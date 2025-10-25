Csúnya kisiklásról beszélt Szabó István, ezt várja játékosaitól az újonc ellen

– Azt várom a csapattól, hogy úgy teljesítsen, mint a válogatott szünet előtti három mérkőzésen. Csúnya kisiklás volt az MTK elleni találkozó, hazai környezetben szeretnénk bizonyítani, hogy több van bennünk. Nem lesz könnyű, mert ez a Kazincbarcika már nem az a csapat, mely feljutott, minőségi játékosokat igazoltak, elég csak Könyvest, Bereczet vagy Meshackot említeni. Nagy tévedésben van aki azt hiszi, hogy a Kazincbarcika nem fog harcolni az NB I-ben maradásért, több mérkőzésüket láttam személyesen, nem véletlenül győzték le az Újpestet és az MTK-t is. Kemény mérkőzésre számítok, de bízom abban, hogy csapatunk azt az arcát mutatja, mint a válogatott szünet előtti utolsó hazai mérkőzésen