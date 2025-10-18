Megáll az ész, a magyarokat is megbüntette az UEFA a félbeszakadt román–magyar futsalmeccsen történtek miatt

Szeptember 24-én játszották Craiovában a Románia–Magyarország Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóját, ahol az első félidő hatodik percében szurkolói rendbontás történt. A Craiova két egymással nem éppen szimpatizáló szurkolói csoportja verekedett össze, amihez a rohamrendőrök is csatlakoztak. A mérkőzés hatodik percében többen is átfutottak a pályán, majd petárda is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe.

A Studió játékosa Rafinha (5) is ott volt a román magyar meccsen

Fotó: mlsz.hu

Méltó bosszút állt a magyar csapat

Az összecsapás a történtek ellenére folytatódott, a magyarok pedig méltó bosszút állva 2–2-es döntetlent elérve kijutottak a jövő évi Eb-re.