1 órája
A Sényő tartaná jó formáját, a Kisvárda II. az első helyért vív
Nem kell sokat utaznia Törtei Tamás csapatának, amely a listavezető ellen lép pályára. Jön a 13. forduló az NB III. Északkeleti csoportjában.
Folytatódik az NB III. Északkeleti csoportja, a Tarpa idegenben, a Kisvárda Master Good II., a a Nyíregyháza Spartacus II. és a Sényő hazai környezetben lép pályára hétvégén.
Az egyetlen szombati mérkőzést Miskolcon rendezik, az újoncként ötödik helyen álló és az első helytől mindössze négy pontos távolságra lévő Tarpa a 11. helyen álló DVTK II. ellen lép pályára. Sokan azt várták, hogy a beregiek a kezdeti jó teljesítmény után visszaesnek, ám Vlacseszlav Jeremejev együttese továbbra is ott van a közvetlen élmezőnyben.
– Láttam néhány meccsét az ellenfelünknek, hozzánk hasonló fiatal, lendületes csapattal találkozunk. Jó formában vagyunk, szeretnénk szombaton is három ponttal hazatérni – nyilatkozta Jeremejev, a Tarpa SC edzője.
Feltámadt a Sényő az utóbbi hetekben, Kapacina Valer együttese utoljára szeptember 28-án szenvedett vereséget, akkor is a jelenlegi listavezető Cigánd tudta őket két vállra fektetni. A legutóbbi négy fordulóban szerezhető 12 pontból tíz pontot bezsebelt a gárda, így a nyolcadik helyre kapaszkodott fel az NB III. Északkeleti csoportjának tabelláján. Ezek alapján a Ózd-Sajóvölgye ellen is jó esélye lehet Gengeliczki Gergőéknek, ám a csapat trénere óvatosságra int.
– Biztosak vagyunk abban, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen az Ózd egy jó erőből álló csapat. Mi nagyon jó formában várjuk a hétvégét, de tudjuk, hogy ugyanazt a teljesítményt és koncentrációt kell pályára vinnünk, mint az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy otthon tartsuk a három pontot – fogalmazott Kapacina Valer.
A Nyíregyháza Spartacus II. a Tarpával és a Sényővel ellentétben nincs jó formában, legutóbbi három mérkőzésén pont nélkül maradt Papp Ákos legénysége. A Szpari csikócsapata szeretne visszatalálni a győztes útra, a 11. helyen álló Gödöllő ellen várhatóan nüanszok dönthetnek.
– Egy nehéz, kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésre számítunk. Ha a csapatjátékban fejlődés lesz felfedezhető, akkor bízhatunk a három pont megszerzésében. Ehhez kiemelkedő egyéni teljesítményekre is szükség lesz – nyilatkozta Papp Ákos.
Szomszédvári rangadó az első helyért
Végezetül jöjjön az NB III. Északkeleti csoportjának hétvégi rangadója, amely szomszédvári csata is egyben. A Kisvárda Master Good II.-nek mindössze 18 km-t kell megtennie ahhoz, hogy visszavegye az első helyet a bajnokságban. Na ennél azért többet kell letenni az asztalra, de Törtei Tamásék célja egyértelmű, szeretnék elhozni a három pontot a listavezető Cigánd otthonából.
– Második helyezett csapatként megyünk a listavezetőhöz, fordítva készültünk erre az elmúlt hetekben, de ez már így alakult. Azért így sem rossz a helyzet, hiszen a saját kezünkben van a sorsunk, ha nyerünk, újra mi vezetjük a bajnokságot. Igazi rangadó lesz, NB III-as szinten biztosan minőségi játékkal, rengeteg párharccal. Döntő lesz, hogy ezeket milyen arányban nyerjük meg, hogyan szedjük össze a második labdákat, de legalább ugyanilyen fontos, hogy az ellenfél kapuja előtt jobb döntéseket hozzunk, mint az elmúlt fordulókban. Sokat vagyunk az ellenfél védelmi zónájában, de javulnia kell a helyzetkihasználásnak ahhoz, hogy három ponttal térjünk haza
– mondta el megkeresésünkre Törtei Tamás, a várdaiak edzője.
NB III. Északkeleti csoport, 14. forduló:
Szombat:
- DVTK II.–Tarpa 13.00
Vasárnap:
- Tiszafüred–Eger 13.00
- Sényő–Ózd-Sajóvölgye 13.00
- DEAC–Füzesabony 13.00
- Nyíregyháza Spartacus II.–Gödöllő 13.00
- Cigánd–Kisvárda Master Good II. 13.00
- Tiszaújváros–DVSC II. 13.00
- Putnok–Hatvan 13.00
A bajnokság állása:
|1
|BACSÓ BETON-CIGÁND SE
|13
|8
|4
|1
|26
|11
|15
|28
|2
|KISVÁRDA MASTER GOOD II.
|13
|8
|3
|2
|28
|12
|16
|27
|3
|TISZAFÜREDI VSE
|13
|7
|4
|2
|28
|12
|16
|25
|4
|DEAC
|13
|7
|4
|2
|21
|10
|11
|25
|5
|TARPA SC
|13
|7
|3
|3
|20
|12
|8
|24
|6
|DVSC II.
|13
|5
|4
|4
|26
|18
|8
|19
|7
|PUTNOK FC
|13
|5
|3
|5
|18
|19
|-1
|18
|8
|SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING
|13
|5
|2
|6
|15
|27
|-12
|17
|9
|EGER SE
|13
|5
|2
|6
|14
|26
|-12
|17
|10
|GÖDÖLLŐI SK
|13
|4
|3
|6
|20
|19
|1
|15
|11
|DVTK II. F4R
|13
|4
|2
|7
|21
|25
|-4
|14
|12
|FÜZESABONY SC
|13
|3
|5
|5
|11
|13
|-2
|14
|13
|ÓZD-SAJÓVÖLGYE
|13
|3
|4
|6
|21
|28
|-7
|13
|14
|TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS
|13
|3
|4
|6
|14
|26
|-12
|13
|15
|NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.
|13
|3
|2
|8
|18
|27
|-9
|11
|16
|FC HATVAN
|13
|2
|1
|10
|16
|32
|-16
|7
