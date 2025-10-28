október 28., kedd

Vármegyei labdarúgás

1 órája

Tavasszal folytatódik a Vármegyei Kupa! Az MLSZ-en múlik a már kiesett csapatok sorsa

Címkék#Mátészalka#Vármegyei Kupa#megye II#Újdombrád#megye I#MLSZ#MOL Magyar Kupa

A naptári évben már nem rendeznek mérkőzéseket. Négyen maradtak versenyben a végső győzelemért, de a MOL Magyar Kupa jövő évi főtáblájára még több csapatnak esélye lehet.

Kerecsen József

A MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2025/2026-os Vármegyei Kupa harmadik fordulójának mérkőzéseit rendezték október elmúlt két szerdáján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az október 15-i és 22-i játéknapokon nyolc egyesület volt érintett. A négy párosítás legnagyobb meglepetését a másodosztályú Újdombrád okozta, miután hazai pályán kétgólos hátrányból a hosszabbításban egyenlített az élvonal egyik bajnokesélyese ellen. 

A Mátészalka még ott lehet a MOL Magyar Kupa jövő évi főtábláján.
Az Újfehértó és a Mátészalka is búcsúzott már a Vármegyei Kupától, utóbbi csapat azonban még bizakodhat a főtáblás helyben a MOL Magyar Kupa jövő évi kiírásában.
Fotó: Archív / Sipeki Péter

A Vármegyei Kupa harmadik fordulójában az Ibrány magabiztos, háromgólos győzelmet aratott a Jéke otthonában, a Gyulaháza Biriben győzött 4–2-re, a már említett Újdombrád 2–2-es döntetlent játszott a Mátészalka csapatával, ám mivel a kupa ezen szakaszában a döntetlen az alacsonyabb osztályú csapatnak kedvez, az Újdombrád jutott a legjobb négy együttes közé. Egy hétre rá a Nagyecsed pedig 4–1-re múlta felül a Baktalórántházát, így a szatmáriak jutottak még a legjobb négy közé. 

MOL Magyar Kupa: még lehet esélye a már kiesett csapatoknak is

Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága közölte, a Vármegyei Kupában ebben a naptári évben már nem rendeznek mérkőzéseket. A sorozat 2026 tavaszán folytatódik, ahol a négy továbbjutó között dől el a serleg sorsa az elődöntők, majd a finálé után, utóbbit várhatóan ebben az idényben is a kisvárdai Várkerti Stadionban rendezik.

Miután azonban az MLSZ országos elnöksége a későbbiek folyamán dönt arról, hogy pontosan mennyi együttest adhat fel vármegyénk a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára, így könnyen elképzelhető, hogy a legutóbbi körben alulmaradó négy klub is érdekelve lesz tavasszal a kupa folytatásában. 

 

