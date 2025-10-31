október 31., péntek

NB I.

38 perce

Kisvárdán is tíz emberrel maradt a Szpari, de hősies védekezéssel pontot szerzett (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Bódog Tamás#Révész Attila#Kisvárda Master Good#Szpari

Ezúttal Temesvári került a kiállítás sorsára. Nyolcvan percig volt emberelőnyben a Kisvárda, de nem tudta feltörni a Nyíregyháza Spartacus FC masszív védekezését.

A magyar labdarúgás történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója nyitotta péntek este a Fizz Liga 12. fordulóját. A Várkerti Stadion adott otthont a Kisvárda Master Good FC–Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésnek. A hazaiaknál egy nagy meglepetés volt a kezdőcsapatban, Medgyes Sinan először került be az idény során, Soltész Dominik ezúttal a kispadra szorult. A Szparinál első mérkőzésére készülő Bódog Tamás a szerkezeten változtatott, négy védős rendszerrel álltak fel a vendégek, a támadó harmadban pedig Kovácsréti Márknak szavazott bizalmat az új tréner. A két csapat első élvonalbeli találkozója július végén 1–1-es döntetlennel zárult.

NB I.: Kisvárda Master Good FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Mindent állt a Nyíregyháza Spartacus FC védelme, a Kisvárda nem tudott betalálni 80 percnyi emberelőny ellenére sem.
Fotó: Sipeki Péter

Abszolút tapogatozó játékot hoztak az első percek, a Szpari szurkolói és a Várkerti Vitézek azonban már a mérkőzés elején kitettek magukért. A hazaiak birtokolták többet a labdát, a vendégek a labdaszerzésekkel igyekeztek élni. A 11. percben Bright Edomwonyi meg is iramodhatott volna Manner indítása után, de hosszan tolta meg a labdát, így nem került ziccerbe. A másik oldalon Melnik próbálkozott volna kiugrással, őt Manner Balázs akadályozta meg.

Deja vu nyíregyházi módra

A 12. percben Novothny Soma maradt a földön, egy percre rá pedig Zierkelbach Péter játékvezetőt kihívta a VAR. Nem is habozott sokat, azonnal felmutatta Temesvárinak a pirosat, aki hátulról csúszott rá csúnyán a kisvárdai csatár lábára. Úgy kezdődött tehát Bódog Tamás első meccse a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjeként, ahogyan Szabó Istvánnak az utolsó. A 16. percben rögtön közel állt a gólhoz a Kisvárda Master Good FC, jobb oldali szöglet után Jovicic fejelt kapu felé. Bódog azonnal cserélt, az addig aktív Manner helyére jött Bitri a védelem tengelyébe.

A korai piros után értelemszerűen az ideiglenes elsőségre törekvő Kisvárda vette át az irányítást, a Szpari 2-3 passzig is ritkán jutott el. A 28. percben már nagyon közel volt az első gólhoz a hazai csapat, a felfutó Chlumecky maradt üresen, betett labdája után pedig üggyel-bajjal Kovács ugrott a labdára. Négy perccel később Novothny kapott remek labdát, de a kapusba fejelte a labdát, ez már ziccer volt.
A 37. percben ismét a nyíregyházi kapus nagy védésére volt szükség, Cipetic életerős lövését tolta ki. Bódog csapatának hét perccel a szünet előtt előtt lehetett volna lehetősége a gólszerzésre egy jó helyről elvégzett szabadrúgás után, de nem lett belőle semmi. Az első félidő maradék percei igazi helyzet nélkül pörögtek le, gólt nem hozott az első játékrész. 

A Kisvárda az emberelőnynek köszönhetően fölényben volt, de kiválóan megszervezte védekezését a Szpari.
Fotó: Sipeki Péter

Elbizonytalanodott a Kisvárda, mindent kibírt a Szpari

A szünetben mindkét edző kettőt cserélt, hazai oldalon Kovács Milán és Gilbert érkezett, a Révész Attila pedig Soltész Dominik és Molnár Gábor állt be. A kisvárdai fölény folytatódott, de a Szpari is eljutott 1-1 ízben az ellenfél kapujáig a hazai labdaeladások után. Az 57. percben a csereként érkező Molnár hatalmas helyzetbe került miután üresen maradt a hosszún, de a rövid alsó mellett elgurult lövése. 

Két perccel később a Nyíregyháza Spartacus FC a sokadik várdai eladott labda után már végigvitt egy kontrát, Kovácsréti egy az egyben maradt védőjével, aki végül hatalmasat mentett a lövésnél. A másik oldalon Jasmin Mesanovic remek fejese tartott jó helyre, de Kovács Dániel vetődve védeni tudott. 

A Kisvárda mezőnyfölénye folyamatos volt, de a Szpari nagyon szervezett és sokszor hősies védekezése is, így nem találtak fogást a rétköziek a vármegyei rivális ellen. Ahogy teltek a percek, úgy lett egyre ötlettelenebb a hazaiak játéka, persze a nyíregyháziak szerették volna felgyorsítani az időt. A 76. perc legvégén addig-addig tette-vette a labdát Révész Attila legénysége, amíg Melnik lövőhelyzetbe került, de elzúgott a labda a kapufa felett. 

Az utolsó negyedórába lépve előbb Gilbert ugrott ki kis híján, majd a másik oldalon Farkas vetődött bele egy lövésbe. A 81. percben milliméterekre volt a góltól a Kisvárda Master Good FC, Molnár 24 méterről leadott szabadrúgása után csattant a kapufán a labda, előtte azonban Kovács is beleért, ez elképesztő bravúr volt. Alig két perccel később a Nyíregyháza is bevihette volna a győztes találatot, gyönyörűen vitte végig a kontrát az együttes, aminek a végén Gilbert lövése alig ment fölé.

Jött a véghajrá, a várdaiak kétségbeesetten támadtak, de állta a sarat a Nyíregyháza. A hazaiak végül sem nagy helyzetig, sem gólig nem jutottak el, a Szpari hősies védekezés után tíz emberrel is elvitt egy pontot a Várkerti Stadionból.

Labdarúgás: NB I., 12. forduló

Kisvárda Master Good FC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

Kisvárda, Várkerti Stadion, 3005 néző. V.: Zierkelbach (Tóth II, Buzás)

  • Kisvárda: Popovics – Jovicic, Chlumecky, Cipetic, – Popoola (Szőr 64.), Szabó Sz. (Molnár, a félidőben), Melnik (Matanovic 77.), Bíró, Medgyes (Soltész D., a félidőben), – Mesanovic (Jordanov 64.), Novothny. Vezetőedző: Révész Attila.
  • Nyíregyháza: Kovács D. – Antonov, Temesvári, Katona L., Farkas, – Sankovic (Kovács M., a félidőben), Babunski (Gilbert, a félidőben), Katona B., – Manner (Bitri 18.), Kovácsréti (Alaxai 85.), Edomwonyi (Toma 70). Vezetőedző: Bódog Tamás. 
  • Kiállítva: Temesvári (15.)

 

