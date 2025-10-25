október 25., szombat

Jön a Szpari-Barcika

57 perce

Csúnya kisiklásról beszélt Szabó István, ezt várja játékosaitól az újonc ellen

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Szabó István#Fizz Liga#Szpari#NB I

Nagyon sűrű a tabella az NB I-ben, kötelező a három pont. A Nyíregyháza Spartacus FC az újonc Kazincbarcikát fogadja.

Kerecsen József

Ma folytatódik a Fizz Liga 2025/2026-os idénye. A kilencedik helyen álló Nyíregyháza Spartacus FC újra hazai környezetben lép pályára.

A Nyíregyháza Spartacus FC a Kazincbarcika csapatát fogadja az NB I. 11. fordulójában. A képen Szabó István vezetőedző.
Szabó István arról beszélt, feledtetni kell a Nyíregyháza Spartacus FC múlt heti vereségét.
Fotó: Czinege Melinda

A válogatott szünet előtt remek formát mutatott az együttes, ám az elmúlt hétvégén megsemmisítő vereségbe szaladt bele a Szpari az MTK otthonában. Az 5–1-es fiaskó után most Nyíregyházán, a Városi Stadionban javíthatnak Szabó István fiai. Az ellenfél az a Kazincbarcika lesz, amely története során először szerepel az NB I.-ben. Kuttor Attila gárdáját sokan leírták az idény előtt, ám két győzelmükkel már bizonyították, hogy harcban lehetnek a bennmaradásért. 
A Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője is arra hívta fel a figyelmet, hogy veszélyes ellenfél a borsodi alakulat, éppen ezért vár el sokkal koncentráltabb játékot csapatától, mint amit mutatott egy héttel ezelőtt.

Szebbik arcát kell mutatnia a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

– Azt várom a csapattól, hogy úgy teljesítsen, mint a válogatott szünet előtti három mérkőzésen. Csúnya kisiklás volt az MTK elleni találkozó, hazai környezetben szeretnénk bizonyítani, hogy több van bennünk. Nem lesz könnyű, mert ez a Kazincbarcika már nem az a csapat, mely feljutott, minőségi játékosokat igazoltak, elég csak Könyvest, Bereczet vagy Meshackot említeni. Nagy tévedésben van aki azt hiszi, hogy a Kazincbarcika nem fog harcolni az NB I-ben maradásért, több mérkőzésüket láttam személyesen, nem véletlenül győzték le az Újpestet és az MTK-t is. Kemény mérkőzésre számítok, de bízom abban, hogy csapatunk azt az arcát mutatja, mint a válogatott szünet előtti utolsó hazai mérkőzésen

 – mondta Szabó István a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.

Sztefanos Evangelou visszatér eltiltása után, négyen viszont továbbra is partvonalon kívülre kényszerülnek. Nagy Dominik, Tóth Balázs, Katona Mátyás és Szlobodan Babics felépülésére továbbra is várni kell.

A mérkőzés 19.30-kor kezdődik.

A bajnokság állása: 

1PAKSI FCPAKSI FC1055025151020
2MTK BUDAPESTMTK BUDAPEST105142317616
3KISVÁRDA MASTER GOODKISVÁRDA MASTER GOOD9513913-416
4FERENCVÁROSI TCFERENCVÁROSI TC94411991016
5ETO FCETO FC94411911816
6DVSCDVSC104421312116
7PUSKÁS AKADÉMIA FCPUSKÁS AKADÉMIA FC104241315-214
8ÚJPEST FCÚJPEST FC102441313010
9NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FCNYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC102351423-99
10DVTKDVTK101541320-78
11KOLORCITY KAZINCBARCIKA SCKOLORCITY KAZINCBARCIKA SC9216919-107
12ZTE FCZTE FC101451619-37

A 11. forduló további mérkőzései

Szombat: Puskás Akadémia–MTK (14.30), DVTK–Paks (17.00).

Vasárnap: Kisvárda Master Good FC–ETO FC (12.45), DVSC–Újpest (15.00), Ferencváros–ZTE FC (17.30).

 

