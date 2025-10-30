Nem bírt egymással a Kisvárda és az edzőt váltó Szpari október utolsó hétvégéjén (videóval)

Nagy szavak, de igaz. A világtörténelem második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóját rendezik az NB I.-ben péntek este. A, a történelmi első ütközetet épp az idei élvonalbeli bajnokság első fordulója hozta július 25-én. A nyíregyházi Városi Stadionban rendezett mérkőzésen a vendég Kisvárda Master Good FC már az elején betalált Bernardo Matic szöglet utáni fejesével, és a játék képe alapján egész mérkőzésen közelebb állt a győzelemhez, az újoncnak végül be kellett érnie egy ponttal. A rendes játékidő után erősen vitatott tizenegyest kapott a Nyíregyháza Spartacus FC, Kovácsréti Márk pedig nem hibázott, így 1–1-es végeredmény született a nyitókörben. A várdaiak egyébként fél évszázada várnak arra, hogy újra legyőzzék Szparit bajnoki mérkőzésen.

Az első élvonalbeli csata döntetlent hozott a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC között.

Fotó: Czinege Melinda

Az egyetlen NB I-es mérkőzés krónikájáról tehát már írtunk, az NB II-ben és az NB III-ban azonban jóval többször, szám szerint 16 alkalommal találkozott a két együttes. Ezek közül mindössze egyet tudott megnyerni a Kisvárda, 1975. június 13-án hazai pályán kerekedett felül a rétközi alakulat a harmadosztályban.

Mai múltidézőnkben azonban egy napra pontosan kilenc éves másodosztályú találkozót elevenítünk fel, ugyanis 2016. október 30-án is vármegyei rangadót rendeztek. Az időpontegyezésen kívül még két igen fontos párhuzam vonható az idei összecsapással, a Kisvárda Master Good FC akkor is a második helyen állt a tabellán, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig azon a héten szintúgy edzőváltáson esett át, mint most, akkor Véber György volt a frissen kinevezett vezetőedző.

A Kisvárda és a Szpari tábora is kitett magáért

"Október utolsó vasárnapjára kívánni sem lehetett volna szebb időt és programot sem, amit az NB I-es megyei rangadó kínált. Két csapat tele bizonyítási vággyal, győzni akarással - ez futballcsemegét ígért" – kezdődött Bodnár Tibor meccstudósítása a Kelet-Magyarország október 31-i számából.

"Miután Nyíregyházán a hét elején kinevezték Véber Györgyöt vezetőedzőnek, a várdaiak nem igazán tudhatták, mire számíthatnak a Szparitól, illetve csak annyit, hogy székfoglalójában támadófocit ígért a korábbi újpesti közönségkedvenc. A másik oldalon Révész Attila is úgy lehetett vele: tartogat meglepetést az ellenfélnek, így az addigi alapcsapatból kimaradt Talabér Attila, Gosztonyi András és Erős Gábor is, a helyükön Hei Viktor, Szabó Péter és Minczér Tibor lett a kedvezményezett, de a csapatban ragadt Oláh Gergő is."