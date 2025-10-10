Szpari-DVTK Örökösföldön – edzői nyilatkozatokkal

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 11. forduló

Kisvárda II. (2.)–Putnok (6.)

Kisvárda, v.: Muhari.

Törtei Tamás: – Milyen a football! Zsinórban 8 mérkőzésen veretlenek voltunk, de nagy hiányérzetem volt a mutatott játékkal kapcsolatban. Most az utóbbi 2 bajnokin már minden adatban jobbak voltunk az ellenfélnél, sőt a múlt héten olyan nyomást gyakoroltunk a Hatvanra, hogy szinte felborult a pálya, még azután is hogy emberhátrányba kerültünk. Viszont mindkét alkalommal vereséget szenvedtünk. A legideálisabb az lenne ha szép játékkal nyerni tudnánk, de ha választanom kell, akkor inkább legyen a győzelem, egy kis hiányérzettel.

Nyíregyháza II. (9.)–DVTK II. (8.)

Nyíregyháza, v.: Szigetvári.

Papp Ákos: – Nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, hiszen a két csapat eddigi mutatói nagy hasonlóságot mutatnak. Egy ilyen rangadón nem lehet más célunk hazai pályán, mint a három pont megszerzése.

Sényő FC-ZMB Building (12.)–DEAC (4.)

Sényő, v.: Sveda.

Kapacina Valer: – Nehéz mérkőzésre számítok, hogy a DEAC évek óta az osztály meghatározó csapata, és ebben a szezonban is jól szerepelnek. Azt gondolom azonban, hogy a kezdeti botladozás után mi is magunkra találtunk, nem véletlen, hogy az utolsó négy meccsünkből hármat megnyertünk. Kemény, fizikális csatára számítok, amelyen csak akkor van esélyünk pontot, vagy pontokat szerezni, ha száz százalékot nyújtunk a pályán.

Eger (10.)–Tarpa (5.)

Eger, v.: Horváth M.

Vjacseszlav Jeremejev: – Vannak betegeink, sérültjeink, így egy kicsit más csapattal állunk ki vasárnap. Ettől függetlenül szeretnénk folyatni jó sorozatunkat és három pontot elhozni Egerből.