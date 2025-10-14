október 14., kedd

Helén névnap

13°
+14
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ettől fél minden kézilabdázó

1 órája

Nagy a baj! Műteni kell a Kisvárda játékosát

Címkék#Kulcsár Dorottya#keresztszalag#műtét#Kisvárda Master Good SE#sérülés

A nyáron igazolt játékos súlyos sérülést szenvedett, műteni kell a térdét. Kulcsár Dorottya izgul, de tudja, hogy a legjobb kezekbe kerül.

Szon.hu

Az éles szemű Kisvárda Master Good SE szurkolók észrevehették, hogy a csapat Győr, a Kozármisleny és legutóbb az Alba Fehérvár ellen nem volt a keretben Kulcsár Dorottya. Ennek bizony nyomós oka volt, a nyáron igazolt játékos súlyos sérülést szenvedett. Egy rossz mozdulat és megtörtént a baj.

Kulcsár Dorottya
A Kulcsár Dorottya a Fradi ellen még játszhatott fotó: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
– Egy ártalmatlan szituációban, amilyenek edzésen és mérkőzésen is rengeteg van sérültem meg, cseleztem, oldalról megtámasztottak és akkor „bement” a jobb térdem. Rögtön éreztem, hogy nagy a baj, mert korábban volt már egy ilyen sérülésem a a másik lábamban. Ettől függetlenül azért reménykedtem, hogy hátha megúszom – idézte fel az esetet Dorka.

Kulcsár Dorottya tudja, hogy a legjobb kezekbe kerül

A fiatal átlövő reménye azonban szertefoszlott, miután az MRI-vizsgálat után kiderült, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, így műtét vár rá, amelyet október 22-én végez el a neves a térdspecialista, dr. Erdélyi Gábor.
Nagyon sajnálom, hogy kiesek a játékból, izgulok is persze, de tudom, hogy a legjobb kezekbe kerülök. A lányok tartják bennem a lelket, sok erős kapok tőlük.
Dorka múlt kedden vérvételre ment, aztán a műtétig gyógytornázik. Két, három hét otthoni lábadozás után tér vissza Kisvárdára, hogy megkezdje rehabilitációját.

Kulcsár Dorottya a Fradi ellen még pályára lépett

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu