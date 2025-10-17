1 órája
A Szpari legyőzte az MTK-t - ebben Révész Attila keze is vastagon benne volt!
Az első félidőben még volt válaszuk a Szpari góljára. Fordulás után gyorsan visszavette a vezetést a Nyíregyháza Spartacus FC, amelyet a lefújásig meg is őrzött.
A válogatott szünet után hétvégén folytatódnak a küzdelmek a honi élvonalbeli bajnokságban, a Fizz Liga 11. fordulójának nyitómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC az MTK vendég lesz. A két gárda az előző szezonban kétszer az Új Hidegkuti Stadionban találkozott és mindkét találkozó hazai sikerrel ért véget. A novemberi, nyíregyházi mérkőzésüket viszont a Szpari nyerte meg 2–0-ra.
A mieinknek bizony régen nem sikerült két vállra fektetni a kék-fehéreket idegenben, ez legutóbb 2008. szeptember 28-án sikerült. Idézzük fel annak a mérkőzésnek a legizgalmasabb pillanatait.
Az előzmények
A Szpari az előző körben 3–0-ra győzte le a Honvédot hazai pályán, az MTK pedig Fehérváron gyűjtötte be a három pontot. A házigazda tizennégy ponttal az ötödik, míg a Nyíregyháza tizenegy ponttal a hetedik helyről várta az összecsapást.
Révész Attila klubmenedzser a találkozó felvezetőjében arról beszélt lapunk korabeli számában, hogy egyre biztatóbb állapotban vannak a sérültek, Szilágyi és Zaleh is már a többiekkel készült. Rossz hír viszont, hogy Minczér kidőlt, mert hasfalsérvet diagnosztizáltak nála (később meg is műtöttek – a szerk.). De azt is elmondta, hogy korábbi piros laposok, Mboussi és Cornaci nem léphettek pályára vasárnap.
– Meg kell kezdenünk az idegenbeli pontok gyűjtögetését, akár már az MTK ellen. Úgy vélem, fegyelmezett játék lehet keresnivalónk a Hungária körúton, akkor is, ha az MTK az esélyese a találkozónak – fogalmazott akkor Révész Attila.
A Nyíregyháza Spartacus szerezte meg a vezetést
A szeptember 28-i találkozón a nyíregyháziak elsősorban a védekezésre ügyeltek, ezt alaposan megszervezték és állták is a sarat Ambruszék. A fővárosiak enyhe mezőnyfölényüket nem tudták igazi helyzetekre váltani, unalmas volt a játék. Egészen addig, amíg derült égből villámcsapásként jött a jogos nyíregyházi büntető, amelyet Apostu biztosan értékesített. A vezetés tudatában még inkább ügyelt hátsó alakzatára a Szpari, elöl Apostu és Sztojkov, valamint az érkező Bárányos és Zabos próbált helyzeteket kialakítani. Nem sok sikerrel és sajnos a játékrész végén a hazaiaknak sikerült egalizálni.
A Szpari húzta a nyerőt
A szünetben még inkább összekapta magát a vendégcsapat, a második félidőben pedig mindent egy lapra tett fel az MTK. A nyerőt mégsem ők húzták, hanem Sztojkov, aki hamar ismét a vendégeket juttatta előnyhöz. Ezt követően még nagyobb elánnal támadtak Urbánék, ám átütő erő nélküli volt a játékukban. A fővárosi nyomás persze azt is jelentette, hogy fellazult az MTK hátsó alakzata és a vendégek előtt nagy kontralehetőségek adódtak, Dosso például becserélése után szinte azonnal nagy helyzetbe került. Ahogy múltak a percek, úgy lett türelmetlenebb, idegesebb és kapkodóbb a kék-fehér gárda, Lazareanuék pedig jól összpontosítva, higgadtan nem engedték kiénekelni a szájukból a sajtot. így aztán egy nem túl színvonalas összecsapáson a szervezettebben, elszántabban játszó, a sikert jobban akaró nyíregyháziak nem érdemtelenül jutottak a három ponthoz.
– Kihasználtuk a lehetőségeinket, jól védekeztünk és nem engedtük, hogy az MTK helyzeteket dolgozzon ki. A pontrúgásaikból is felkészültünk és ennek meg is lett az eredménye – értékelte a találkozót Révész Attila.
Soproni Liga, 9. forduló
MTK–Nyíregyháza Spartacus 1–2 (1–1)
Hidegkuti-stadion, 700 néző, v.: Németh Á. (Kovács P., Butkai).
- MTK: Végh – Rodenbücher, Lambulics, Pintér Á., Vadnai – Nagy G. (Gosztonyi, 61), Zsidai, Pátkai, Kecskés (Lencsés, 61.) – Hrepka (Szabó Á., 73.), Urbán. Szakmai igazgató: Garami József.
- Nyíregyháza: Lazareanu – Belényesi, Ambrusz, Goia, Perényi – Zabos, Hegedűs T., Ramos – Bárányos (Miskolczi, 67.) – Sztojkov (Odrobéna, 84.), Apostu (Dosso, a szünetben). Klubmenedzser: Révész Attila.
Gól: Pátkai (44.), illetve Apostu (32. – tizenegyesből), Sztojkov (47.).
A gólok története
32. perc: a tizenhatoson belül Lambulics kezezett, a védő sárga lapot kapott, a Nyíregyháza pedig tizenegyest. EA labda mögé Apostu állt, aki higgadtan a bal alsó sarokba gurított, 0-1.
44. perc: Pátkai passzolt Urbánhoz, aki betört a tizenhatoson belülre, miközben Goia szorongatta. A csatár keményen harcolt, majd védője lába közt laposan lőtte el a labdát a bal alsó sarokba, Lazareanu csak szemmel tudta követni a játékszer útját, 1-1.
47. perc: Sztojkov kapta meg a labdát, aki a védője mellett csinált egy cselt, majd 14 méterről kapura lőtt, Végh még bele tudott érni, de már csak a kapu bal oldalába tudta besegíteni a labdát, 1-2.
