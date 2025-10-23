Első NB I-es gólját lőtte, de nem vigasztalta

Kilenc ponttal a kilencedik helyről várja a Fizz Liga folytatását a Nyíregyháza Spartacus FC. A nyírségi együttes meglehetősen hektikusan teljesített eddig az idény során, két győzelem mellett nyolc mérkőzésen maradt nyeretlen a bajnokságban és már búcsúzott a MOL Magyar Kupa küzdelmeitől is. Céljai elérése érdekében hazai pályán mindenképp meg kell szereznie Szabó István gárdájának a három pontot hétvégén az újonc Kazincbarcika ellen.

Manner Balázs (balról a második) első gólját szerezte a Nyíregyháza Spartacus FC mezében és az NB I.-ben egyaránt.

Fotó: Földi Imre

Ami az eddigi mutatókat illeti, Bright Edomwonyi vezeti a Szpari házi góllövőlistáját, a nyáron szerződtetett nigériai támadó tíz mérkőzésen négy találatnál jár az NB I.-ben, őt két védő, Benczenleitner Barna és Stefanos Evangelou követi. Utóbbi letöltötte eltiltását az MTK ellen, így a Kazincbarcika ellen újra ott lehet a pályán. A fővárosiak ellen egyébiránt Manner Balázs is feliratkozott a góllövők közé. A mindössze 20 esztendős labdarúgó első gólját szerezte az élvonalban, ám mindez nem vigasztalta, hiszen csapata sima, 5–1-es vereséget szenvedett az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Javítania kell a hatékonyságon a Nyíregyháza Spartacus FC-nek

– 2–1 után megvoltak a lehetőségeink arra, hogy egyenlítsünk, de ez nem sikerült az MTK ellen, a kék-fehérek pedig a második félidőben a harmadik találatukkal eldöntötték a meccset. Csalódottak voltunk, nem erre számítottunk Budapesten, de jön a hétvégi újabb forduló, és javítanunk kell a Kazincbarcika ellen

– mondta Manner Balázs a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán.

A fiatal játékos ötödik alkalommal húzta magára a Szpari mezét NB I.-es mérkőzésen, összesen pedig három játékos van, aki minden bajnoki találkozón pályára lépett: Bright Edomwonyi, Májer Milán és Dorian Babunski, míg Kovácsréti Márk és Stefanos Evangelou 1-1 meccsről hiányzott. A csapat 14 gólt szerzett, ezeken kilenc játékos osztozott, ami nem számít rossznak a riválisokkal szemben, ám a 23 kapott gól a legtöbb a mezőnyt tekintve.

Elől hatékony, hátul pedig szervezett játékra lesz szükség az újonc Kazincbarcika ellen, amely egyébként szintén két győzelemnél jár, így már bizonyította, hogy bárkire veszélyes lehet. A mérkőzés szombaton 19.30-kor kezdődik a Városi Stadionban.

Manner Balázs gólja az MTK ellen: