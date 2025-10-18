október 18., szombat

Futsal

3 órája

Megáll az ész, a magyarokat is megbüntette az UEFA a félbeszakadt román–magyar futsalmeccsen történtek miatt

Címkék#Románia#Magyarország#UEFA

Ahogyan arról beszámoltunk, az A’Studió Futsal Nyíregyháza játékosai is veszélyben voltak.

Szeptember 24-én játszották Craiovában a Románia–Magyarország Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját, ahol az első félidő hatodik percében szurkolói rendbontás történt. A Craiova két egymással nem éppen szimpatizáló szurkolói csoportja verekedett össze, amihez a rohamrendőrök is csatlakoztak. A mérkőzés hatodik percében többen is átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.

magyar
A Studió játékosa Rafinha (5) is ott volt a román magyar meccsen
Fotó: mlsz.hu

Méltó bosszút állt a magyar csapat

Az összecsapás a történtek ellenére folytatódott, a magyarok pedig méltó bosszút állva 2–2-es döntetlent elérve kijutottak a jövő évi Eb-re.

A nem mindennapi jelenetek miatt természetesen az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó-szövetség vizsgálatot kezdeményezett, melynek eredményeként, ahogyan azt a Magyar Nemzet megírta: összesen 30 ezer eurós, azaz mintegy 12 millió forintos pénzbüntetést kapott a rendező Románia a craiovai történésekért. Tömeges zavargásért rótta ki a legnagyobb, 15 ezres tételt az UEFA fegyelmi testülete, sporteseményre nem illő üzenetekért, tűzijáték használata miatt és a magyar himnusz megzavarásáért háromszor 5000 eurót kell fizetnie a Román Labdarúgó-szövetségnek. Ennél komolyabb ítélet, mint például szektorbezárás, vagy zárt kapus büntetés viszont nem született.

Az UEFA figyelmeztetésben részesítette a román válogatottat, ugyanakkor szintén „a csapat nem megfelelő viselkedéséért” Magyarország 1200 eurós (480 ezer forintos) pénzbüntetést kapott.

 

