október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

51 perce

Megbeszélést tartottak az NB I-es klubok, nagyon fontos kérdésről döntöttek

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Fekete Tivadar#Révész Attila#Kisvárda Master Good FC#Kisvárda Master Good#Szpari#NB I

A kupaktanács a jövő héten folytatódik. Változik az NB I. jövő évi versenykiírása?

Kerecsen József

Több NB I.-es klub - így a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC - is saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy hétfő délelőtt megbeszélést tartottak a csapatok képviselői, és ezen több témakört is érintettek.

Megbeszélést tartottak az NB I-es klubok vezetői.
A Szparit Fekete Tivadar és Dankó Gergő, a Kisvárda Master Good FC-t Révész Attila és dr. Róka Géza képviselte az NB I.-es klubok megbeszélésén.
Fotó: kisvardafc.hu.

Nem esik ki automatikusan az utolsó előtti az NB I-ből?

A klubok a közleményben kifejtették, hogy szeretnék, ha az osztályozó visszatérne az NB I-be. Ezek szerint az élvonalból az utolsó helyezett kiesne, a tizenegyedik viszont osztályozót játszana.

A csapatok egyöntetűen megállapodtak abban, hogy a jövőben erőteljesebben szeretnék az érdekeiket érvényesíteni.

A megbeszélések a következő héten folytatódnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu