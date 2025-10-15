október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari

2 órája

"Jót tett az öltözői hangulatnak a legutóbbi siker"

Címkék#Farkas Bendegúz#Benczenleitner Barna#Nyíregyháza Spartacus#Szpari#NB I#MTK#labdarúgás

A válogatott szünet után hétvégén már újra bajnoki mérkőzéseket rendeznek. A Nyíregyháza Spartacus FC az MTK vendége lesz.

Kerecsen József

Már javában készül a Nyíregyháza Spartacus FC az NB I. 10. fordulójára. Szerdán reggel Farkas Bendegúz is visszatért az U21-es válogatottól, amely Ukrajna és Törökország ellen is döntetlenre végzett. Utóbbi mérkőzést éppen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezték, néhány napon belül tehát kétszer léphet pályára a Hungária körúton a fiatal védő. 

Az MTK ellen is a győzelmet célozza meg Benczenleitner Barna és a Nyíregyháza Spartacus FC.
Az MTK ellen is a győzelmet célozza meg a Nyíregyháza Spartacus FC.
Fotó: Czinege Melinda

Farkas Bendegúz a Szpari hivatalos weboldalán beszélt a korosztályos válogatott két mérkőzéséről. 

– Egyik sem egy rossz eredmény, az ukránok ellen kis szerencsével nyerhettünk volna, a törökök ellen pedig bravúr volt a pontszerzés. Mindkét meccsen 90 percet játszottam, és örülök, hogy még van esélyünk, hogy odaérjünk a második helyre. Jól esett, hogy számított rám Szélesi Zoltán szövetségi edző, igyekeztem megfelelően teljesíteni. Mostantól viszont ismét a Szpariért harcolok, és szombaton szeretnénk pontot, pontokat szerezni az MTK vendégeként

– mondta a labdarúgó.

Nyíregyháza Spartacus FC: Fenn kell tartani a jó hangulatot

A hétvégi lesz az MTK és a Nyíregyháza Spartacus FC 26. egymás elleni élvonalbeli találkozója, melyet már nagyon vár Benczenleitner Barna is. A korábbi korosztályos válogatott játékos a Zalaegerszeg ellen fontos góllal járult hozzá a három pont megszerzéséhez.

– Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk a ZTE ellen, ez a cél az MTK ellen is. Az öltözői hangulatnak jót tett a legutóbbi siker, szeretnénk ezt fenntartani. A magam részéről gólpasszokkal, gólokkal és jó játékkal igyekszem segíteni a csapatot, felkészülünk a héten a fővárosiakból, és remélem eredményesek leszünk – fogalmazott a 22 esztendős baloldali védő. 

Az MTK–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu