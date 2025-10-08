Erre senki sem számított! Révész Attila mellette teheti le a voksát: új edző Kisvárdán

Mint ismert, a Kisvárda Master Good az MTK elleni vereséget követően közös megegyezéssel szerződést bontott Gerliczki Máté vezetőedzővel. Ahogyan ilyenkor az lenni szokott, megindultak a találgatások, hogy vajon ki kerülhet a kispadra. Révész Attila azt mondta, hogy magyar vezetőedzőt szeretne, és hogy négy tréner már a látókörébe került, ám a vasárnapi Diósgyőr elleni bajnokin még az ő irányításával lépett pályára a csapat és nyerte meg a keleti rangadót.

Benczés Miklós lehet a Kisvárda Master Good vezetőedzője fotó: amigeleken.hu

A sportigazgató a vezetőedzői feladatok mellett közben tárgyalt a lehetséges edzőjelöltekkel is. Mint mondta közülük ketten más kispadra várnak, ők türelmet kértek tőle, ezzel nem növelték esélyeiket... Még vasárnap is volt egy hosszú megbeszélése egy edzővel. Egy biztos, az új szakvezető kinevezésekor három érdeket vesz figyelembe: a klubét, a klubét és a klubét. Aki ennek alá tudja vetni magát, megkapja ezt a munkát. Így maradtak ketten, akiknek még homály fedi kilétét. A pletykák szerint az egyik jelölt Pintér Attila, aki rendszeresen feltűnik a Várkerti Stadionban. Jelenleg munkanélküli, de lehet csak a csapatot erősíti fia játékára kíváncsi. Nekünk azonban van egy másik tippünk és a róla szóló legfrissebb hír a mi elképzelésünket erősíti. Véleményünk szerint Benczés Miklós lesz a Kisvárda vezetőedzője.

Az NB III-as Ózd-Sajóvölgye edzőt váltott, az együttes szakmai munkájáért Elek Ákos felel majd a jövőben. A borsodiak egyéb személyi változásokról is beszámoltak, az egyesület munkáját szakmai tanácsadóként segítő Benczés Miklós elfogadva egy kívülről érkező magasabb szakmai ajánlatot máshol ténykedik a jövőben. Erről a boon.hu számolt be. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy mi lehet ez a magasabb szakmai ajánlat.

Kisvárda Master Good: Benczés Miklós lehet a befutó?

Benczés vezetőedzőként először a 2009/10-es szezonban vezette a DVTK-t, akkor négy mérkőzés jutott neki az élvonalban. A következő idényben bajnoki címre vezette a borsodiakat a másodosztályban. Szintén NB II-es bajnoki címet ünnepelhetett a Puskás Akadémiával, a felcsútiak kispadján két idényt töltött az első osztályban. Ezt követően 2015 őszén Mezőkövesden vállat munkát, de csak tizenhárom mérkőzés jutott neki. Ezt követően visszatért Miskolca és 2016-tól a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia igazgatója. 2018 júniusában újból átveszi a Puskás Akadémia FC első csapatát vezetőedzőként. December 8-án, a Paks elleni 1–1-es döntetlent követően menesztették posztjáról. Irányításával a Puskás Akadémia 17 forduló után a kilencedik helyen állt a bajnokságban. 2019 szeptemberében újra a DVTK sportigazgatója lett. Ezt a posztját 2022 áprilisáig töltötte be. Ez év decemberében játékosügynökséget hoz létre, az utóbbi időkig pedig az Ózd-Sajóvölgye együttesénél dolgozott.