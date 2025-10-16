1 órája
Így várja a folytatást és Tóth Balázs visszatérését a hónap védését produkáló Szpari-kapus
Másként tekint védéséire Kovács Dániel, aki újra csúcsformában érzi magát. A Nyíregyháza Spartacus FC kapusa szeretné végre "lehúzni a rolót".
Egyre jobb formát mutat a nyáron a Szparihoz szerződött Kovács Dániel. A 31 esztendős hálóőrt Tóth Balázs keresztszalag-szakadása után szerezte meg a klub. Az első fordulókban még Kersák Roland kapta meg a bizalmat, a 4. fordulótól azonban már Kovács nevével kezdődik a Nyíregyháza Spartacus FC összeállítása, amit hétről hétre jó teljesítménnyel hálál meg a kapus. A 7. és 8. fordulóban is övé lett a forduló védése, előbb (a Paks ellen) Tóth Barna közeli pördítését ütötte ki reflexmozdulattal, majd (az Újpest) Horváth Krisztofer életerős kapáslövésére ért le. Az elsőt szeptember hónap legnagyobb hárításának választottak meg, ő mégis utóbbi tekinti nagyobb bravúrnak.
– Horváth Krisztofer lövése nehezebb feladat elé állított – mondta a Nemzeti Sport csütörtöki számának hasábjain Kovács Dániel.
– A labda gyorsabban érkezett, mint Tóth Barna érintése után és le kellett érnem a jobb alsó sarokra. Nyilván hosszabb idő kell, mire az egész testedet megmozgatod és álló helyzetből úgy vetődsz, hogy leérj kiütni a labdát, mint álló pozícióban harminc vagy negyven centit jobbra vagy balra mozdyítani a kezed. Igaz ez akkor is, ha a paksi játékos közelebbről próbálkozott, mint az újpesti. Természetesen nagyon örülök az elismerésnek, szívesen emlékszem majd vissza rá idősebb koromban. Racionális ember vagyok, tudom, mindig vannak hibák vagy hiányosságok, amelyeken javítani kell, ezért ennek szellemében dolgozom tovább. Kapusként másképp tekintek ezekre a védésekre: könnyen lehet, hogy szakmailag sokkal nehezebb, komplikáltabb egy-egy szituáció, amire egy kívülálló talán fel sem kapja a fejét: például érkezik egy beadás oldalról, neked pedig ki kell kalkulálnod, hogyan fogd meg vagy üsd el a labdát. Nézned kell, ki áll előtted, megtámadnak-e, hány lépést tegyél, mielőtt felugrasz, közben pedig esik az eső vagy fúj a szél. Ezek is egy-egy bravúrral érnek fel – adott részletes tájékoztatást a kapusposzt rejtelmeiről Kovács.
Jól játszó MTK-ra készül a Nyíregyháza Spartacus FC
Szombat délután az MTK otthonában folytatja a szereplését a Nyíregyháza Spartacus FC. A csapat a legutóbbi három fordulóban nem kapott ki, amiben persze éppen Kovács Dánielnek is komoly szerepe volt. A hálóőr bízik benne, egyéni és csapatszinten is folytatódik a jó teljesítmény, még úgy is, hogy a védelem oszlopos tagja, Sztefanosz Evangelu öt sárga lapja miatt eltiltását tölti a 10. fordulóban.
– Sajnálom, hogy hiányzik görög csapattársam, hiszen lassan kezd összeállni a védelmünk – nagy változás történt nyáron, így nem egy megszokott hátsó sor állt előttem, utána pedig mindig közbejött egy-egy sérülés, amely megnehezítette a dolgunkat. Teljesen más, ha valakikkel együtt játszol, tudod, mire számíthatsz a másiktól, mint amikor új együttes formálódik. A mienk azért alakul, a legutóbbi három fordulóban már öt pontot gyűjtöttünk és a játékunk is egyre biztatóbb. Az azért bánt egy kicsit, hogy az idei hat bajnokimon még egyszer sem sikerült lenulláznunk az ellenfelünket... Persze, tudom, sok összetevője van annak, hogy összejöjjön egy olyan mérkőzés, amikor nem kapunk gólt, de bízom benne, az MTK ellen ez sikerül. Nem lesz könnyű feladatunk, szombati ellenfelünk ugyanis kétarcú: egyszer parádézik és magabiztosan nyer, máskor meg meglepő vereséget szenved el. Arra készülünk, hogy ezúttal jól játszik az MTK és akkor nem érhet minket meglepetés.
Nagy lesz a harc kapusposzton
Kovács Dániel szerint egészséges versenyhelyzet van a kezdőcsapatba kerülésért, igaz ez az ő posztjára is. Pláne így lesz, ha Tóth Balázs tavasszal újra bevethető állapotba kerül.
– A lényeg, hogy a csapat egyre egységesebb, nekem pedig jól megy a védés: mondtam is, amikor nyáron aláírtam a Szparihoz, hogy időre van szükségem, amíg csúcsformába kerülök. Áprilisban, még a Volosz játékosaként meg kellett műteni az ujjamat, kiesett körülbelül négy hónap. Meccsiánnyal küszködtem, a felkészülés nagy része is kiesett, ami nem múlik el nyomtalanul. Szerencsére jó csapatot alkotunk a kapusokkal, Kersák Rolanddal és Bese Balázzsal, valamint a kapusedző Miski Zoltánnal. A tervek szerint februárban visszatérhet közénk Tóth Balázs, is, nagy lesz a harc a kapuba kerülésért, de szeretem a kihívásokat
– fogalmazott Kovács Dániel.
- A hónap védését produkálta a Nyíregyháza Spartacus FC kapusa, íme:
