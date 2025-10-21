A Nyírbátor legyőzte hajdúsági riválisát – egy helyen a férfi NB II hétvégi eredményei, edzői nyilatkozatokkal

Hétvégén az 5. fordulót rendezték a férfi NB II D csoportjában. Kisvárdán érvényesült a papírforma, ahol a listavezető Hajdúszoboszló magabiztosan győzte le a házigazdákat, szintén vereséget szenvedett a SZIKE Nyíregyháza, Türk Ferenc együttese a Balmazújvárossal nem bírt. Nyert viszont a Nyírbátor, Tréki Tamás fiai a Hajdúnánást fektette két vállra, mint ahogy a Tiszavasvári is két pontot szerzett, Kecskés Dánielék a Hajbúböszörményt gyűrték le. Most két hét szünet jön, a következő fordulót november 8-9-én rendezik. A Kisvárda azonban november 2-án az 1. fordulóban elmaradt Hajdúböszörmény elleni mérkőzését pótolja.

A Nyírbátor megszerezte idénybeli harmadik győzelmét

Kézilabda: férfi NB II, D csoport, 5. forduló Kisvárda–Hajdúszoboszló 29–37 (13–21) Kisvárda, 100 néző, v.: Aczél, Paulovics. Kisvárda: Hostisóczki – Répási 1, Csendes 4, Kapdos, Varga L. 10/2, Horváth 5, Szerdi. Csere: Harangi (kapus), Trencsényi 3/2, Gyebnár 3/1, Ruzsinszki 3, Rusznák, Kovács. Edző: Kerezsi Béla. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 7/5, illetve 2/2. Kerezsi Béla: – Sajnos már ez a harmadik meccsünk, amelyet az első félidő második részében veszítünk el. Kár érte, mert ettől az időszaktól eltekintve pariban voltunk ellenfeleinkkel. SZIKE Nyíregyháza–Balmazújváros 34–36 (20–16) Nyíregyháza, 155 néző, v.: Katona, Somodi. Nyíregyháza: Tóth – Szabó 4, Tamás 3, Pál 1, Kiss 7, Dobos 3, Vasas 7/5. Csere: Both (kapus), Szűcs 4, Tuska 1, Bor 3, Titi, Szanics 1. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/3. Türk Ferenc: – Nagyon jól kezdtük a meccset. Aztán amikor védekezést váltott ellenfelünket, nem megfelelően reagáltunk rá, pedig sokat készültünk rá. Nagyon csalódott vagyok. Nyírbátor–Hajdúnánás 35–27 (21–16) Nyírbátor, 80 néző, v.: Kovács, Széles. Nyírbátor: Felföldi – Katonka 5, Weibli 3, Láng 7, Balázs 8, Beregi 4, Albecz 6. Csere: Bulyáki (kapus), Czeglédi P., Varga R., Szedlár, Lapos 1, Cseh 1, Zakor, Bod. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 4, illetve 12 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 5/3. Tréki Tamás: – Megérdemelt győzelmet arattunk a nagyon szimpatikus Hajdúnánás ellen. Gratulálok a csapatomnak. Tiszavasvári-Hajdúböszörmény 39–33 (21–17) Tiszavasvári, 239 néző, v.: Ivanics, Tóth. Tiszavasvári: Torma – Szedlacsek 3, Kiss 3, Gulácsi 11, Gubó 2, Ötvös 2, Gazdag 3. Csere: Boczák, Répánszki (kapusok), Kórik 7, Kakócz, Petruka, Pereverzia, Csikós, Kecskés 4/4, Terebes 4. Edző: Molnár András. Kiállítások: 14, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 12/9. Molnár András: – Úgy érzem, hogy minden héten lépünk előre egy kicsit. De amíg nem rakjuk rendbe a védekezésünket, a várt nagy áttörés nem fog megtörténni.

