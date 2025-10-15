Őszintén vallott dicstelen távozásáról a Szpari korábbi kapusa

Nincs híján a tapasztalatnak Jova Levente, munkaadója azonban jelenleg nem akad a rutinos hálóőrnek. Pedig kiváló csapatok kapuját védte az elmúlt másfél évtizedben, hét idényt húzott le a Ferencváros színeiben, kettőt a Nyíregyháza Spartacus FC-ben, ötöt pedig a Vasas FC kötelékében. Jova jelenleg szabadon igazolható labdarúgóként az NB II-es Soroksár csapatánál edz. A napokban a csakfoci.hu készített hosszabb interjút a kapussal, melyben többször is visszatérő téma volt a Szparinál eltöltött időszaka.

Jova Levente két és fél idényt húzott le Nyíregyháza Spartacus FC-nél, most erről az időszakról is őszintén mesélt.

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Jova Levente 2012-ben robbant be az NB I.-be, amikor mindössze 20 évesen a Ferencváros első számú kapusává lépett elő. A tündérmese azonban mindössze két évig tartott, a zöld-fehérek ugyanis leigazolták Dibusz Dénest a Pécstől, aki azóta is kirobbanthatatlan a fővárosiak kapujából. Jova 2017-ig maradt a Fradinál, ekkor döntött úgy, hogy szeretne újra rendszeres játéklehetőséghez jutni, ezért elfogadta a másodosztályú Nyíregyháza Spartacus FC ajánlatát. A most 33 esztendős cerberus jó szívvel emlékszik vissza a Szparinál eltöltött két és fél évre, erre elsőként akkor utalt, amikor a kapus-kapusedző közötti bizalmi kapcsolat fontosságáról beszélt.

– A kapusok életében nagyon fontos a kapusedző szerepe, a kapusok egy külön családot alkotnak. Ha nem érzed a tiszteletet, nincs meg a kommunikáció, akkor nincs miről beszélni. Nyíregyházán például nagyon jó éveim voltak, Tuska Janival olyan összhang volt közöttünk, ami óriásit adott a teljesítményemhez. Szerintem az ország egyik, ha nem a legjobb kapusedzőjéről beszélünk, nem véletlen, hogy most Diósgyőrben is milyen jó munkát végez. És az sem, hogy ő lett a lányom keresztapja, ezeket nem osztogatja csak úgy az ember. Ha érzed a bizalmat, azt, hogy a kapusedződ szakmailag is rendben van, hogy kielemzitek a hibákat, akkor tud minden klappolni. Persze ha ennek ellenére nem te védesz a vezetőedzőnél, akkor hiányzik valami. Én mindig azt mondtam, hogy az a korrekt, ha verseny van a kapusok között. Ha valaki hátrányból indul, mert az edző vagy a kapusedző pikkel rá, az már nem verseny.