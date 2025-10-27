51 perce
Megbeszélést tartottak az NB I-es klubok, nagyon fontos kérdésről döntöttek
A kupaktanács a jövő héten folytatódik. Változik az NB I. jövő évi versenykiírása?
Több NB I.-es klub - így a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC - is saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy hétfő délelőtt megbeszélést tartottak a csapatok képviselői, és ezen több témakört is érintettek.
Nem esik ki automatikusan az utolsó előtti az NB I-ből?
A klubok a közleményben kifejtették, hogy szeretnék, ha az osztályozó visszatérne az NB I-be. Ezek szerint az élvonalból az utolsó helyezett kiesne, a tizenegyedik viszont osztályozót játszana.
A csapatok egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni.
A megbeszélések a következő héten folytatódnak.
