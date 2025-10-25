2 órája
Emberhátrány, elmaradt büntető... kikapott a Szpari az újonctól és kiesőhelyre került (fotókkal és videókkal)
Varga Kevin már a 10. percben a kiállítás sorsára jutott. A Nyíregyháza Spartacus FC emberhátrányban is sokat tett az egyenlítésért, de pont nélkül maradt.
A szombati játéknap utolsó találkozóját rendezték 19.30-kor Nyíregyházán, a Szpari a története első NB I.-es idényét teljesítő Kazincbarcika együttesét fogadta. A Nyíregyháza Spartacus FC győzelmi kényszerben lépett pályára, a Diósgyőr ugyanis legyőzte a listavezető Paksot, így a miskolciak - ha átmenetileg is -, de megelőzték a nyírségieket. Szabó István kezdőbe nevezte az eltiltásból visszatérő Stefanos Evangelout, a középpályán szerepet kapott Toma György, elől pedig a házi góllövőlistát vezető Bright Edomwonyi kezdett.
Varga Kevin meggondolatlan volt
A nigériai csatárt rögtön a mérkőzés legelején ápolni kellett, az ellene szabálytalankodó Sodiq pedig már a 2. percben sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Így járt Varga Kevin is másfél perccel később, teljesen feleslegesen emelte túl magasra a lábát, 9. percben pedig Sós Bence lábára tartott rá. Bognár játékvezető elsőre nem ítélte meg veszélyesnek az esetet, ám kihívták őt a monitorhoz, ami után megkapta második sárga lapját Varga, nagyon korán megfogyatkozott tehát a Nyíregyháza Spartacus FC.
Zaklatottan indult tehát a mérkőzés, helyzetek ellenben egyik kapu előtt sem alakultak ki. A 16. percben Antonov szabadrúgása törte meg ezt a fajta csendet, de lövését védte Juhász. A vendégek az emberelőny dacára nem tudtak igazi mezőnyfölényt kialakítani, a Szpari pedig egyértelműen kontrákra rendezkedett be, Antonov baloldali felfutásaiban volt lehetőség. A vendégek a 23. percben találtak először kaput, Kovács Dániel könnyedén védte Berecz próbálkozását.
A félidő közepétől egyre többször tudta magához venni a kezdeményezést a Kazincbarcika, de helyzetekben ez nem nyilvánult meg. A 34. percben Sós szitáló lövését tolta ki Kovács, majd egy beadásba ért bele jókor. A hazai gárda ezekben a percekben egyáltalán nem tudott eljutni az ellenfél kapujáig, gyakorlatilag ebben a mederben csordogált le az első félidő, attól eltekintve, hogy Kovács a 48. percben még mentett egy óriásit Könyves ziccerénél.
Szpari vs. KazincbarcikaFotók: Bozsó Katalin
Hidegzuhany a szünet után
Ami nem ment az első félidő végén, ment a második elején. A fordulás után a harmadik percben egy nagy bedobás után Könyves Norbert kapásból lőtte be a kipattanó labdát, így vezetéshez jutott a Kazincbarcika.
Az 52. percben Bright Edomwonyi egyenlíthetett volna, szép bal oldali támadás után érkezett a nigériai csatár Antonov beadására, pördítését azonban védte Juhász. Egy percre rá Toma csapott le egy kósza labdára, de elkapkodta.
Szpari vs. Kazincbarcika 2. félidőFotók: Bozsó Katalin
A 60. percben újabb lehetőséget dolgozott ki a Nyíregyháza Spartacus FC, jól támadott le a csapat, labdát szerzett az ellenfél térfelén, a befejezésbe csúszott hiba. A hátrány miatt fel kellett vállalnia a támadójátékot a hazaiaknak, és ez jól is állt a csapatnak. Jöttek tetszetős támadások, az egyenlítőgól azonban csak nem akart megszületni. A Kazinccbarcika az emberelőny dacára csak a kontrákra várt, egy alkalommal Meshack el is ment a szélen, de Kovács könnyen védte lövését.
A 78. percben erősen véleményes ítéletet hozott a játékvezető. Edomwonyit elsodorta a tizenhatoson belül Rasheed, ám Bognár Tamás szerint a Szpari támadója volt szabálytalan.
Az utolsó tíz percben is támadott az egyenlítésért a Szpari, de Temesvári fejese sem jutott túl a gólvonalon, Antonov szabadrúgása pedig a sorfalról pattant ki. A hosszabbításban újabb tizenegyesgyanús szituáció történt, a VAR vizsgálódott is, de nem kapott büntetőt ezúttal sem a Szpari, így kikapott a Kazincbarcikától és visszacsúszott a 11. helyre.
Labdarúgás: NB I. 11. forduló
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika 0–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Bognár (Vígh-Tarsonyi, Szalai).
- Nyíregyháza: Kovács D., – Evangelou, Temesvári, Katona L., – Antonov, Toma, Sankovic (Kovács M. 75.), Farkas (Bitri 86.), – Varga, Katona B., Edomwonyi. Vezetőedző: Szabó István.
- Kazincbarcika: Juhász, – Sós, Rasheed, Polgár, Baranyai, – Meszhi, Kártik, Berecz, Meshack (Deutsch 80.), Slogar (Szőke 93.), – Könyves (Eleke 80.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
- Gól: Könyves (48.)
- Kiállítva: Varga (10. perc).