Századik NB I-es meccsén lépett pályára a Kisvárda védője

A Kazincbarcika elleni idegenbeli bajnokin is volt jubilálója a Kisvárda Master Good csapatának, hiszen Medgyes Sinan a századik NB I-es mérkőzésén lépett pályára, a mostani volt az ötödik, amelyet rétközi színekben játszott.

100. meccsét játszott az élvonalban a Kisvárda védője

Fotó: kisvardafc.hu

Több lehetőségben bízik a Kisvárda kiválósága

Medgyes a Győri ETO akadémiáján nevelkedett, majd többek között megfordult az MTK-nál, Diósgyőrött és Zalaegerszegen is. Kisvárdán egyelőre a több játéklehetőség reményében teszi oda magát minden egyes tréningen. A Barcika ellen is csereként számított rá Révész Attila vezetőedző, de Sinan minden tőle telhetőt megtett azalatt a negyedóra alatt is, ami jutott neki.

– Nyilván szeretnék többet játszani, de ami tőlem telik azt megteszem, úgy érzem jól szálltam be ebbe a mérkőzésbe is – nyilatkozta a Nemzeti Sport hasábjain a karrierje során már hat NB I-es csapatnál megforduló harminckét esztendős Medgyes. – Tudtam arról, hogy közeledik a századik meccsem, reméltem, hogy hamarabb eljön ez a jubileum, de akadtak olyan mérkőzések, amikor nem jutottam szóhoz. Az edzéseken mindent megteszek, hogy felhívjam magamra a figyelmet, amikor pedig beszállok általában dicséreik a teljesítményemet.

A bal oldali védőnek több mint tíz év kellett ahhoz, hogy elérje ezt a számot.

– A premier után jöttek az NB II-es éveim Győrben és Budaörsön, az élvonalbeli Pakstól pedig akkor igazoltam az MTK-hoz, amikor az éppen kiesett – folytatta Medgyes. – Ezt követően Diósgyőrben is a másodosztályban szerepeltem. Ugyanakkor továbbra is jó erőben érzem magam, képesnek arra, hogy még évekig futballozzak ezen a szinten és még gyarapítsam az élvonalbeli mérkőzéseim számát.

A Kisvárda újoncként jelenleg a harmadik a tabellán – többek között a Ferencvárost is maga mögött tartva.

– Amikor beálltam azt kérte tőlem Révész Attila, hogy a bal oldalon oldjam meg a stabilitást, illetve lehetőség szerint a velem szembekerülő Martin Slogarról indulva a támadásokat is próbáljam segíteni – adott betekintést a kulisszák mögé a játékos. – Ekkor már jobbára védekeztünk, de az első félidőben egyértelműen uraltuk a mezőnyt, több góllal is vezethettünk volna. Ami pedig a csapat szereplését illeti, az elvégzett edzésmunka alapján nem véletlen, hogy ilyen jó helyzetbe kerültünk, de inkább középcsapatnak gondolnám a Kisvárdát, és újoncként elfogadható lenne, ha stabilan, gond nélkül hoznánk a bennmaradást.