Kisvárdán is tíz emberrel maradt a Szpari, de hősies védekezéssel pontot szerzett (fotókkal)

A magyar labdarúgás történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója nyitotta péntek este a Fizz Liga 12. fordulóját. A Várkerti Stadion adott otthont a Kisvárda Master Good FC–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésnek. A hazaiaknál egy nagy meglepetés volt a kezdőcsapatban, Medgyes Sinan először került be az idény során, Soltész Dominik ezúttal a kispadra szorult. A Szparinál első mérkőzésére készülő Bódog Tamás a szerkezeten változtatott, négy védős rendszerrel álltak fel a vendégek, a támadó harmadban pedig Kovácsréti Márknak szavazott bizalmat az új tréner. A két csapat első élvonalbeli találkozója július végén 1–1-es döntetlennel zárult.

Mindent állt a Nyíregyháza Spartacus FC védelme, a Kisvárda nem tudott betalálni 80 percnyi emberelőny ellenére sem.

Fotó: Sipeki Péter

Abszolút tapogatozó játékot hoztak az első percek, a Szpari szurkolói és a Várkerti Vitézek azonban már a mérkőzés elején kitettek magukért. A hazaiak birtokolták többet a labdát, a vendégek a labdaszerzésekkel igyekeztek élni. A 11. percben Bright Edomwonyi meg is iramodhatott volna Manner indítása után, de hosszan tolta meg a labdát, így nem került ziccerbe. A másik oldalon Melnik próbálkozott volna kiugrással, őt Manner Balázs akadályozta meg.

Deja vu nyíregyházi módra

A 12. percben Novothny Soma maradt a földön, egy percre rá pedig Zierkelbach Péter játékvezetőt kihívta a VAR. Nem is habozott sokat, azonnal felmutatta Temesvárinak a pirosat, aki hátulról csúszott rá csúnyán a kisvárdai csatár lábára. Úgy kezdődött tehát Bódog Tamás első meccse a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjeként, ahogyan Szabó Istvánnak az utolsó. A 16. percben rögtön közel állt a gólhoz a Kisvárda Master Good FC, jobb oldali szöglet után Jovicic fejelt kapu felé. Bódog azonnal cserélt, az addig aktív Manner helyére jött Bitri a védelem tengelyébe.

A korai piros után értelemszerűen az ideiglenes elsőségre törekvő Kisvárda vette át az irányítást, a Szpari 2-3 passzig is ritkán jutott el. A 28. percben már nagyon közel volt az első gólhoz a hazai csapat, a felfutó Chlumecky maradt üresen, betett labdája után pedig üggyel-bajjal Kovács ugrott a labdára. Négy perccel később Novothny kapott remek labdát, de a kapusba fejelte a labdát, ez már ziccer volt.

A 37. percben ismét a nyíregyházi kapus nagy védésére volt szükség, Cipetic életerős lövését tolta ki. Bódog csapatának hét perccel a szünet előtt előtt lehetett volna lehetősége a gólszerzésre egy jó helyről elvégzett szabadrúgás után, de nem lett belőle semmi. Az első félidő maradék percei igazi helyzet nélkül pörögtek le, gólt nem hozott az első játékrész.