Nem rejtette véka alá lesújtó véleményét a Szpariról Cséke György

A Cséke György nevet nem kell bemutatni a Nyíregyháza Spartacus FC szurkolóinak. Idősebbike Jánkmajtison született, majd legendás hátvédje volt annak a nyíregyházi csapatnak, amely a város történetében először feljutott az NB I.-be. Mindössze 65 évesen távozott az élők sorából 2022-ben. Az édesapja nevét viselő fia gyakorlatilag a futballpályán nőtt fel, a Szpariban két részletben is játszott, de volt a Budapest Honvéd kötelékében is. Több mint egy évtizede azonban már az Amerikai Egyesült Államokban él és dolgozik, saját céget alapított és egyéni fejlesztésért felelős szakemberként tevékenykedik.

Cséke György hiányolja a saját nevelésű játékosokat a Nyíregyháza Spartacus FC keretéből.

Fotó: Cséke György archívuma

Cséke Györggyel a tengerentúlon túrázó és többek között Gazdag Dánielt is felkereső Borbola Bence beszélgetett. Elsőként az amerikai kaland kezdetéről kérdezte az újságíró a 42 esztendős szakembert.

– Úgy indultam el, hajrá, hódítsuk meg Amerikát! Eleinte itt sem találtam a helyemet, építkezéseken dolgoztam, téglát pakoltam, kiegészítésként autókat parkoltattam. Később borokat terítettem Floridában, napi több száz kilométert vezettem. (...) A nővérem, Annamária vetette fel, miért nem térek vissza a futballhoz, hiszen abban nőttem fel, ahhoz értek. Eleinte hallani sem akartam róla, egyszerűen kiábrándultam a labdarúgásból. Csakhogy ő addig erőszakoskodott, amíg regisztráltam egy oldalra, feltöltöttem az önéletrajzomat, gondoltam, úgysem jelentkezik senki. Néhány nappal később érkezett az üzenet, egy kislány szeretett volna edzésre jönni. Gyorsan elmentem a sportboltba, vettem néhány labdát, bójákat, aztán megtartottam az első edzésemet.

Cséke György: Szemléletváltás kell a Nyíregyháza Spartacus FC-nél

Cséke György az NB I. jelenlegi állapotáról is kezdőzetlenül elmondta a véleményét, kiemelve, hogy véleménye szerint Gerliczki Máté ígéretesen kezdte meg edzői karrierjét az élvonalban.

– Alaphiányosságok vannak. És ami különösen zavaró, hogy mindig megy a magyarázkodás. Jól játszottunk, megvoltak a helyzeteink, a védekezés is rendben volt, csak éppen kikaptunk… Miért nem tudja egyszer valaki azt mondani, elnézést, hibáztam, nem működött a taktika, vagy nem megfelelően készítettük fel a játékosokat? Persze vannak odahaza is kivételek, jó látni Győrben Borbély Balázs munkáját, az elmúlt időszakban Kisvárdán dolgozó, igaz, nemrégiben menesztett Gerliczki Máté előtt is szép jövő állhat.