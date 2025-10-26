Micsoda fordítás volt! Így győzte le a Kisvárda a Vasast

Hétközi mérkőzésekkel kezdődött a K&H női Liga 6. fordulója, a Bajnokok Ligájában érdekelt csapataink szerdán magabiztosan érvényesítették a papírformát. Szombaton négy találkozóval folytatódott, illetve záródott a hónap utolsó fordulója. A Kisvárda Master Good SE a Vasast fogadta, a két gárdának ez volt a 10. egymás elleni találkozója.

A Kisvárda Master Good SE kőkeményen védekezett a 2. félidőben Fotó: kisvardaikezi.hu

Nem tekint túl nagy múltra vissza a két csapat közös történelme, de ezek között voltak emlékezetes csaták, ilyen volt a legutóbb is. Az előző szezon utolsó mérkőzésén a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban Mátéfi Dalma időntúli hetest védett, ezzel a Kisvárda megőrizte egygólos előnyét és a hatodik helyen zárta pontvadászatot. Nem mindennapi esemény zavarta meg a felek 2024 májusi kisvárdai találkozóját. A meccs 20. percében kitört egy darab a parkettából, a pályát nem sikerült játékra alkalmassá tenni, így félóra csúszással a Szent László Gimnázium tornatermében folytatták a mérkőzést, amelyet aztán négy góllal nyert meg a házigazda. Efféle izgalmakra nem vágytunk ezúttal, abban bíztunk, hogy Józsa Krisztián együttese magabiztosan itthon tartja a két pontot.

Csapnivaló első félidőt produkáltak

Jobban kezdte a találkozót a Vasas, a nehezen összeálló hazai védelmen könnyen megtalálta a réseket. Pedig Christe Dalma jól védett, a lövések felét hárította, az elől eladott labdából megiramodó lerohanások ellen azonban tehetetlen volt. Joggal kérte tehát ki első idejét Józsa Krisztián alig tíz perc elteltével, amikor a fővárosiak már kétszer annyi találatnál jártak, mint az övéi. A rövid pauza nem hozott változást, védekezése ugyan felkeményedett a hazai csapatnak, támadójátéka azonban továbbra is vérszegény volt. Két hetes gól mellett csupán Győri Viktória szerzett akciógólt a 19. percben, az előzőt Csáki Lilla szerezte a 6. minutumban. Nem véletlenül kérte ki második idejét a hazaiak edzője. Ezt követően az addig összeszedett hét gólos hátrányból egyet sikerült ledolgozniuk a szünetig. Volt tehát mit megbeszélniük az öltözőben, hiszen ennél több gólt ebben az idényben csak Győrben kaptak.