Egy jól eltalált lövés döntött, a Szpari legyőzte a Kazincbarcikát

Történelmi mérkőzésre készül a Nyíregyháza Spartacus FC, Szabó István együttese a Fizz Liga 10. fordulójában a szombati nap zárómérkőzésén a Kolorcity Kazincbarcikát fogadja. Ez lesz a két gárda első találkozója az élvonalban.

A Nyíregyháza Spartacus először találkozik a Kazincbarcikával az élvonalban Fotó: Czinege Melinda

A statisztika a Nyíregyháza Spartacus mellett szól

A másodosztályban viszont negyvennyolc alkalommal mérkőztek meg egymással, amely jelentős Szpari fölényt mutat: huszonhárom győzelem mellett, tizenhárom alkalommal végződött döntetlenre a párharc, míg tizenkétszer a borsodiak sikerével ért véget a találkozó. A krónikák két harmadosztályú mérkőzést is jegyeznek, a 2015/16-os szezonban ősszel idehaza döntetlen lett a mérkőzés, tavasszal viszont Kazincbarcikán győzött Mátyus János együttese.

Kesztyűs bombája döntött

A legutóbbi hazai találkozót még Balmazújvárosban rendezték 2023. október 8-án. Idézzük fel azt a mérkőzést. A Szpari remek sorozattal a háta mögött várta a találkozót, a Tímár Krisztián irányította gárda az első tíz bajnokiján nem szenvedett vereséget. Az esélyeknek megfelelően Gresó Mátyásék az első perctől irányítottak, sokáig a labdát sem nagyon engedték át ellenfelüknek és voltak is nagy helyzetei, ám a vendégek kapusa jó formában védett. Idővel a Barcika is magára talált és elsősorban pontrúgásokból veszélyeztetett. A második játékrészben már többet hibáztak a csapatok. A szurkolók abban bízhattak, hogy a Szpari megnyomja a hajrát.

A játék feljavult az utolsó fél órára, Nagy Dominik több villanása is helyzetet teremtett, aztán mégis ő hagyta ki a legnagyobb gólszerzési lehetőséget, egy tizenegyest. A csapat ettől sem tört össze, Kesztyűs Barna bombagóljával megszerezte a vezetést (1–0) és az utolsó tíz percet jól menedzselve fontos győzelmet aratott.

Labdarúgás: NB II., 11. forduló Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika 1–0 (0–0) Balmazújváros, v.: Takács (Baghy, Dobos). Nyíregyháza: Fejér – Rjasko, Gengeliczki, Baki – Farkas B., Toma (Tamás O., 75.), Kesztyűs, Nagy B. – Géresi (Kovácsréti, 75.), Nagy D., Gresó (Herjeczki, 59.). Vezetőedző: Tímár Krisztián. Kazincbarcika: Tóth B. – Szekszárdi M., Heil, Papp M. – Ternován, Csatári, Kártik (Székely, 86.), Szabó B. (Kotula, a szünetben), Süttő (Jurek, a szünetben) – Kurdics (Ádám F., 69.), Pinte. Vezetőedző: Csábi József. Gól: Kesztyűs (79.).

Íme a mérkőzés összefoglalója