Ejha! Alig hisszük, mennyi gólt dobott a Mátészalka

Hétvégén csupán egyetlen mérkőzést rendeztek a női kézilabda NB II B csoportjában. A Mátészalka a Salgótarjánt látta vendégül szombaton. Csapos János együttese nem kímélte a nógrádiakat, több mint ötven góllal szórták meg őket. Ezzel a szatmáriak feledtették az elmúlt fordulóbeli Dunakeszin elszenvedett vereségüket.

A Mátészalka számolatlanul szórta a gólokat szombaton

