A Szpari legyőzte az MTK-t - ebben Révész Attila keze is vastagon benne volt!

A válogatott szünet után hétvégén folytatódnak a küzdelmek a honi élvonalbeli bajnokságban, a Fizz Liga 11. fordulójának nyitómérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus FC az MTK vendég lesz. A két gárda az előző szezonban kétszer az Új Hidegkuti Stadionban találkozott és mindkét találkozó hazai sikerrel ért véget. A novemberi, nyíregyházi mérkőzésüket viszont a Szpari nyerte meg 2–0-ra.

Tavaly novemberben Nagy Dominik szerezte a Nyíregyháza Spartacus FC vezető gólját Fotó: Bozsó Katalin

A mieinknek bizony régen nem sikerült két vállra fektetni a kék-fehéreket idegenben, ez legutóbb 2008. szeptember 28-án sikerült. Idézzük fel annak a mérkőzésnek a legizgalmasabb pillanatait.

Az előzmények

A Szpari az előző körben 3–0-ra győzte le a Honvédot hazai pályán, az MTK pedig Fehérváron gyűjtötte be a három pontot. A házigazda tizennégy ponttal az ötödik, míg a Nyíregyháza tizenegy ponttal a hetedik helyről várta az összecsapást.

Révész Attila klubmenedzser a találkozó felvezetőjében arról beszélt lapunk korabeli számában, hogy egyre biztatóbb állapotban vannak a sérültek, Szilágyi és Zaleh is már a többiekkel készült. Rossz hír viszont, hogy Minczér kidőlt, mert hasfalsérvet diagnosztizáltak nála (később meg is műtöttek – a szerk.). De azt is elmondta, hogy korábbi piros laposok, Mboussi és Cornaci nem léphettek pályára vasárnap.

– Meg kell kezdenünk az idegenbeli pontok gyűjtögetését, akár már az MTK ellen. Úgy vélem, fegyelmezett játék lehet keresnivalónk a Hungária körúton, akkor is, ha az MTK az esélyese a találkozónak – fogalmazott akkor Révész Attila.

A Nyíregyháza Spartacus szerezte meg a vezetést

A szeptember 28-i találkozón a nyíregyháziak elsősorban a védekezésre ügyeltek, ezt alaposan megszervezték és állták is a sarat Ambruszék. A fővárosiak enyhe mezőnyfölényüket nem tudták igazi helyzetekre váltani, unalmas volt a játék. Egészen addig, amíg derült égből villámcsapásként jött a jogos nyíregyházi büntető, amelyet Apostu biztosan értékesített. A vezetés tudatában még inkább ügyelt hátsó alakzatára a Szpari, elöl Apostu és Sztojkov, valamint az érkező Bárányos és Zabos próbált helyzeteket kialakítani. Nem sok sikerrel és sajnos a játékrész végén a hazaiaknak sikerült egalizálni.