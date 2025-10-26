1 órája
Ejha! Alig hisszük, mennyi gólt dobott a Mátészalka
Már a szünetben tíz góllal vezettek. Fordulás után tovább nyílt az olló, a Mátészalka végül kiütéssel győzte le a Sagótarjánt.
Hétvégén csupán egyetlen mérkőzést rendeztek a női kézilabda NB II B csoportjában. A Mátészalka a Salgótarjánt látta vendégül szombaton. Csapos János együttese nem kímélte a nógrádiakat, több mint ötven góllal szórták meg őket. Ezzel a szatmáriak feledtették az elmúlt fordulóbeli Dunakeszin elszenvedett vereségüket.
Kézilabda: női NB II, B csoport, 5. forduló
Mátészalka–Salgótarján 51–30 (24–14)
Mátészalka, 60 néző, v.: Gál, Szikszay.
Mátészalka: Csekenyák – Nyíregyházi, Tokaji 2, Bodó 12/1, Barati 5, Gáspár 9/7, Galsai 4. Csere: Szórádi, Lőrinczi (kapusok), Tóth, Lengyel 5, Bákonyi 6, Proko D., Virág 3, Dombrády 5. Edző: Csapos János.
Kiállítások: 14, illetve 4 perc. Hétméteresek: 9/8, illetve 10/9.
Csapos János: – A két csapat nem volt egy súlycsoportban, már az első félidőben eldőlt a két pont sorsa. Örülök, hogy mindenkit a pályára tudtam küldeni, a lányok éltek is a lehetőséggel.
