissza a két csapat közös történelme, de ezek között voltak emlékezetes csaták, ilyen volt a legutóbb is. Az előző szezon utolsó mérkőzésén a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban Mátéfi Dalma időntúli hetest védett, ezzel a Kisvárda megőrizte egygólos előnyét és a hatodik helyen zárta pontvadászatot. Nem mindennapi esemény zavarta meg a felek 2024 májusi kisvárdai találkozóját. A meccs 20. percében kitört egy darab a parkettából, a pályát nem sikerült játékra alkalmassá tenni, így félóra csúszással a Szent László Gimnázium tornatermében folytatták a mérkőzést, amelyet aztán négy góllal nyert meg a házigazda. Efféle izgalmakra nem vágytunk ezúttal, abban bíztunk, hogy Józsa Krisztián együttese magabiztosan itthon tartja a két pontot.
Csapnivaló első félidőt produkáltak
Jobban kezdte a találkozót a Vasas, a nehezen összeálló hazai védelmen könnyen megtalálta a réseket. Pedig Christe Dalma jól védett, a lövések felét hárította, az elől eladott labdából megiramodó lerohanások ellen azonban tehetetlen volt. Joggal kérte tehát ki első idejét Józsa Krisztián alig tíz perc elteltével, amikor a fővárosiak már kétszer annyi találatnál jártak, mint az övéi. A rövid pauza nem hozott változást, védekezése ugyan felkeményedett a hazai csapatnak, támadójátéka azonban továbbra is vérszegény volt. Két hetes gól mellett csupán Győri Viktória szerzett akciógólt a 19. percben, az előzőt Csáki Lilla szerezte a 6. minutumban. Nem véletlenül kérte ki második idejét a hazaiak edzője. Ezt követően az addig összeszedett hét gólos hátrányból egyet sikerült ledolgozniuk a szünetig. Volt tehát mit megbeszélniük az öltözőben, hiszen ennél több gólt ebben az idényben csak Győrben kaptak.
Nagyot hajráztak
Fordulás után egy darabig felváltva estek a találatok, nem akart apadni a különbség. Roszoha Ljubov ugyan kettős emberhátrányba is betalált, a 40. percben továbbra is hat gól volt a rétköziek hátránya. Maradt tehát húsz perce Karnik Szabináéknak, hogy megfordítsák az állást. A csapatkapitány három akció gólja között bevágott egy hetest és máris csak kettő volt közte. Pásztor Bettina bemutatott három szép védést, Larissa Markovic pedig kiegyenlített az 51. percben. Karé Kamilla találatával először vezetett a hazai csapat a lefújás előtt hat perccel. Maradt izgalom bőven a végére.
Az extázisban védekező Kisvárda az utolsó negyedórában három hetes gól mellett csupán egyetlen akciógólt kapott amellyel megalapozta győzelmét.
Kézilabda: K&H női Liga, 6. forduló
Kisvárda Master Good SE–Vasas 30–27 (12–18)
Kisvárda, 550 néző, v.: Nagy F., Túróczy.
Kisvárda: Christe – Csáki L. 6, Markovic, E. 9/4, Novak 1, Gyimesi, Szabó L. 1, Mérai 2. Csere: Pásztor B. (kapus), Roszoha 3, Karnik Sz.. 6/1, Poczetnyik L., Győri V. 1, Karé 1. Edző: Józsa Krisztián.
Vasas: Vártok R. – Arany 2, Kekezovics 4, Tóth Nikolett 4, Dombi K., Szilovics 5, Oláh K. 5/4. Csere: Tóth Nikolett (kapus) Gáspár 1/1, Sápi 3, Varjas 3, Nagy L., Csire, Mihály P., Nagy N. Edző: Konkoly Csaba.
Kiállítások: 10, illetve 4 perc. Hétméteresek: 7/5, illetve 6/5.
Mestermérleg
- Józsa Krisztián: – Nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk. Az első félidőben lassúak, körülményesek voltunk. A második félidőben több energiát tettünk a játékba, javult a védekezésünk és ahogy dolgoztuk le a hátrányunkat, megláttuk az esélyt és abba kapaszkodtunk. A végét fizikálisan jobban bírtuk és ezért tudtuk megfordítani az eredményt.
- Konkoly Csaba: – Az első félidő úgy alakult, ahogy terveztük, fegyelmezetten és taktikusan játszottunk. A második félidőben megfordult minden, nem vagyunk még elég rutinosak, hogy azt a magabiztosságot, amelyet a saját játékunkkal kialakítunk, azt megőrizzük. Nagyon fájó vereséget szenvedtünk.
