október 7., kedd

Amália névnap

16°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

1 órája

Szpari és Kisvárda játékosok a válogatottakban

Címkék#Nemzeti Sport#Nyíregyháza Spartacus#Kisvárda Master Good SE

Jól játszottak, gólokat lőttek. Teljesítményével több Nyíregyháza Spartacus FC és Kisvárda játékos bekerült a hét válogatottjaiba.

Szon.hu

Különböző fórumok hétről hétre megválasztják a forduló válogatottját. A Fizz Liga 9. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC jó játékkal győzte le a Zalaegerszeget, a Kisvárda Master Good pedig keleti rangadót nyert a DVTK ellen. Mindkét találkozón akadtak kiemelkedő teljesítmények, amelyek a szakemberek figyelmét sem kerülték el.

Nyíregyháza Spartacus FC
A 9. forduló válogatottja: két Nyíregyháza Spartacus FC és egy Kisvárda játékos is bekerült a Nemzeti sportnál fotó: nso grafika

A Nemzeti Sport tudósítójától 7-es osztályzatot kapott Benczenleitner Barna és Katona Bálint is. Mindkét Szpari játékos a posztján a legjobb volt a 9. fordulóban, így bekerültek a forduló válogatottjába. Kisvárdáról a Diósgyőr elleni mérkőzés hőse (100. NB I-es meccs, győztes gól), Jasmin Mesanovic került be a legjobbak közé. A rétköziek csapakapitánya 7-es osztályzatot és a mérkőzés embere címet érdemelte ki az országos sportnapilaptól.
A csakfoci.hu oldalnál a Szpari mindhárom gólszerzője bekerült a forduló válogatottjába. Benczenleitner Barna és Katona Bálint kezdőként játszott remekül, Kovács Milán pedig a legjobb cserék között kapott helyet, góljával végképp eldöntötte a meccset. A portál Kisvárdáról Jasmin Mesanovicot jelölte a kilencedik forduló legjobbjai közé, a játéknap válogatottjának irányítását pedig Révész Attilára „bízta". 

Az M4 Sportnál sem maradtak ki

A szakportál szövegesen így értékelt.
Benczenleitner Barna (Nyíregyháza): Nagyon aktívan játszott támadásban, adott egy nagy labdát Edomwonyinak, és fejelt egy szép gólt is.
Katona Bálint (Nyíregyháza): Csapata támadásainak nagy részében benne volt, kiválóan irányította a Szparit. Szép gólt lőtt, és egy remek átadása is volt Benczenletinernek, csak kimaradt az a helyzet.

Kovács Milán (Nyíregyháza): Kíméletlenül a kapuba vágott góllal zárta le a ZTE-meccset.
Jasmin Mesanovic: Nagyon okos, ráadásul győztes gólt lőtt, amiből nem volt sok a fordulóban. Ezen kívül is volt veszélyes lövése és élményszámba menő passzai.
Révész Attila: Edző nélkül maradt a Kisvárda, de persze nem teljesen. Révész Attila beugrott, és rögtön az öt meccse veretlen Diósgyőr legyőzésével, kapott gól nélkül zárt a csapata.
Az M4 Sport is megválasztotta a forduló csapatát. Nyíregyházáról Katona Bálint került be a játékosok közül a legjobbak közé, a forduló edzője pedig Szabó István lett. Kisvárdáról pedig Branimir Cipeticet került be az álomtizenegybe.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Nyíregyháza Spartacus FC így győzte le a Zalaegerszeget

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu