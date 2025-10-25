57 perce
Csúnya kisiklásról beszélt Szabó István, ezt várja játékosaitól az újonc ellen
Nagyon sűrű a tabella az NB I-ben, kötelező a három pont. A Nyíregyháza Spartacus FC az újonc Kazincbarcikát fogadja.
Ma folytatódik a Fizz Liga 2025/2026-os idénye. A kilencedik helyen álló Nyíregyháza Spartacus FC újra hazai környezetben lép pályára.
A válogatott szünet előtt remek formát mutatott az együttes, ám az elmúlt hétvégén megsemmisítő vereségbe szaladt bele a Szpari az MTK otthonában. Az 5–1-es fiaskó után most Nyíregyházán, a Városi Stadionban javíthatnak Szabó István fiai. Az ellenfél az a Kazincbarcika lesz, amely története során először szerepel az NB I.-ben. Kuttor Attila gárdáját sokan leírták az idény előtt, ám két győzelmükkel már bizonyították, hogy harcban lehetnek a bennmaradásért.
A Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője is arra hívta fel a figyelmet, hogy veszélyes ellenfél a borsodi alakulat, éppen ezért vár el sokkal koncentráltabb játékot csapatától, mint amit mutatott egy héttel ezelőtt.
Szebbik arcát kell mutatnia a Nyíregyháza Spartacus FC-nek
– Azt várom a csapattól, hogy úgy teljesítsen, mint a válogatott szünet előtti három mérkőzésen. Csúnya kisiklás volt az MTK elleni találkozó, hazai környezetben szeretnénk bizonyítani, hogy több van bennünk. Nem lesz könnyű, mert ez a Kazincbarcika már nem az a csapat, mely feljutott, minőségi játékosokat igazoltak, elég csak Könyvest, Bereczet vagy Meshackot említeni. Nagy tévedésben van aki azt hiszi, hogy a Kazincbarcika nem fog harcolni az NB I-ben maradásért, több mérkőzésüket láttam személyesen, nem véletlenül győzték le az Újpestet és az MTK-t is. Kemény mérkőzésre számítok, de bízom abban, hogy csapatunk azt az arcát mutatja, mint a válogatott szünet előtti utolsó hazai mérkőzésen
– mondta Szabó István a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.
Sztefanos Evangelou visszatér eltiltása után, négyen viszont továbbra is partvonalon kívülre kényszerülnek. Nagy Dominik, Tóth Balázs, Katona Mátyás és Szlobodan Babics felépülésére továbbra is várni kell.
A mérkőzés 19.30-kor kezdődik.
A bajnokság állása:
|1
|PAKSI FC
|10
|5
|5
|0
|25
|15
|10
|20
|2
|MTK BUDAPEST
|10
|5
|1
|4
|23
|17
|6
|16
|3
|KISVÁRDA MASTER GOOD
|9
|5
|1
|3
|9
|13
|-4
|16
|4
|FERENCVÁROSI TC
|9
|4
|4
|1
|19
|9
|10
|16
|5
|ETO FC
|9
|4
|4
|1
|19
|11
|8
|16
|6
|DVSC
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|1
|16
|7
|PUSKÁS AKADÉMIA FC
|10
|4
|2
|4
|13
|15
|-2
|14
|8
|ÚJPEST FC
|10
|2
|4
|4
|13
|13
|0
|10
|9
|NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
|10
|2
|3
|5
|14
|23
|-9
|9
|10
|DVTK
|10
|1
|5
|4
|13
|20
|-7
|8
|11
|KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
|9
|2
|1
|6
|9
|19
|-10
|7
|12
|ZTE FC
|10
|1
|4
|5
|16
|19
|-3
|7
A 11. forduló további mérkőzései
Szombat: Puskás Akadémia–MTK (14.30), DVTK–Paks (17.00).
Vasárnap: Kisvárda Master Good FC–ETO FC (12.45), DVSC–Újpest (15.00), Ferencváros–ZTE FC (17.30).
Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 8. rész: jön a gigászok csatája, azaz a Nyírbátor–Mátészalka rangadó!