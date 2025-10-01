október 1., szerda

Szpari

53 perce

Főműsoridőben rendezik a Kisvárda–Nyíregyháza rangadót

Címkék#Fizz Liga#Nyíregyháza Spartacus#Kisvárda

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közzétette az NB I 2025–2026-os idényének 10–13. fordulóbeli párosítását.

Mihály Norbert

A válogatott szünet után október 18-án folytatódik a Fizz Liga. A 12. fordulója pikantériájaként vármegyénk két élvonalbeli csapata, a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good éppen egymás ellen lép pályára, mégpedig október 31-én, pénteken este 20.00 órától.

Kisvárda
Péntek esti meccsen találkozik egymással a Nyíregyháza és a Kisvárda
Fotó: archív

Labdarúgás: Fizz Liga, 10-13. forduló, a Nyíregyháza és a Kisvárda mérkőzései

10. forduló:

2025. október 18., szombat: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (14.00)

2025. október 19., vasárnap: Kolorcity SC Kazincbarcika–Kisvárda Master Good (13.15)

11. forduló:

2025. október 25., szombat: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (19.30)

2025. október 26., vasárnap: Kisvárda Master Good–ETO FC Győr (12.45)

12. forduló:

2025. október 31., péntek: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (20.00)

13. forduló:

2025. november 8., szombat: Paksi FC–Kisvárda Master Good (19.15)

2025. november 9., vasárnap: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (17.00)

 

