"Jót tett az öltözői hangulatnak a legutóbbi siker"

Már javában készül a Nyíregyháza Spartacus FC az NB I. 10. fordulójára. Szerdán reggel Farkas Bendegúz is visszatért az U21-es válogatottól, amely Ukrajna és Törökország ellen is döntetlenre végzett. Utóbbi mérkőzést éppen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezték, néhány napon belül tehát kétszer léphet pályára a Hungária körúton a fiatal védő.

Az MTK ellen is a győzelmet célozza meg a Nyíregyháza Spartacus FC.

Fotó: Czinege Melinda

Farkas Bendegúz a Szpari hivatalos weboldalán beszélt a korosztályos válogatott két mérkőzéséről.

– Egyik sem egy rossz eredmény, az ukránok ellen kis szerencsével nyerhettünk volna, a törökök ellen pedig bravúr volt a pontszerzés. Mindkét meccsen 90 percet játszottam, és örülök, hogy még van esélyünk, hogy odaérjünk a második helyre. Jól esett, hogy számított rám Szélesi Zoltán szövetségi edző, igyekeztem megfelelően teljesíteni. Mostantól viszont ismét a Szpariért harcolok, és szombaton szeretnénk pontot, pontokat szerezni az MTK vendégeként

– mondta a labdarúgó.

Nyíregyháza Spartacus FC: Fenn kell tartani a jó hangulatot

A hétvégi lesz az MTK és a Nyíregyháza Spartacus FC 26. egymás elleni élvonalbeli találkozója, melyet már nagyon vár Benczenleitner Barna is. A korábbi korosztályos válogatott játékos a Zalaegerszeg ellen fontos góllal járult hozzá a három pont megszerzéséhez.

– Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk a ZTE ellen, ez a cél az MTK ellen is. Az öltözői hangulatnak jót tett a legutóbbi siker, szeretnénk ezt fenntartani. A magam részéről gólpasszokkal, gólokkal és jó játékkal igyekszem segíteni a csapatot, felkészülünk a héten a fővárosiakból, és remélem eredményesek leszünk – fogalmazott a 22 esztendős baloldali védő.