Főműsoridőben rendezik a Kisvárda–Nyíregyháza rangadót

A válogatott szünet után október 18-án folytatódik a Fizz Liga. A 12. fordulója pikantériájaként vármegyénk két élvonalbeli csapata, a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good éppen egymás ellen lép pályára, mégpedig október 31-én, pénteken este 20.00 órától.

Péntek esti meccsen találkozik egymással a Nyíregyháza és a Kisvárda

Fotó: archív

Labdarúgás: Fizz Liga, 10-13. forduló, a Nyíregyháza és a Kisvárda mérkőzései