Így várja a folytatást és Tóth Balázs visszatérését a hónap védését produkáló Szpari-kapus

Egyre jobb formát mutat a nyáron a Szparihoz szerződött Kovács Dániel. A 31 esztendős hálóőrt Tóth Balázs keresztszalag-szakadása után szerezte meg a klub. Az első fordulókban még Kersák Roland kapta meg a bizalmat, a 4. fordulótól azonban már Kovács nevével kezdődik a Nyíregyháza Spartacus FC összeállítása, amit hétről hétre jó teljesítménnyel hálál meg a kapus. A 7. és 8. fordulóban is övé lett a forduló védése, előbb (a Paks ellen) Tóth Barna közeli pördítését ütötte ki reflexmozdulattal, majd (az Újpest) Horváth Krisztofer életerős kapáslövésére ért le. Az elsőt szeptember hónap legnagyobb hárításának választottak meg, ő mégis utóbbi tekinti nagyobb bravúrnak.

Kétszer is vereségtől mentette meg Kovács Dániel a Nyíregyháza Spartacus FC-t, a Paks elleni bravúrja a hónap védése címet jelentette.

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

– Horváth Krisztofer lövése nehezebb feladat elé állított – mondta a Nemzeti Sport csütörtöki számának hasábjain Kovács Dániel.

– A labda gyorsabban érkezett, mint Tóth Barna érintése után és le kellett érnem a jobb alsó sarokra. Nyilván hosszabb idő kell, mire az egész testedet megmozgatod és álló helyzetből úgy vetődsz, hogy leérj kiütni a labdát, mint álló pozícióban harminc vagy negyven centit jobbra vagy balra mozdyítani a kezed. Igaz ez akkor is, ha a paksi játékos közelebbről próbálkozott, mint az újpesti. Természetesen nagyon örülök az elismerésnek, szívesen emlékszem majd vissza rá idősebb koromban. Racionális ember vagyok, tudom, mindig vannak hibák vagy hiányosságok, amelyeken javítani kell, ezért ennek szellemében dolgozom tovább. Kapusként másképp tekintek ezekre a védésekre: könnyen lehet, hogy szakmailag sokkal nehezebb, komplikáltabb egy-egy szituáció, amire egy kívülálló talán fel sem kapja a fejét: például érkezik egy beadás oldalról, neked pedig ki kell kalkulálnod, hogyan fogd meg vagy üsd el a labdát. Nézned kell, ki áll előtted, megtámadnak-e, hány lépést tegyél, mielőtt felugrasz, közben pedig esik az eső vagy fúj a szél. Ezek is egy-egy bravúrral érnek fel – adott részletes tájékoztatást a kapusposzt rejtelmeiről Kovács.

Jól játszó MTK-ra készül a Nyíregyháza Spartacus FC

Szombat délután az MTK otthonában folytatja a szereplését a Nyíregyháza Spartacus FC. A csapat a legutóbbi három fordulóban nem kapott ki, amiben persze éppen Kovács Dánielnek is komoly szerepe volt. A hálóőr bízik benne, egyéni és csapatszinten is folytatódik a jó teljesítmény, még úgy is, hogy a védelem oszlopos tagja, Sztefanosz Evangelu öt sárga lapja miatt eltiltását tölti a 10. fordulóban.