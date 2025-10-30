október 30., csütörtök

Labdarúgás

51 perce

Nem bírt egymással a Kisvárda és az edzőt váltó Szpari október utolsó hétvégéjén (videóval)

Három percen belül esett a két találat. A Kisvárda Master Good FC bajnoki nyeretlenségi sorozata továbbra is tart a Nyíregyháza Spartacus FC ellen.

Kerecsen József

Nagy szavak, de igaz. A világtörténelem második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóját rendezik az NB I.-ben péntek este. A, a történelmi első ütközetet épp az idei élvonalbeli bajnokság első fordulója hozta július 25-én. A nyíregyházi Városi Stadionban rendezett mérkőzésen a vendég Kisvárda Master Good FC már az elején betalált Bernardo Matic szöglet utáni fejesével, és a játék képe alapján egész mérkőzésen közelebb állt a győzelemhez, az újoncnak végül be kellett érnie egy ponttal. A rendes játékidő után erősen vitatott tizenegyest kapott a Nyíregyháza Spartacus FC, Kovácsréti Márk pedig nem hibázott, így 1–1-es végeredmény született a nyitókörben. A várdaiak egyébként fél évszázada várnak arra, hogy újra legyőzzék Szparit bajnoki mérkőzésen.

A második Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good FC mérkőzés jön az NB I-ben.
Az első élvonalbeli csata döntetlent hozott a Nyíregyháza Spartacus FC és a Kisvárda Master Good FC között.
Fotó: Czinege Melinda

Az egyetlen NB I-es mérkőzés krónikájáról tehát már írtunk, az NB II-ben és az NB III-ban azonban jóval többször, szám szerint 16 alkalommal találkozott a két együttes. Ezek közül mindössze egyet tudott megnyerni a Kisvárda, 1975. június 13-án hazai pályán kerekedett felül a rétközi alakulat a harmadosztályban.

Mai múltidézőnkben azonban egy napra pontosan kilenc éves másodosztályú találkozót elevenítünk fel, ugyanis 2016. október 30-án is vármegyei rangadót rendeztek. Az időpontegyezésen kívül még két igen fontos párhuzam vonható az idei összecsapással, a Kisvárda Master Good FC akkor is a második helyen állt a tabellán, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig azon a héten szintúgy edzőváltáson esett át, mint most, akkor Véber György volt a frissen kinevezett vezetőedző.

A Kisvárda és a Szpari tábora is kitett magáért

"Október utolsó vasárnapjára kívánni sem lehetett volna szebb időt és programot sem, amit az NB I-es megyei rangadó kínált. Két csapat tele bizonyítási vággyal, győzni akarással - ez futballcsemegét ígért" – kezdődött Bodnár Tibor meccstudósítása a Kelet-Magyarország október 31-i számából.

"Miután Nyíregyházán a hét elején kinevezték Véber Györgyöt vezetőedzőnek, a várdaiak nem igazán tudhatták, mire számíthatnak a Szparitól, illetve csak annyit, hogy székfoglalójában támadófocit ígért a korábbi újpesti közönségkedvenc. A másik oldalon Révész Attila is úgy lehetett vele: tartogat meglepetést az ellenfélnek, így az addigi alapcsapatból kimaradt Talabér Attila, Gosztonyi András és Erős Gábor is, a helyükön Hei Viktor, Szabó Péter és Minczér Tibor lett a kedvezményezett, de a csapatban ragadt Oláh Gergő is."

Lapunk akkora írása alapján Véber György valóban támadóbb szerkezetet választott, az első helyzetet pedig ennek megfelelően a Szpari dolgozta ki, de Ivancsics védte Pölöskey Péter lövését. A másik oldalon Rajczi Péter elől tisztáztak a vendég védők, majd a csapatkapitány Rubus Tamás fejese után csattant a kapufán a labda, ezeken kívül azonban inkább mezőnyben folyt a játék és elsősorban az ide is, oda is kiosztott sárga lapokról szólt a mérkőzés, miközben a jó hangulatról a két lelkes tábor gondoskodott. 

Mély talajú pályán játszott élvezetes bajnokit a Kisvárda és a Szpari 2016-ban.
Fotó: KM-archív

A második félidőben indult be a vármegyei rangadó

"És akkor a második félidőben „igaziból” is megkezdődött a mérkőzés. Bátrabb játékra váltott a Várda, amit Lucas Marcolini ígéretes helyzetből leadott lövése is jelzett. A nyíregyházi pontrúgások viszont továbbra is magukban rejtették a veszélyt, egy ilyen után Tisza Tibor a vendégek második kapufáját érte el. Majd jött a gól, a bedobás Rezes László szépségdíjas megmozdulása után (0–1). Ez volt Rezes utolsó megmozdulása a meccsen, cseréje, Szécsi Márk már ott toporgott az oldalvonalnál, amikor Lucas remek passza után a cseresorból előrelépő (szó szerint, hiszen a megsérült Rajczi Péter helyére, csatárnak állt be) Gosztonyi egyenlített (1–1). Majd a gólszerző Cseri Tamás fejére is forintos labdát varázsolt, de a továbbra is kölcsönmezben szereplő támadó bólintása Hermányt találta el."

A tudósítás szerint a Kisvárda Master Good FC Erős Gábor bevetésével előrefelé cserélt, míg Véber György elsősorban csapata hátsó sorát erősítette mérkőzés közben. A meccs küzdő jellege, valamint az eredmény sem változott már a lefújásig, bár a Nyíregyháza Spartacus FC valamivel közelebb állt a győzelemhez, nekik, mint ahogyan a vendéglátóknak is be kellett érniük az egy ponttal.

2016. 10. 30. NB II., 15. forduló:

Kisvárda Master Good FC -Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 (0–0) 

Kisvárda, 3100 néző, v.: Németh A. (Szert, Vlgh-Tarsonyl). 

Kisvárda: Ivancslcs A. – Hel, Fodor F„ Vermes, Vári B. – Minczér – Szabó P. (Fodor A., 62.), Oláh G. (Erős G., 81.), Lucas, Cseri T. – Rajczi (Gosztonyi, 50.). Szakmai igazgató: Révész Attila.

Nyíregyháza: Hermány – Szokol, Ur, Rubus, Barna Sz. – Rezes (Szécsi M„ 70.), Holdampf, Kár-tik – Pölöskey P., Tisza (Kónya, 84.), Harsányi Z. (Heffler N„ 74). Vezetőedző: Véber György.

Gól: Rezes (0-1) a 67., Gosztonyi (1-1) a 69. percben

Mesterszemmel: 

  • Révész Attila (szakmai igazgató, Kisvárda Master Good FC): – A körülményekhez igazodva azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik a nehéz talajhoz jobban tudnak alkalmazkodni. Mi is rákényszerültünk az ívelésekre, azért is, mert a középpályát a Nyíregyháza uralta. Két ragyogó szurkolótábor előtt harapós ellenféllel szemben az egy ponttal azért nem vagyok elsősorban elégedetlen, mert hátrányból kellett 
    egyenlítenünk.
  • Véber György (vezetőedző, Nyíregyháza Spartacus FC): – A csapat rácáfolt arra, hogy széthullott társaság lenne. A jövőben remélhetőleg nem ez lesz a stílusunk, de a pálya állapota nem nagyon tette lehetővé, hogy földön tartott labdával operáljunk. A körülményekhez nagyszerűen alkalmazkodtunk, és mindkét csapat hatalmasat küzdött. A harcos, brusztos futball kedvelői elégedettek lehetnek a látot- takkal, az eredmény pedig igazságos.

A Kisvárda–Nyíregyháza Spartacus mérkőzés összefoglalója:

 

