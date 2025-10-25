október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari

2 órája

Emberhátrány, elmaradt büntető... kikapott a Szpari az újonctól és kiesőhelyre került (fotókkal és videókkal)

Címkék#Varga Kevin#Szpari#NB I#labdarúgás

Varga Kevin már a 10. percben a kiállítás sorsára jutott. A Nyíregyháza Spartacus FC emberhátrányban is sokat tett az egyenlítésért, de pont nélkül maradt.

Kerecsen József

A szombati játéknap utolsó találkozóját rendezték 19.30-kor Nyíregyházán, a Szpari a története első NB I.-es idényét teljesítő Kazincbarcika együttesét fogadta. A Nyíregyháza Spartacus FC győzelmi kényszerben lépett pályára, a Diósgyőr ugyanis legyőzte a listavezető Paksot, így a miskolciak - ha átmenetileg is -, de megelőzték a nyírségieket. Szabó István kezdőbe nevezte az eltiltásból visszatérő Stefanos Evangelout, a középpályán szerepet kapott Toma György, elől pedig a házi góllövőlistát vezető Bright Edomwonyi kezdett.

Nyíregyháza Spartacus FC a Kazicnbarcika ellen az NB I. 11. fordulójában.
A Nyíregyháza Spartacus FC az újabb vereség után már az NB I. kieső helyén van.
Fotó: Bozsó Katalin

Varga Kevin meggondolatlan volt

A nigériai csatárt rögtön a mérkőzés legelején ápolni kellett, az ellene szabálytalankodó Sodiq pedig már a 2. percben sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Így járt Varga Kevin is másfél perccel később, teljesen feleslegesen emelte túl magasra a lábát, 9. percben pedig Sós Bence lábára tartott rá. Bognár játékvezető elsőre nem ítélte meg veszélyesnek az esetet, ám kihívták őt a monitorhoz, ami után megkapta második sárga lapját Varga, nagyon korán megfogyatkozott tehát a Nyíregyháza Spartacus FC.

Zaklatottan indult tehát a mérkőzés, helyzetek ellenben egyik kapu előtt sem alakultak ki. A 16. percben Antonov szabadrúgása törte meg ezt a fajta csendet, de lövését védte Juhász. A vendégek az emberelőny dacára nem tudtak igazi mezőnyfölényt kialakítani, a Szpari pedig egyértelműen kontrákra rendezkedett be, Antonov baloldali felfutásaiban volt lehetőség. A vendégek a 23. percben találtak először kaput, Kovács Dániel könnyedén védte Berecz próbálkozását. 

A félidő közepétől egyre többször tudta magához venni a kezdeményezést a Kazincbarcika, de helyzetekben ez nem nyilvánult meg. A 34. percben Sós szitáló lövését tolta ki Kovács, majd egy beadásba ért bele jókor. A hazai gárda ezekben a percekben egyáltalán nem tudott eljutni az ellenfél kapujáig, gyakorlatilag ebben a mederben csordogált le az első félidő, attól eltekintve, hogy Kovács a 48. percben még mentett egy óriásit Könyves ziccerénél. 

Szpari vs. Kazincbarcika

Fotók: Bozsó Katalin

Hidegzuhany a szünet után

Ami nem ment az első félidő végén, ment a második elején. A fordulás után a harmadik percben egy nagy bedobás után Könyves Norbert kapásból lőtte be a kipattanó labdát, így vezetéshez jutott a Kazincbarcika.

Az 52. percben Bright Edomwonyi egyenlíthetett volna, szép bal oldali támadás után érkezett a nigériai csatár Antonov beadására, pördítését azonban védte Juhász. Egy percre rá Toma csapott le egy kósza labdára, de elkapkodta. 

Szpari vs. Kazincbarcika 2. félidő

Fotók: Bozsó Katalin

A 60. percben újabb lehetőséget dolgozott ki a Nyíregyháza Spartacus FC, jól támadott le a csapat, labdát szerzett az ellenfél térfelén, a befejezésbe csúszott hiba. A hátrány miatt fel kellett vállalnia a támadójátékot a hazaiaknak, és ez jól is állt a csapatnak. Jöttek tetszetős támadások, az egyenlítőgól azonban csak nem akart megszületni. A Kazinccbarcika az emberelőny dacára csak a kontrákra várt, egy alkalommal Meshack el is ment a szélen, de Kovács könnyen védte lövését.

A 78. percben erősen véleményes ítéletet hozott a játékvezető. Edomwonyit elsodorta a tizenhatoson belül Rasheed, ám Bognár Tamás szerint a Szpari támadója volt szabálytalan. 

Az utolsó tíz percben is támadott az egyenlítésért a Szpari, de Temesvári fejese sem jutott túl a gólvonalon, Antonov szabadrúgása pedig a sorfalról pattant ki. A hosszabbításban újabb tizenegyesgyanús szituáció történt, a VAR vizsgálódott is, de nem kapott büntetőt ezúttal sem a Szpari, így kikapott a Kazincbarcikától és visszacsúszott a 11. helyre.

Labdarúgás: NB I. 11. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika 0–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Bognár (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

  • Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Temesvári, Katona L., – Antonov, Toma, Sankovic (Kovács M. 75.), Farkas (Bitri 86.), – Varga, Katona B., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
  • Kazincbarcika: Juhász, – Sós, Rasheed, Polgár, Baranyai, – Meszhi, Kártik, Berecz, Meshack (Deutsch 80.), Slogar (Szőke 93.), – Könyves (Eleke 80.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
  • Gól: Könyves (48.)
  • Kiállítva: Varga (10. perc).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu