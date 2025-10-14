Nagy a baj! Műteni kell a Kisvárda játékosát

Az éles szemű Kisvárda Master Good SE szurkolók észrevehették, hogy a csapat Győr, a Kozármisleny és legutóbb az Alba Fehérvár ellen nem volt a keretben Kulcsár Dorottya. Ennek bizony nyomós oka volt, a nyáron igazolt játékos súlyos sérülést szenvedett. Egy rossz mozdulat és megtörtént a baj.

A Kulcsár Dorottya a Fradi ellen még játszhatott fotó: Sipeki Péter

– Egy ártalmatlan szituációban, amilyenek edzésen és mérkőzésen is rengeteg van sérültem meg, cseleztem, oldalról megtámasztottak és akkor „bement” a jobb térdem. Rögtön éreztem, hogy nagy a baj, mert korábban volt már egy ilyen sérülésem a a másik lábamban. Ettől függetlenül azért reménykedtem, hogy hátha megúszom – idézte fel az esetet Dorka.

Kulcsár Dorottya tudja, hogy a legjobb kezekbe kerül

A fiatal átlövő reménye azonban szertefoszlott, miután az MRI-vizsgálat után kiderült, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, így műtét vár rá, amelyet október 22-én végez el a neves a térdspecialista, dr. Erdélyi Gábor.

– Nagyon sajnálom, hogy kiesek a játékból, izgulok is persze, de tudom, hogy a legjobb kezekbe kerülök. A lányok tartják bennem a lelket, sok erős kapok tőlük.

Dorka múlt kedden vérvételre ment, aztán a műtétig gyógytornázik. Két, három hét otthoni lábadozás után tér vissza Kisvárdára, hogy megkezdje rehabilitációját.