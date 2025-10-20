57 perce
Újabb győzelmet aratott a futsalválogatott Costa Ricában
A magyar férfi futsalválogatott a pénteki 2–1-es siker után vasárnap 3–2-re nyert Costa Ricában a hazaiak ellen.
A pénteki 2–1-es győzelem után férfi futsalosaink vasárnap ismét megmérkőztek a házigazda Costa Rica-i válogatottal San Joséban. A mérkőzést az eredetileg tervezetthez képest négy órával korábban rendezték, mert délutánra esőzést jeleztek a meteorológusok, és a beázó csarnoktető ismét megnehezítette volna a csapatok dolgát, így csak a meleg és a magas páratartalom kombinációja jelentett kihívást a játékosoknak. A keretben ezúttal is ott volt az A'Studió Futsal Nyíregyháza két kiválósága, Alasztics Marcell és Vatamaniuc-Bartha Dávid. magyar
Ismét nehéz meccs várt a magyar csapatra
A találkozó első védését Faragó Ádámnak kellett bemutatnia, de nem sokkal később a hazaiak kapusának is adódott munkája, összességében azonban Costa Rica több lövéssel próbálkozott az első tíz percben. A 8. minutumban a vezetést is megszerezte a házigazda, Emanuel Gamboa volt eredményes.
A folytatásban aktívabb volt támadásban a magyar válogatott, de Faragó így is gyakran volt munkában. A 16. percben kiegyenlített Sergio Mullor csapata, Suscsák Máté passzolt jobb oldalról középre, az érkező Bencsik Roland pedig közelről a hálóba továbbított. A gól után Bükinek volt két nagy lehetősége, a másodiknál a kapufa mentette meg a hazaiakat. Az első játékrész összességében kiegyenlített játékot hozott, a félidei döntetlen megfelelt a meccs képének.
A fordulás után intenzívebb lett a játék, a hazaiak esetenként túlzásba vitték a keménységet, a játékvezetők pedig engedték ezt a fajta stílust. Az ellenfél a 23. percben Gamboa második találatával visszavette az előnyt, de a 27. percben Büki Baltazár egy labdaszerzést követően kiegyenlített. Faragó Ádám továbbra is remekül védett, de megvoltak a magyar lehetőségek, végig nyílt maradt a meccs. A győztes gólt azonban nem magyar helyzet előzte meg, hanem a hazaiak hibája: Edwin Cubillo szerette volna hazaadni a labdát a 33. percben, a kapus azonban kimozdult a gólvonalról, így a labda a hálóban kötött ki. A folytatásban sokat állt a játék, mindkét oldalon gyűltek a sárga lapok és a szabálytalanságok, paprikás hangulatú lett a meccs vége. Bő két perccel a vége előtt a játékvezetők második sárgával kiállították a hazaiak egyik játékosát, de ezt az előnyt már nem sikerült gólra váltani, csak egy kapufáig jutott a magyar csapat a végén. A győzelem így is meglett, a pénteki 2-1 után ezúttal 3-2-re nyert a válogatott.
– Jobban tetszett a teljesítményünk, mint két napja, de továbbra sem játszottunk a legjobb tudásunknak megfelelően. A második játékrészben már rendben volt a teljesítményünk, ez volt a legjobb félidőnk ezen a két meccsen. Az elmúlt egy hét tanulsága, hogy sokszor csupán praktikus, egyszerű dolgokra és a megfelelő mentalitásra van szükség ahhoz, hogy sikeresek legyünk a pályán – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány.
Costa Rica–Magyarország 2–3 (1–1)
Magyarország: Faragó Ádám – Rábl János, Büki Baltazár, Lux Gábor, Nagy Imre. Cserék: Alasztics Marcell, Szabó Lajos, Rutai Balázs, Szalmás Zoltán, Győri Balázs, Hadházi Sándor, Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Bencsik Roland, Fekete Márk.
Gólszerző: Gamboa (2), ill. Bencsik, Büki, Cubillo (öngól).
