50 perce
Nem rejtette véka alá lesújtó véleményét a Szpariról Cséke György
Immár több mint egy évtizede Floridában él és dolgozik Cséke György. Édesapja a Szpari aranygenerációjának volt tagja, de ő maga is játékosa volt a Nyíregyháza Spartacus FC-nek, melyről a jelek szerint nincs a legjobb véleménnyel.
A Cséke György nevet nem kell bemutatni a Nyíregyháza Spartacus FC szurkolóinak. Idősebbike Jánkmajtison született, majd legendás hátvédje volt annak a nyíregyházi csapatnak, amely a város történetében először feljutott az NB I.-be. Mindössze 65 évesen távozott az élők sorából 2022-ben. Az édesapja nevét viselő fia gyakorlatilag a futballpályán nőtt fel, a Szpariban két részletben is játszott, de volt a Budapest Honvéd kötelékében is. Több mint egy évtizede azonban már az Amerikai Egyesült Államokban él és dolgozik, saját céget alapított és egyéni fejlesztésért felelős szakemberként tevékenykedik.
Cséke Györggyel a tengerentúlon túrázó és többek között Gazdag Dánielt is felkereső Borbola Bence beszélgetett. Elsőként az amerikai kaland kezdetéről kérdezte az újságíró a 42 esztendős szakembert.
– Úgy indultam el, hajrá, hódítsuk meg Amerikát! Eleinte itt sem találtam a helyemet, építkezéseken dolgoztam, téglát pakoltam, kiegészítésként autókat parkoltattam. Később borokat terítettem Floridában, napi több száz kilométert vezettem. (...) A nővérem, Annamária vetette fel, miért nem térek vissza a futballhoz, hiszen abban nőttem fel, ahhoz értek. Eleinte hallani sem akartam róla, egyszerűen kiábrándultam a labdarúgásból. Csakhogy ő addig erőszakoskodott, amíg regisztráltam egy oldalra, feltöltöttem az önéletrajzomat, gondoltam, úgysem jelentkezik senki. Néhány nappal később érkezett az üzenet, egy kislány szeretett volna edzésre jönni. Gyorsan elmentem a sportboltba, vettem néhány labdát, bójákat, aztán megtartottam az első edzésemet.
Cséke György: Szemléletváltás kell a Nyíregyháza Spartacus FC-nél
Cséke György az NB I. jelenlegi állapotáról is kezdőzetlenül elmondta a véleményét, kiemelve, hogy véleménye szerint Gerliczki Máté ígéretesen kezdte meg edzői karrierjét az élvonalban.
– Alaphiányosságok vannak. És ami különösen zavaró, hogy mindig megy a magyarázkodás. Jól játszottunk, megvoltak a helyzeteink, a védekezés is rendben volt, csak éppen kikaptunk… Miért nem tudja egyszer valaki azt mondani, elnézést, hibáztam, nem működött a taktika, vagy nem megfelelően készítettük fel a játékosokat? Persze vannak odahaza is kivételek, jó látni Győrben Borbély Balázs munkáját, az elmúlt időszakban Kisvárdán dolgozó, igaz, nemrégiben menesztett Gerliczki Máté előtt is szép jövő állhat.
Cséke György nyári vakációja alkalmával több alkalommal is látta játszani a Nyíregyháza Spartacus FC-t, a Szpari szurkolóival együtt tekintette meg a mérkőzéseket. A fiatal tréner szerint lenne min változtatni a klub koncepcióján.
– Nem látom derűsen a helyzetet, sajnos a következetlen munkának hosszú távon mindig kudarc a vége. Noha az előző évad szépen alakult, ameddig a klubnál nincs az identitáshoz hű, a múltra büszke játékfelfogás, valamint nincs rendbe téve az utánpótlás, nem lesz stabilitás és hosszabb távon eredmények sem. Ezt a kritikát erősíti az is, hogy egy kivétellel nincs is a keretben saját nevelésű játékos, a helyiek nemigen érzik magukénak a csapatot. Innentől kezdve lehet bármit mondani, egy-egy hétvégi győzelem nem old meg semmit, ha benn marad a csapat, ha nem. Amíg nincs szemléletváltás, ne várjanak csodát.
A teljes beszélgetés ide kattintva érhető el.
Lelkileg is komolyan megviselte a súlyos sérülés! A Szpari kapusa elárulta, mikor térhet vissza
A kamionos, akit az egész ország ismer – ST22 Lacika elképesztő sikertörténete!