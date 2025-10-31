A Sényő tartaná jó formáját, a Kisvárda II. az első helyért vív

Folytatódik az NB III. Északkeleti csoportja, a Tarpa idegenben, a Kisvárda Master Good II., a a Nyíregyháza Spartacus II. és a Sényő hazai környezetben lép pályára hétvégén.

A Kisvárda Master Good II. újra élre állhat az NB III.-ban.

Fotó: kisvardafc.hu.

Az egyetlen szombati mérkőzést Miskolcon rendezik, az újoncként ötödik helyen álló és az első helytől mindössze négy pontos távolságra lévő Tarpa a 11. helyen álló DVTK II. ellen lép pályára. Sokan azt várták, hogy a beregiek a kezdeti jó teljesítmény után visszaesnek, ám Vlacseszlav Jeremejev együttese továbbra is ott van a közvetlen élmezőnyben.

– Láttam néhány meccsét az ellenfelünknek, hozzánk hasonló fiatal, lendületes csapattal találkozunk. Jó formában vagyunk, szeretnénk szombaton is három ponttal hazatérni – nyilatkozta Jeremejev, a Tarpa SC edzője.

Feltámadt a Sényő az utóbbi hetekben, Kapacina Valer együttese utoljára szeptember 28-án szenvedett vereséget, akkor is a jelenlegi listavezető Cigánd tudta őket két vállra fektetni. A legutóbbi négy fordulóban szerezhető 12 pontból tíz pontot bezsebelt a gárda, így a nyolcadik helyre kapaszkodott fel az NB III. Északkeleti csoportjának tabelláján. Ezek alapján a Ózd-Sajóvölgye ellen is jó esélye lehet Gengeliczki Gergőéknek, ám a csapat trénere óvatosságra int.

– Biztosak vagyunk abban, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen az Ózd egy jó erőből álló csapat. Mi nagyon jó formában várjuk a hétvégét, de tudjuk, hogy ugyanazt a teljesítményt és koncentrációt kell pályára vinnünk, mint az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy otthon tartsuk a három pontot – fogalmazott Kapacina Valer.

A Nyíregyháza Spartacus II. a Tarpával és a Sényővel ellentétben nincs jó formában, legutóbbi három mérkőzésén pont nélkül maradt Papp Ákos legénysége. A Szpari csikócsapata szeretne visszatalálni a győztes útra, a 11. helyen álló Gödöllő ellen várhatóan nüanszok dönthetnek.

– Egy nehéz, kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésre számítunk. Ha a csapatjátékban fejlődés lesz felfedezhető, akkor bízhatunk a három pont megszerzésében. Ehhez kiemelkedő egyéni teljesítményekre is szükség lesz – nyilatkozta Papp Ákos.