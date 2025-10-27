Megbeszélést tartottak az NB I-es klubok, nagyon fontos kérdésről döntöttek

Több NB I.-es klub - így a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC - is saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy hétfő délelőtt megbeszélést tartottak a csapatok képviselői, és ezen több témakört is érintettek.

A Szparit Fekete Tivadar és Dankó Gergő, a Kisvárda Master Good FC-t Révész Attila és dr. Róka Géza képviselte az NB I.-es klubok megbeszélésén.

Fotó: kisvardafc.hu.

Nem esik ki automatikusan az utolsó előtti az NB I-ből?

A klubok a közleményben kifejtették, hogy szeretnék, ha az osztályozó visszatérne az NB I-be. Ezek szerint az élvonalból az utolsó helyezett kiesne, a tizenegyedik viszont osztályozót játszana.

A csapatok egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni.

A megbeszélések a következő héten folytatódnak.