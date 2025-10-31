október 31., péntek

Hazai pályán, hazai szívvel: a vármegyei gólzsák példát mutat a fiataloknak

Zöldfülűsége ellenére a fiatal támadó már több vármegyei csapatban is bizonyított. A tiszavasvári Miterkó Bence jó példát mutat a helyi utánpótlásnak, hiszen kitartással, alázattal és munkával küzd a céljaiért a pályán és azon kívül is.

Mihály Norbert

A még mindig csak 21 esztendős Miterkó Bence neve ismerősen csenghet a vármegyei labdarúgás kedvelőinek, hiszen a Tiszavasvári SE játékosa fiatal kora ellenére már komoly tapasztalatot szerzett, és a jövőben is elszántan dolgozik majd azon, hogy még eredményesebb legyen a pályán.

Miterkó Bence (pirosban) nem lassít
Miterkó Bence (pirosban) nem lassít
Fotó: MW-Archív

Már gyerekként is sikeres volt Miterkó Bence

– Hatévesen kezdtem el focizni itt, Tiszavasváriban – mesélte megkeresésünkre Bence. – Tizenegy éves koromig játszottam helyben, majd a nyíregyházi Bozsik Akadémiához kerültem, ahol egy évet töltöttem el. Ezután ismét Vasváriban folytattam két évig az U16-os korosztályban, ahol két bajnoki címet is nyertünk zsinórban.

A következő állomás Balmazújváros volt, ahol belekóstolhatott a felnőttfutball világába. Innen vezetett az útja az akkor NB III-as Karcaghoz, ahol fél szezont töltött, majd visszatért Balmazújvárosba a tavaszi idényre. A következő nyáron Újfehértón folytatta, ahol egy évet játszott, mielőtt régi edzője, Szabó Zoltán megkereste, hogy térjen vissza Tiszavasváriba. A Vasvári nem kezdte túl jól a szezont, ám tudni kell a gárdáról, hogy azt nagyrészt hazai illetőségi játékosok alkotják. A csapat jelenleg nyolc pontjával a 14. a tabellán, ám egy esetleges győzelemmel akár a 12. pozícióig is felugorhatnak.

– Szabó Zoltán hívott haza, és azóta is itt játszom. Jó érzés a szülővárosom csapatában futballozni – emelte ki a lokálpatriotizmusát a támadó. – A mostani idény sem könnyű, hiszen a csapat újoncként még szokja a megyei első osztály tempóját. Sok játékosunk még nem játszott megye II-nél magasabb szinten, így fel kellett vennünk a ritmust, de azt hiszem, hogy jó úton haladunk – tért ki a bajnokságra Bence, aki eddigi kilenc meccsén kilenc gólt szerzett. – A statisztikám eddig jól néz ki, de nem vagyok teljesen elégedett magammal. Tudom, hogy van még hova fejlődnöm, és dolgozom is rajta, hogy év végén a góllövőlista elején legyek.

A futball mellett Miterkó Bence a civil életében is új fejezetet nyitott.

– Idén szereztem meg a fodrász végzettségem, de egyelőre nem ebben helyezkedtem el. Jelenleg egy szállítócégnél dolgozom Tiszavasváriban. A foci mellett konditerembe járok, ez a hobbim és a kiegészítő edzésem is egyben – zárta a beszélgetést a labdarúgó.

A tiszavasvári Miterkó Bence jó példát mutat a helyi utánpótlásnak, hiszen kitartással, alázattal és munkával küzd a céljaiért a pályán, és azon kívül is.

A Tiszavasvári a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 13. fordulójában a Gergelyiugornya vendégeként lép pályára.

 

