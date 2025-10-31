október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III.

51 perce

A Sényő tartaná jó formáját, a Kisvárda II. az első helyért vív

Címkék#NB III#Sényő#Kapacina Valer#NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II#FC HATVAN#Kisvárda Master Good#Törtei Tamás#Szpari

Nem kell sokat utaznia Törtei Tamás csapatának, amely a listavezető ellen lép pályára. Jön a 13. forduló az NB III. Északkeleti csoportjában.

Kerecsen József

Folytatódik az NB III. Északkeleti csoportja, a Tarpa idegenben, a Kisvárda Master Good II., a a Nyíregyháza Spartacus II. és a Sényő hazai környezetben lép pályára hétvégén.

NB III. Északkeleti csoport, Kisvárda Master Good II.
A Kisvárda Master Good II. újra élre állhat az NB III.-ban.
Fotó: kisvardafc.hu.

Az egyetlen szombati mérkőzést Miskolcon rendezik, az újoncként ötödik helyen álló és az első helytől mindössze négy pontos távolságra lévő Tarpa a 11. helyen álló DVTK II. ellen lép pályára. Sokan azt várták, hogy a beregiek a kezdeti jó teljesítmény után visszaesnek, ám Vlacseszlav Jeremejev együttese továbbra is ott van a közvetlen élmezőnyben. 

– Láttam néhány meccsét az ellenfelünknek, hozzánk hasonló fiatal, lendületes csapattal találkozunk. Jó formában vagyunk, szeretnénk szombaton is három ponttal hazatérni – nyilatkozta Jeremejev, a Tarpa SC edzője.

Feltámadt a Sényő az utóbbi hetekben, Kapacina Valer együttese utoljára szeptember 28-án szenvedett vereséget, akkor is a jelenlegi listavezető Cigánd tudta őket két vállra fektetni. A legutóbbi négy fordulóban szerezhető 12 pontból tíz pontot bezsebelt a gárda, így a nyolcadik helyre kapaszkodott fel az NB III. Északkeleti csoportjának tabelláján. Ezek alapján a Ózd-Sajóvölgye ellen is jó esélye lehet Gengeliczki Gergőéknek, ám a csapat trénere óvatosságra int.

– Biztosak vagyunk abban, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen az Ózd egy jó erőből álló csapat. Mi nagyon jó formában várjuk a hétvégét, de tudjuk, hogy ugyanazt a teljesítményt és koncentrációt kell pályára vinnünk, mint az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy otthon tartsuk a három pontot – fogalmazott Kapacina Valer.

A Nyíregyháza Spartacus II. a Tarpával és a Sényővel ellentétben nincs jó formában, legutóbbi három mérkőzésén pont nélkül maradt Papp Ákos legénysége. A Szpari csikócsapata szeretne visszatalálni a győztes útra, a 11. helyen álló Gödöllő ellen várhatóan nüanszok dönthetnek.

– Egy nehéz, kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésre számítunk. Ha a csapatjátékban fejlődés lesz felfedezhető, akkor bízhatunk a három pont megszerzésében. Ehhez kiemelkedő egyéni teljesítményekre is szükség lesz – nyilatkozta Papp Ákos.

Szomszédvári rangadó az első helyért

Végezetül jöjjön az NB III. Északkeleti csoportjának hétvégi rangadója, amely szomszédvári csata is egyben. A Kisvárda Master Good II.-nek mindössze 18 km-t kell megtennie ahhoz, hogy visszavegye az első helyet a bajnokságban. Na ennél azért többet kell letenni az asztalra, de Törtei Tamásék célja egyértelmű, szeretnék elhozni a három pontot a listavezető Cigánd otthonából.

 – Második helyezett csapatként megyünk a listavezetőhöz, fordítva készültünk erre az elmúlt hetekben, de ez már így alakult. Azért így sem rossz a helyzet, hiszen a saját kezünkben van a sorsunk, ha nyerünk, újra mi vezetjük a bajnokságot. Igazi rangadó lesz, NB III-as szinten biztosan minőségi játékkal, rengeteg párharccal. Döntő lesz, hogy ezeket milyen arányban nyerjük meg, hogyan szedjük össze a második labdákat, de legalább ugyanilyen fontos, hogy az ellenfél kapuja előtt jobb döntéseket hozzunk, mint az elmúlt fordulókban. Sokat vagyunk az ellenfél védelmi zónájában, de javulnia kell a helyzetkihasználásnak ahhoz, hogy három ponttal térjünk haza

 – mondta el megkeresésünkre Törtei Tamás, a várdaiak edzője.

NB III. Északkeleti csoport, 14. forduló:

Szombat:

  • DVTK II.–Tarpa 13.00

Vasárnap: 

  • Tiszafüred–Eger 13.00
  • Sényő–Ózd-Sajóvölgye 13.00
  • DEAC–Füzesabony 13.00
  • Nyíregyháza Spartacus II.–Gödöllő 13.00
  • Cigánd–Kisvárda Master Good II. 13.00
  • Tiszaújváros–DVSC II. 13.00
  • Putnok–Hatvan 13.00

A bajnokság állása:

1BACSÓ BETON-CIGÁND SEBACSÓ BETON-CIGÁND SE1384126111528
2KISVÁRDA MASTER GOOD II.KISVÁRDA MASTER GOOD II.1383228121627
3TISZAFÜREDI VSETISZAFÜREDI VSE1374228121625
4DEACDEAC1374221101125
5TARPA SCTARPA SC137332012824
6DVSC II.DVSC II.135442618819
7PUTNOK FCPUTNOK FC135351819-118
8SÉNYŐ FC-ZMB BUILDINGSÉNYŐ FC-ZMB BUILDING135261527-1217
9EGER SEEGER SE135261426-1217
10GÖDÖLLŐI SKGÖDÖLLŐI SK134362019115
11DVTK II. F4RDVTK II. F4R134272125-414
12FÜZESABONY SCFÜZESABONY SC133551113-214
13ÓZD-SAJÓVÖLGYEÓZD-SAJÓVÖLGYE133462128-713
14TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROSTERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS133461426-1213
15NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.133281827-911
16FC HATVANFC HATVAN1321101632-167

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu