Nagyon kemény menet vár a nyíregyháziakra az Eb-n! Íme a csoportbeosztás

A magyar válogatott tíz év után jutott ki ismét a kontinensviadalra, amelyet korábban kétévente rendezett meg az UEFA, az előző kiírás óta azonban – a nagypályás Eb-hez hasonlóan – négyévenként döntőznek Európa legjobb válogatottjai.

Rafinha is jó eséllyel ott lehet a magyar válogatott keretében az Európa-bajnokságon.

Hazánk válogatottja a második helyen zárta a selejtező sorozatot a szlovénok mögött, majd a pótselejtezőben a románokat legyőzve biztosították a helyüket az Európa-bajnokság 16-os mezőnyében. A kontinensviadal 2026. január 21-én kezdődik, és ezúttal három országban zajlik: Litvániában (Kaunas), Lettországban (Riga) és Szlovéniában (Ljubljana).

Nyíregyháziak a magyar válogatottban

A magyar válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett csapathoz, így velük nem kerülhetett azonos csoportba.

Bár könnyű csoportot nem kaphattunk volna, végül a lehető legkedvezőtlenebb forgatókönyv valósult meg: mindegyik kalapból a legerősebb ellenfelet sorsolták a magyar válogatott csoportjába, a D csoportba. Az első kalapból a címvédő portugálokat, a második kalapból a kétszeres Eb-győztes olaszokat, a harmadikból pedig a lengyeleket kaptuk meg. A mieink mindhárom Eb-csoportmeccset Ljubljanában játsszák le, és január 23-án, 27-én, valamint 30-án lépnek pályára.

Mint ismert, az Eb-részvétel kiharcolásában az A'Studió Futsal Nyíregyháza három játékosának is szerepe volt, így jó esély van arra, hogy Alasztics Marcell, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is ott lesz a január 21. és február 7. között megrendezendő eseményen.

Az Európa-bajnokság csoportbeosztása: A csoport: Lettország, Horvátország, Grúzia, Franciaország.

Lettország, Horvátország, Grúzia, Franciaország. B csoport: Litvánia, Örményország, Csehország, Ukrajna.

Litvánia, Örményország, Csehország, Ukrajna. C csoport: Szlovénia, Fehéroroszország, Spanyolország, Belgium.

Szlovénia, Fehéroroszország, Spanyolország, Belgium. D csoport: Olaszország, Magyarország, Portugália, Lengyelország.

