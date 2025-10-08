1 órája
Helyreállt az önbizalma a Szpari kapusának
Egyre jobb formában véd Kovács Dániel, a 7. és 8. fordulóban is övé volt a legnagyobb hárítás az NB I.-ben. A Nyíregyháza Spartacus FC nyáron szerződtetett kapusa bízik benne, folytatódik csapata pontszerző szériája.
Nem alakult szerencsésen a nyár kapusfronton a Nyíregyháza Spartacus FC-nél, hisz emlékezhetünk rá, éppen egy napra esett Fejér Béla távozása és az elmúlt idény első számú hálóőrének, Tóth Balázsnak a súlyos sérülése. Gyorsan kellett cselekednie a szakmai stábnak és a klub vezetőségének, július közepén egymást követő napokon jelentették be előbb Kovács Dániel, majd Kersák Roland érkezését.
Az első bajnokikon utóbbinak szavazott bizalmat Szabó István, ami azért nem volt meglepő, mert Kecskemétről jól ismerhette egymást a kapus és a tréner. Ki kell azonban mondani, Kersák nem tudott élni a lehetőséggel, több bizonytalansága is volt az első fordulókban, így a negyedik fordulóban már Kovács Dániel nevével kezdődött a Szpari kezdőcsapata. A legutóbb a görög Volosz FC-ben védő cerberus sem volt könnyű helyzetben, hiszen jelentős játékhiány után kellett bizonyítania. A kezdés esetében sem volt tökéletes, a Debreceni VSC elleni kapott gólban benne volt, szerencsére azonban ezen semmi sem múlt, a csapat fordított a Nagyerdei Stadionban.
Csapatszinten javult a Nyíregyháza Spartacus FC
Azóta pedig nem is lehet panasz Kovács teljesítményére, olyannyira, hogy a Paks és az Újpest elleni pontszerzésben elévülhetetlen érdemei voltak, mindkét játéknapon az ő védéseit választották a legnagyobbnak.
– A Paks ellen Tóth Barna takarásból pörgette kapura a labdát, nem volt könnyű védés. Szerencsére jó pozícióban voltam, így tudtam hárítani. Ebben az a nehéz, hogy közelről jön a labda, és gyorsan kell reagálni. De minden pontszerzés a csapatnak köszönhető, van amikor a kapus tud picit hozzátenni a sikerhez, legutóbb a ZTE ellen a támadósorra volt ez igaz, remélem a jövőben még sok győzelmet ünnepelhetünk együtt – mondta Kovács Dániel a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.
A 31 esztendős kapus hosszabb kihagyás után kellett újra tétmérkőzésen a legjobb formáját mutatnia.
– Nyáron több mint négy hónap kimaradt, mert április elején megműtötték az ujjamat. Kellett hozzá pár hét, amíg újra visszarázódtam, önbizalom szempontjából sokat jelentett a legutóbbi három mérkőzés. Bízom abban, hogy ez a sorozat folytatódik amit most elkezdtünk – tette hozzá a Szpari kapusa.
Kovács Dániel hatalmas védése az Újpest ellen 2–2-re végződő mérkőzésen: