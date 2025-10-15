2 órája
Őszintén vallott dicstelen távozásáról a Szpari korábbi kapusa
A jelenleg szabadon igazolható Jova Levente hosszan mesélt játékospályafutásáról. A 33 esztendős kapus elárulta, hogyan érezte magát a Nyíregyháza Spartacus FC-nél és miért kellett távoznia annak ellenére, hogy hosszú távra tervezett.
Nincs híján a tapasztalatnak Jova Levente, munkaadója azonban jelenleg nem akad a rutinos hálóőrnek. Pedig kiváló csapatok kapuját védte az elmúlt másfél évtizedben, hét idényt húzott le a Ferencváros színeiben, kettőt a Nyíregyháza Spartacus FC-ben, ötöt pedig a Vasas FC kötelékében. Jova jelenleg szabadon igazolható labdarúgóként az NB II-es Soroksár csapatánál edz. A napokban a csakfoci.hu készített hosszabb interjút a kapussal, melyben többször is visszatérő téma volt a Szparinál eltöltött időszaka.
Jova Levente 2012-ben robbant be az NB I.-be, amikor mindössze 20 évesen a Ferencváros első számú kapusává lépett elő. A tündérmese azonban mindössze két évig tartott, a zöld-fehérek ugyanis leigazolták Dibusz Dénest a Pécstől, aki azóta is kirobbanthatatlan a fővárosiak kapujából. Jova 2017-ig maradt a Fradinál, ekkor döntött úgy, hogy szeretne újra rendszeres játéklehetőséghez jutni, ezért elfogadta a másodosztályú Nyíregyháza Spartacus FC ajánlatát. A most 33 esztendős cerberus jó szívvel emlékszik vissza a Szparinál eltöltött két és fél évre, erre elsőként akkor utalt, amikor a kapus-kapusedző közötti bizalmi kapcsolat fontosságáról beszélt.
– A kapusok életében nagyon fontos a kapusedző szerepe, a kapusok egy külön családot alkotnak. Ha nem érzed a tiszteletet, nincs meg a kommunikáció, akkor nincs miről beszélni. Nyíregyházán például nagyon jó éveim voltak, Tuska Janival olyan összhang volt közöttünk, ami óriásit adott a teljesítményemhez. Szerintem az ország egyik, ha nem a legjobb kapusedzőjéről beszélünk, nem véletlen, hogy most Diósgyőrben is milyen jó munkát végez. És az sem, hogy ő lett a lányom keresztapja, ezeket nem osztogatja csak úgy az ember. Ha érzed a bizalmat, azt, hogy a kapusedződ szakmailag is rendben van, hogy kielemzitek a hibákat, akkor tud minden klappolni. Persze ha ennek ellenére nem te védesz a vezetőedzőnél, akkor hiányzik valami. Én mindig azt mondtam, hogy az a korrekt, ha verseny van a kapusok között. Ha valaki hátrányból indul, mert az edző vagy a kapusedző pikkel rá, az már nem verseny.
Kapusfejjel gondolkodott elől is
Jova Levente sokak szerint az "őrült kapus" egyik hiteles megtestesítője. Ami esetében először feltűnhet a futballrajongóknak, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC-nál volt egy öt gólos idénye is, ő vált ugyanis az együttes első számú tizenegyesrúgójává.
– Egyrészt éreztem magam mögött a bizalmat, ami megadta nekem az erőt: Tuska Jani volt a kapusedző, Zoran Szpisljak az edző és talán csapatkapitány is voltam. De persze ehhez kell egy karakter is, ami már egyre kevésbé van meg a fiatalokban. Ajkán játszottunk egy olyan meccset, amelyen már két 11-est is kihagytunk, én pedig szünetben mondtam Zorannak, hogy ha megint lesz büntető, akkor azt én rúgom. 3–3-nál a 80. percben megkaptuk azon a meccsen a harmadik 11-esünket, úgyhogy szépen felkocogtam. Busai Attila kérdezte is, hogy “mit keresel itt Levente?”, mondtam neki, hogy jöttem 11-est rúgni. Odaálltam, berúgtam. Egyrészt én tudtam kapusfejjel is gondolkodni, másrészt akkor nagyon sokat gyakoroltuk a 11-eseket az edzéseken, a két kapufa mellé kifeszítettünk egy-egy felfújható bábut, beállt a kapus is, és csak az számított gólnak, ami a bábu és a kapufa között ment be. Ha sokat gyakorolnák a játékosok, majdnem mindegyik 11-esből gól lehetne, persze kell a tiszta fej is hozzá, ez is igaz. Viccesen azt mondtam akkor, hogy ha a kapus ellenem irányt talál, már megadom védésnek. Mert ez csak az idegek harcáról szól, hogy ki tud tovább várni. Nem is nézed a labdát, csak a kapus lábát, hogy merre billen, és utána rögtön rúgod a másik irányba.
Fájó volt a távozás a Nyíregyháza Spartacus FC-től
Jova – maradva a tizenegyesek témájánál – hozta szóba először a Nyíregyházáról való távozás körülményeit.
– Soha – válaszolt arra a kérdésre, hogy egyik esetben sem döntötte el előre, melyik oldalra lövi a büntetőt.
– Az MTK ellen is rúgtam egyszer egy büntetőt Somodi Bencének, akit aztán leszidtak, hogy miért nem abba az irányba vetődött, amerre rúgtam, hiszen legutóbb is azt az irányt választottam. Mondtam neki, hogy ne okolja magát, mert én sem tudtam, hova fogom rúgni, ha a másik irányt választja, akkor én meg nem oda rúgom. Sok minden klappolt Nyíregyházán, fájó volt a váltás.
A kapusnak 2019-ben kellett elhagynia a Nyíregyháza Spartacus FC-t, éppen akkor, amikor már elhatározta, hogy teljes mértékben a szabolcsi megyeszékhelyre rendezi be életét. Távozása sokakat meglepett, egy valamit azonban mégis ennek a fájdalmas szakításnak köszönhet.
– 90 százalékban megegyeztünk a hosszabbításról, Budapesten is találkoztunk Révész Bálinttal, azt hittem, egymás kezébe is csapunk. Sok mindent elterveztem Nyíregyháza kapcsán, szívesen odaköltöztem volna hosszabb távra, mert az emberek nagyon szeretik a focit, örültem, hogy ott játszhatok. Volt azonban ott akkor egy kezdő vezetőedző, aki azt mondta, hogy negyedannyiért hoz egy olyan kapust, mint amilyen én vagyok. Az egy kemény mondat volt, igaz, nem tudom, hogy ez az edző még a fociban dolgozik-e egyáltalán. Ezután átbeszéltem a helyzetemet a kapusedzővel, és ő is azt tanácsolta, hogy ha nem becsülnek meg, akkor fájó szívvel, de inkább menjek el. Úgyhogy dacból sem akartam már maradni, Nagy Miklós és Lippai Józsi megkeresett, úgyhogy a Vasasba igazoltam. Sokan nem értették, miért mentem el, most már el lehet mondani, hogy ezért. De ha nem jövök el, nem ismerkedem meg a feleségemmel, és nincs ilyen szép kislányom, úgyhogy végül is köszönettel tartozom.
Jova Levente jelenleg tehát szabadon igazolható, ám mint mondta, vannak megkeresései és az sem kizárt, hogy hamarosan külföldön folytatja pályafutását.
Jova Levente klubjai felnőtt pályafutása során:
- 2012-2017 Ferencváros (69 tétmérkőzés)
2017 Soroksár (kölcsönben, 18 tétmérkőzés)
- 2017-2019 Nyíregyháza Spartacus FC (84 tétmérkőzés)
- 2020-2025 Vasas FC (114 tétmérkőzés)
Jova Levente Ajka elleni tizenegyesgólja: