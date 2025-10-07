Szpari és Kisvárda játékosok a válogatottakban

Különböző fórumok hétről hétre megválasztják a forduló válogatottját. A Fizz Liga 9. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC jó játékkal győzte le a Zalaegerszeget, a Kisvárda Master Good pedig keleti rangadót nyert a DVTK ellen. Mindkét találkozón akadtak kiemelkedő teljesítmények, amelyek a szakemberek figyelmét sem kerülték el.

A 9. forduló válogatottja: két Nyíregyháza Spartacus FC és egy Kisvárda játékos is bekerült a Nemzeti sportnál fotó: nso grafika

A Nemzeti Sport tudósítójától 7-es osztályzatot kapott Benczenleitner Barna és Katona Bálint is. Mindkét Szpari játékos a posztján a legjobb volt a 9. fordulóban, így bekerültek a forduló válogatottjába. Kisvárdáról a Diósgyőr elleni mérkőzés hőse (100. NB I-es meccs, győztes gól), Jasmin Mesanovic került be a legjobbak közé. A rétköziek csapakapitánya 7-es osztályzatot és a mérkőzés embere címet érdemelte ki az országos sportnapilaptól.

A csakfoci.hu oldalnál a Szpari mindhárom gólszerzője bekerült a forduló válogatottjába. Benczenleitner Barna és Katona Bálint kezdőként játszott remekül, Kovács Milán pedig a legjobb cserék között kapott helyet, góljával végképp eldöntötte a meccset. A portál Kisvárdáról Jasmin Mesanovicot jelölte a kilencedik forduló legjobbjai közé, a játéknap válogatottjának irányítását pedig Révész Attilára „bízta".

Az M4 Sportnál sem maradtak ki

A szakportál szövegesen így értékelt.

Benczenleitner Barna (Nyíregyháza): Nagyon aktívan játszott támadásban, adott egy nagy labdát Edomwonyinak, és fejelt egy szép gólt is.

Katona Bálint (Nyíregyháza): Csapata támadásainak nagy részében benne volt, kiválóan irányította a Szparit. Szép gólt lőtt, és egy remek átadása is volt Benczenletinernek, csak kimaradt az a helyzet.

Kovács Milán (Nyíregyháza): Kíméletlenül a kapuba vágott góllal zárta le a ZTE-meccset.

Jasmin Mesanovic: Nagyon okos, ráadásul győztes gólt lőtt, amiből nem volt sok a fordulóban. Ezen kívül is volt veszélyes lövése és élményszámba menő passzai.

Révész Attila: Edző nélkül maradt a Kisvárda, de persze nem teljesen. Révész Attila beugrott, és rögtön az öt meccse veretlen Diósgyőr legyőzésével, kapott gól nélkül zárt a csapata.

Az M4 Sport is megválasztotta a forduló csapatát. Nyíregyházáról Katona Bálint került be a játékosok közül a legjobbak közé, a forduló edzője pedig Szabó István lett. Kisvárdáról pedig Branimir Cipeticet került be az álomtizenegybe.