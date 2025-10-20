Újabb győzelmet aratott a futsalválogatott Costa Ricában

A pénteki 2–1-es győzelem után férfi futsalosaink vasárnap ismét megmérkőztek a házigazda Costa Rica-i válogatottal San Joséban. A mérkőzést az eredetileg tervezetthez képest négy órával korábban rendezték, mert délutánra esőzést jeleztek a meteorológusok, és a beázó csarnoktető ismét megnehezítette volna a csapatok dolgát, így csak a meleg és a magas páratartalom kombinációja jelentett kihívást a játékosoknak. A keretben ezúttal is ott volt az A'Studió Futsal Nyíregyháza két kiválósága, Alasztics Marcell és Vatamaniuc-Bartha Dávid. magyar

A magyar válogatott

Fotó: mlsz.hu

Ismét nehéz meccs várt a magyar csapatra

A találkozó első védését Faragó Ádámnak kellett bemutatnia, de nem sokkal később a hazaiak kapusának is adódott munkája, összességében azonban Costa Rica több lövéssel próbálkozott az első tíz percben. A 8. minutumban a vezetést is megszerezte a házigazda, Emanuel Gamboa volt eredményes.

A folytatásban aktívabb volt támadásban a magyar válogatott, de Faragó így is gyakran volt munkában. A 16. percben kiegyenlített Sergio Mullor csapata, Suscsák Máté passzolt jobb oldalról középre, az érkező Bencsik Roland pedig közelről a hálóba továbbított. A gól után Bükinek volt két nagy lehetősége, a másodiknál a kapufa mentette meg a hazaiakat. Az első játékrész összességében kiegyenlített játékot hozott, a félidei döntetlen megfelelt a meccs képének.

A fordulás után intenzívebb lett a játék, a hazaiak esetenként túlzásba vitték a keménységet, a játékvezetők pedig engedték ezt a fajta stílust. Az ellenfél a 23. percben Gamboa második találatával visszavette az előnyt, de a 27. percben Büki Baltazár egy labdaszerzést követően kiegyenlített. Faragó Ádám továbbra is remekül védett, de megvoltak a magyar lehetőségek, végig nyílt maradt a meccs. A győztes gólt azonban nem magyar helyzet előzte meg, hanem a hazaiak hibája: Edwin Cubillo szerette volna hazaadni a labdát a 33. percben, a kapus azonban kimozdult a gólvonalról, így a labda a hálóban kötött ki. A folytatásban sokat állt a játék, mindkét oldalon gyűltek a sárga lapok és a szabálytalanságok, paprikás hangulatú lett a meccs vége. Bő két perccel a vége előtt a játékvezetők második sárgával kiállították a hazaiak egyik játékosát, de ezt az előnyt már nem sikerült gólra váltani, csak egy kapufáig jutott a magyar csapat a végén. A győzelem így is meglett, a pénteki 2-1 után ezúttal 3-2-re nyert a válogatott.