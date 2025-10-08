Helyreállt az önbizalma a Szpari kapusának

Nem alakult szerencsésen a nyár kapusfronton a Nyíregyháza Spartacus FC-nél, hisz emlékezhetünk rá, éppen egy napra esett Fejér Béla távozása és az elmúlt idény első számú hálóőrének, Tóth Balázsnak a súlyos sérülése. Gyorsan kellett cselekednie a szakmai stábnak és a klub vezetőségének, július közepén egymást követő napokon jelentették be előbb Kovács Dániel, majd Kersák Roland érkezését.

Kovács Dániel úgy érzi, sikerült teljesen visszarázódni, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig jó úton halad.

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

Az első bajnokikon utóbbinak szavazott bizalmat Szabó István, ami azért nem volt meglepő, mert Kecskemétről jól ismerhette egymást a kapus és a tréner. Ki kell azonban mondani, Kersák nem tudott élni a lehetőséggel, több bizonytalansága is volt az első fordulókban, így a negyedik fordulóban már Kovács Dániel nevével kezdődött a Szpari kezdőcsapata. A legutóbb a görög Volosz FC-ben védő cerberus sem volt könnyű helyzetben, hiszen jelentős játékhiány után kellett bizonyítania. A kezdés esetében sem volt tökéletes, a Debreceni VSC elleni kapott gólban benne volt, szerencsére azonban ezen semmi sem múlt, a csapat fordított a Nagyerdei Stadionban.

Csapatszinten javult a Nyíregyháza Spartacus FC

Azóta pedig nem is lehet panasz Kovács teljesítményére, olyannyira, hogy a Paks és az Újpest elleni pontszerzésben elévülhetetlen érdemei voltak, mindkét játéknapon az ő védéseit választották a legnagyobbnak.

– A Paks ellen Tóth Barna takarásból pörgette kapura a labdát, nem volt könnyű védés. Szerencsére jó pozícióban voltam, így tudtam hárítani. Ebben az a nehéz, hogy közelről jön a labda, és gyorsan kell reagálni. De minden pontszerzés a csapatnak köszönhető, van amikor a kapus tud picit hozzátenni a sikerhez, legutóbb a ZTE ellen a támadósorra volt ez igaz, remélem a jövőben még sok győzelmet ünnepelhetünk együtt – mondta Kovács Dániel a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.

A 31 esztendős kapus hosszabb kihagyás után kellett újra tétmérkőzésen a legjobb formáját mutatnia.

– Nyáron több mint négy hónap kimaradt, mert április elején megműtötték az ujjamat. Kellett hozzá pár hét, amíg újra visszarázódtam, önbizalom szempontjából sokat jelentett a legutóbbi három mérkőzés. Bízom abban, hogy ez a sorozat folytatódik amit most elkezdtünk – tette hozzá a Szpari kapusa.

Kovács Dániel hatalmas védése az Újpest ellen 2–2-re végződő mérkőzésen: