Pillanatok alatt szétkapkodták

1 órája

Volt, nincs – elfogytak a vendégjegyek a Kisvárda-Szpari meccsre

Címkék#labdarúgás nb I#Kisvárda Master Good#Nyíregyháza Spartacus#labdarúgás

Nagy érdeklődés övezi a keleti rangadót. A Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC meccsre percek alatt elfogytak a vendégszektorba a jegyek.

Szon.hu

Ugyan a drukkerek még a Nyíregyháza Spartacus FC–Kazincbarcika mérkőzésre fókuszálnak. Mindeközben a Kisvárda Master Good megkezdte a 2025. október 31-i, Szpari elleni megyei rangadóra értékesíteni a jegyeket. A találkozóra ezen a héten csak vendégszektorba lehetett jegyet venni. Nem sokáig, ugyanis a 264 virtuális bilétát a szurkolók 20 perc alatt szétkapkodták.

Nyíregyháza Spartacus FC
A Kisvárda Master Good- Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésre percek alatt elfogytak a jegyek a vendégszektorba fotó: Czinege Melinda

Felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy biztonsági okokból a biztonsági szolgálat a hazai szektorokban az érvényes jegy ellenére is megtagadhatja azok belépését, akik a vendégcsapat jelképeit tartalmazó öltözetben szeretnének bejutni oda. A kisvárdai klub a szabályok adta lehetőségen felül, a Várkerti Stadion befogadóképességének tíz százalékát biztosította a vendégszektorban a Szpari-hívei számára, holott ettől az idénytől kezdve a sporttörvény már csak öt százalékos kapacitást ír előadott tájékoztatást a Kisvárda weboldalán.

A Nyíregyháza Spartacus FC a nyitófordulóban játszott a Kisvárdával

 

