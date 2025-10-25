Emberhátrány, elmaradt büntető... kikapott a Szpari az újonctól és kiesőhelyre került (fotókkal és videókkal)

A szombati játéknap utolsó találkozóját rendezték 19.30-kor Nyíregyházán, a Szpari a története első NB I.-es idényét teljesítő Kazincbarcika együttesét fogadta. A Nyíregyháza Spartacus FC győzelmi kényszerben lépett pályára, a Diósgyőr ugyanis legyőzte a listavezető Paksot, így a miskolciak - ha átmenetileg is -, de megelőzték a nyírségieket. Szabó István kezdőbe nevezte az eltiltásból visszatérő Stefanos Evangelout, a középpályán szerepet kapott Toma György, elől pedig a házi góllövőlistát vezető Bright Edomwonyi kezdett.

A Nyíregyháza Spartacus FC az újabb vereség után már az NB I. kieső helyén van.

Fotó: Bozsó Katalin

Varga Kevin meggondolatlan volt

A nigériai csatárt rögtön a mérkőzés legelején ápolni kellett, az ellene szabálytalankodó Sodiq pedig már a 2. percben sárga lapos figyelmeztetésben részesült. Így járt Varga Kevin is másfél perccel később, teljesen feleslegesen emelte túl magasra a lábát, 9. percben pedig Sós Bence lábára tartott rá. Bognár játékvezető elsőre nem ítélte meg veszélyesnek az esetet, ám kihívták őt a monitorhoz, ami után megkapta második sárga lapját Varga, nagyon korán megfogyatkozott tehát a Nyíregyháza Spartacus FC.

Zaklatottan indult tehát a mérkőzés, helyzetek ellenben egyik kapu előtt sem alakultak ki. A 16. percben Antonov szabadrúgása törte meg ezt a fajta csendet, de lövését védte Juhász. A vendégek az emberelőny dacára nem tudtak igazi mezőnyfölényt kialakítani, a Szpari pedig egyértelműen kontrákra rendezkedett be, Antonov baloldali felfutásaiban volt lehetőség. A vendégek a 23. percben találtak először kaput, Kovács Dániel könnyedén védte Berecz próbálkozását.

A félidő közepétől egyre többször tudta magához venni a kezdeményezést a Kazincbarcika, de helyzetekben ez nem nyilvánult meg. A 34. percben Sós szitáló lövését tolta ki Kovács, majd egy beadásba ért bele jókor. A hazai gárda ezekben a percekben egyáltalán nem tudott eljutni az ellenfél kapujáig, gyakorlatilag ebben a mederben csordogált le az első félidő, attól eltekintve, hogy Kovács a 48. percben még mentett egy óriásit Könyves ziccerénél.