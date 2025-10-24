október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

Nagyon kemény menet vár a nyíregyháziakra az Eb-n! Íme a csoportbeosztás

Címkék#futsal#magyar válogatott#A'Studió Futsal Nyíregyháza#futsal-Eb#futsal Európa-bajnokság#Európa-bajnokság

Az UEFA a litvániai Kaunasban elkészítette a 2026-os futsal-Európa-bajnokság sorsolását. A magyar válogatott a lehető legnehezebb sorsolást kapta.

Kerecsen József

A magyar válogatott tíz év után jutott ki ismét a kontinensviadalra, amelyet korábban kétévente rendezett meg az UEFA, az előző kiírás óta azonban – a nagypályás Eb-hez hasonlóan – négyévenként döntőznek Európa legjobb válogatottjai.

A magyar válogatott nehéz csoportba került a futsal-Európa-bajnokságon.
Rafinha is jó eséllyel ott lehet a magyar válogatott keretében az Európa-bajnokságon.
Fotó: futsal.mlsz.hu

Hazánk válogatottja a második helyen zárta a selejtező sorozatot a szlovénok mögött, majd a pótselejtezőben a románokat legyőzve biztosították a helyüket az Európa-bajnokság 16-os mezőnyében. A kontinensviadal 2026. január 21-én kezdődik, és ezúttal három országban zajlik: Litvániában (Kaunas), Lettországban (Riga) és Szlovéniában (Ljubljana).

Nyíregyháziak a magyar válogatottban

A magyar válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett csapathoz, így velük nem kerülhetett azonos csoportba.

Bár könnyű csoportot nem kaphattunk volna, végül a lehető legkedvezőtlenebb forgatókönyv valósult meg: mindegyik kalapból a legerősebb ellenfelet sorsolták a magyar válogatott csoportjába, a D csoportba. Az első kalapból a címvédő portugálokat, a második kalapból a kétszeres Eb-győztes olaszokat, a harmadikból pedig a lengyeleket kaptuk meg. A mieink mindhárom Eb-csoportmeccset Ljubljanában játsszák le, és január 23-án, 27-én, valamint 30-án lépnek pályára.

Mint ismert, az Eb-részvétel kiharcolásában az A'Studió Futsal Nyíregyháza három játékosának is szerepe volt, így jó esély van arra, hogy Alasztics Marcell, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is ott lesz a január 21. és február 7. között megrendezendő eseményen.

Az Európa-bajnokság csoportbeosztása:

  • A csoport: Lettország, Horvátország, Grúzia, Franciaország.
  • B csoport: Litvánia, Örményország, Csehország, Ukrajna.
  • C csoport: Szlovénia, Fehéroroszország, Spanyolország, Belgium.
  • D csoport: Olaszország, Magyarország, Portugália, Lengyelország.

A magyar válogatott botrányos meccsen harcolta ki az Európa-bajnokságon való részvételt:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu